পুত্ৰৰ ছুৰীকাঘাতত প্ৰাণ হেৰুৱালে পৰিয়ালৰ দুজনে, আহত আন দুজন

পুত্ৰৰ ছুৰীকাঘাতত প্ৰাণ হেৰুৱালে পৰিয়ালৰ দুজনে, আহত আন দুজন
পুত্ৰৰ ছুৰীকাঘাতত ধাৰাশায়ী পৰিয়াল । পৰিয়ালৰ সদস্যক ছুৰীকাঘাত কৰিলে PUBG গেমৰ প্ৰতি আসক্ত পুত্ৰই ।
Published : June 7, 2026 at 3:32 PM IST
কোপ্পল (কৰ্ণাটক) : শনিবাৰে তালুকৰ অযোধ্যা গাঁৱত সংঘটিত হয় এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা । মানসিক নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই এজন পুত্ৰই আক্ৰমণ কৰিলে পিতৃ-মাতৃকে ধৰি নিজৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ ওপৰত । উক্ত ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাই দুজনকৈ লোকে, আনহাতে গুৰুতৰভাৱে আহত হয় আন দুজন ।
অভিযুক্ত যুৱকজন অনলাইন PUBG গেমৰ প্ৰতি আসক্ত আছিল বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু সেই কাৰণতে এই কাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে ।
শনিবাৰে নিশা প্ৰায় ১০ বজাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা । জানিব পৰা মতে, পুত্ৰই ছুৰীৰে মাক সৌজন্য, ভনীয়েক প্ৰগতি আৰু পিতৃ ভেংকট নাইডুৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলায় । ইয়াৰ পিছত নিজকো ছুৰীৰে আঘাত কৰে ।
আঘাতৰ ফলত অধিক ৰক্তক্ষৰণ হোৱাত ভেংকটমণিৰ ভগ্নী ঘটনাস্থলীতেই মৃত্যুমুখত পৰে । গুৰুতৰভাৱে আহত পিতৃক হাস্পতালত ভৰ্তি কৰা হৈছিল যদিও চিকিৎসাধীন অৱস্থাত তেওঁৰো মৃত্যু হয় । ইফালে গুৰুতৰভাৱে আহত মাতৃক বেল্লাৰীৰ VIMS হাস্পতালত ভৰ্তি কৰা হয় । পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰাৰ পিছত নিজকো আঘাত কৰি আহত হোৱা যুৱকজনকো চিকিৎসাৰ বাবে হাস্পতালত ভৰ্তি কৰা হৈছে বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ।
ঘটনাটো গংগাৱতী গ্ৰাম্য আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত এলেকাত সংঘটিত হৈছে । ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ খবৰ পোৱা মাত্ৰকে কোপ্পল জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাম এল. আৰাছিদ্দি, ডিৱাইএছপি আৰু গংগাৱতী গ্ৰাম্য থানাৰ আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰে ।
আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাম এল. আৰাছিদ্দিয়ে জনোৱা মতে, "প্ৰাথমিক তদন্তত জানিব পৰা গৈছে যে শনিবাৰে নিশা প্ৰায় ৭ বজাত এই পৰিয়ালৰ সদস্যসকল, ভেংকট নাইডু, তেওঁৰ পত্নী সৌজন্য, কন্যা প্ৰগতি, পুত্ৰ ছাই, সকলোৱে একেলগে ফল-মূল খাইছিল । তাৰ পাছত নিশা ৯ বজাত নিশাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰি শুবলৈ যায় । প্ৰায় ১০ বজাৰ সময়ত ঘৰৰ ভিতৰত জোৰে শব্দ শুনা যায় ।"
আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে কয়, "ভেংকট নাইডুৰ ওচৰ-চুবুৰীয়াৰ সহায়ত কোঠাৰ দুৱাৰ খুলি চাওঁতে চাৰিওজন আহত অৱস্থাত পৰি থকা দেখা পায় । ভেংকট নাইডু, তেওঁৰ পত্নী সৌজন্য আৰু কন্যা প্ৰগতিয়ে গুৰুতৰ আঘাত পাইছিল, আনহাতে পুত্ৰজনৰ সৰু-সুৰা আঘাত আছিল । তৎক্ষণাৎ গংগাৱতী হাস্পতাললৈ নিয়া হয় যদিও প্ৰগতিক মৃত ঘোষণা কৰা হয় । তাৰ পিছত বাকী আহতসকলক বেল্লাৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়, য’ত দেওবাৰে পুৱা ভেংকট নাইডুৰ মৃত্যু হয় ।"
তেওঁ আৰু কয়, "আহতসকলক সোধ-পোছ কৰোতে জানিব পৰা গৈছে যে চাৰিওজন শুই থকা সময়ত হঠাতে লাইট অফ কৰি পৰিয়ালৰেই কোনো এজন সদস্যই ছুৰীৰে আক্ৰমণ কৰিছিল । ইতিমধ্যে ভেংকট নাইডুৰ পিতৃয়ে অভিযোগ দাখিল কৰিছে আৰু গংগাৱতী গ্ৰাম্য থানাত হত্যা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে । নাতিয়েকৰ ওপৰত সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে ।"