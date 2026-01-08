নীতি-মূল্যবোধৰ সৈতে আপোচ নকৰাসকলক স্মৰণ কৰাটোৱেই হৈছে সোমনাথ পৰ্ব : মোদী
১১ জানুৱাৰীত মন্দিৰত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া সোমনাথ স্বাভিমান পৰ্বত অংশ ল’ব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৷
Published : January 8, 2026 at 3:39 PM IST
নতুন দিল্লী : সোমনাথ মন্দিৰত প্ৰথম আক্ৰমণৰ ১০০০ বছৰ হ’ল ৷ সোমনাথ মন্দিৰ ধ্বংস আৰু পুনৰ নিৰ্মাণৰ বহু কাহিনী আজিও অতীতৰ পৃষ্ঠাত সজীৱ হৈ আছে ৷ বিভিন্ন ধৰণৰ আধ্যাত্মিক আৰু সামাজিক কাম-কাজৰ মাজেৰে বৃহস্পতিবাৰ অৰ্থাৎ আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে সোমনাথ স্বাভিমান পৰ্ব ৷
৮ জানুৱাৰীৰ পৰা ১১ জানুৱাৰীলৈ চলিব এই সোমনাথ স্বাভিমান পৰ্ব ৷ জানিব পৰা মতে, ১১ জানুৱাৰীত সোমনাথলৈ যাব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী । প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অংশ ল’ব এই সোমনাথ স্বাভিমান পৰ্বত ৷
जय सोमनाथ !— Narendra Modi (@narendramodi) January 8, 2026
सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आज से शुभारंभ हो रहा है। एक हजार वर्ष पूर्व, जनवरी 1026 में सोमनाथ मंदिर ने अपने इतिहास का पहला आक्रमण झेला था। साल 1026 का आक्रमण और उसके बाद हुए अनेक हमले भी हमारी शाश्वत आस्था को डिगा नहीं सके। बल्कि इनसे भारत की सांस्कृतिक एकता की भावना… pic.twitter.com/dDXCPf1TMM
এই পৰ্ব উপলক্ষে বৃহস্পতিবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে টুইটযোগে কয়, ‘‘সোমনাথ স্বাভিমান পৰ্ব ভাৰত মাতৃৰ অগণন সন্তানক স্মৰণ কৰা, যিসকলে কেতিয়াও নিজৰ নীতি আৰু মূল্যবোধৰ সৈতে আপোচ কৰা নাছিল ।’’
বছৰজোৰা এই উদযাপনৰ দ্বাৰা ভাৰতীয় সভ্যতাৰ স্থিতিস্থাপকতা দেখা যায়, যিয়ে গুজৰাটৰ ভেৰাভালত থকা সোমনাথ মন্দিৰটো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল, যিটো বিদেশী আক্ৰমণকাৰীয়ে বাৰে বাৰে ধ্বংস কৰিছিল ।
‘‘জয় সোমনাথ ! আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে সোমনাথ স্বাভিমান পৰ্ব । হাজাৰ বছৰৰ আগতে ১০২৬ খ্ৰীষ্টাব্দৰ জানুৱাৰী মাহত সোমনাথত প্ৰথম আক্ৰমণ কৰা হৈছিল । ১০২৬ খ্ৰীষ্টাব্দৰ আক্ৰমণ আৰু তাৰ পিছৰ আক্ৰমণেও লাখ লাখ লোকৰ অদম্য বিশ্বাস হ্ৰাস কৰিব নোৱাৰিলে, বাৰে বাৰে সোমনাথক পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা সভ্যতাবাদী মনোভাৱো ভাঙিব নোৱাৰিলে ।’’ এক্সৰ এটা পোষ্টত মোদীয়ে এইদৰে কয় ।
১১ জানুৱাৰীত মন্দিৰত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া সোমনাথ স্বাভিমান পৰ্বত অংশ লোৱাৰ কথা আছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । মোদীয়ে পূৰ্বৰ সোমনাথ ভ্ৰমণৰ কিছু ছবিও শ্বেয়াৰ কৰি অনুগামীসকলক #SomnathSwabhimanParv হেচটেগ ব্যৱহাৰ কৰি ফটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
১৯৫১ চনত তেতিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদৰ উপস্থিতিত পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা মন্দিৰটোৱে দুৱাৰ মুকলি কৰাৰ ৫০ বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ উপলক্ষে ২০০১ চনৰ ৩১ অক্টোবৰত সোমনাথত অনুষ্ঠিত এক কাৰ্যসূচীৰ কিছু আভাসো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে শ্বেয়াৰ কৰে ।
‘‘সোমনাথ মন্দিৰৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত চৰ্দাৰ পেটেল, কে এম মুঞ্চীকে ধৰি কেইবাজনো ব্যক্তিৰ প্ৰচেষ্টা লক্ষণীয় আছিল । ২০০১ চনৰ কাৰ্যসূচীত তেতিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল জী, গৃহমন্ত্ৰী আদৱানী জীকে ধৰি কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ।’’ মোদীয়ে কয় ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, ‘‘২০২৬ চনত আমি ১৯৫১ চনৰ ভৱিষ্যৎ অনুষ্ঠানৰ ৭৫ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিম ।’’