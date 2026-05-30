দুবাৰ বিক্ৰী, কেইবাবাৰো যৌন নিৰ্যাতন ! দুবছৰ ধৰি আতংকত দিন অতিবাহিত এগৰাকী নাবালিকাৰ
ভুক্তভোগী নাবালিকাগৰাকীক এজন দালালে এজন লোকৰ হাতত ১ লাখ টকাত বিক্ৰী কৰিছিল । তাৰ পিছত তেওঁ পুনৰ ৫০ হাজাৰ টকাত বিক্ৰী কৰিছিল ।
Published : May 30, 2026 at 7:25 PM IST
ঢেংকনাল (ওড়িশা) : মানুহৰূপী পশুৰ হাতত বহু সময়ত বহু লোকৰ জীৱন বিপদাপন্ন হোৱাৰ খবৰ আমি প্ৰায়ে পাই থাকো । বিশেষকৈ মানৱৰূপী এই দানৱে বহু নাবালিকা, কিশোৰী, যুৱতী-মহিলাৰ ওপৰত চলোৱা সহ্যাতীত অত্যাচাৰে সভ্য সমাজক লজ্জানত কৰি আহিছে । এইবাৰ তেনে এক নৃশংস ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে ।
এগৰাকী ফুলকুমলীয়া ছোৱালী কামাতুৰ, নৰপিশাচৰ বিকৃত মানসিকতাৰ বলি হৈ এতিয়া এক আতংকময় জীৱন অতিবাহিত কৰি আছে । এই নাবালিকাগৰাকীৰ ওপৰত চলোৱা অত্যাচাৰে সকলো সীমা চেৰাই গৈছে । দুবাৰকৈ বিক্ৰী হোৱাৰ উপৰি তেওঁ ধৰ্ষণৰ বলি হৈছে কেইবাবাৰো । ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশত ।
ওড়িশাৰ ঢেংকনালৰ এগৰাকী জনজাতীয় নাবালিকাই দাবী কৰিছে যে তেওঁক উত্তৰ প্ৰদেশৰ ঝান্সী জিলাত দুবাৰকৈ বিক্ৰী কৰা হৈছিল । কেৱল সেয়াই নহয়, দুবছৰতকৈও অধিক সময় ধৰি তেওঁক কেইবাবাৰো ধৰ্ষণ কৰা হৈছিল ।
১৮ মে’ত বন্দীদশাৰ পৰা কিবা প্ৰকাৰে পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাবালিকাগৰাকীয়ে ঢেংকনাল জিলাৰ কামাখ্যানগৰস্থিত নিজৰ ঘৰলৈ উভতি অহাৰ পিছতে কিশোৰী সৰবৰাহ আৰু দীৰ্ঘদিনীয়া যৌন নিৰ্যাতনৰ এক অমানুষিক কাণ্ড পোহৰলৈ আহে । ২৩ মে’ত নাবালিকাগৰাকীয়ে স্থানীয় আৰক্ষীৰ ওচৰত এজাহাৰ দাখিল কৰে ।
ঢেংকনালৰ আৰক্ষী অধীক্ষক অভিনৱ সোণকাৰে কয় যে অভিযুক্তকেইজনক ইতিমধ্যে চিনাক্ত কৰা হৈছে । অভিযুক্তক আটক কৰিবলৈ ঝান্সীলৈ এক বিশেষ আৰক্ষী দল প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । এক বিশেষ ন্যায়িক শিবিৰৰ বাবে ঢেংকনালত থকা ৰাজ্যিক মহিলা আয়োগৰ অধ্যক্ষ শোভানা মহান্তিয়ে কামাখ্যানগৰ আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হৈ ঘটনা সন্দৰ্ভত সোধা-পোছা কৰে । ইয়াৰ পিছত ভুক্তভোগীক তেওঁৰ বাসগৃহত সাক্ষাৎ কৰি তেওঁৰ সৈতে কথা পাতে ।
মহান্তিয়ে জনোৱা অনুসৰি, ভুক্তভোগীয়ে অতি কম বয়সতে পিতৃক হেৰুৱাইছিল । তাৰ পিছত তেওঁৰ মাতৃয়ে পুনৰ বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় । অৱশ্যে অসুস্থ হৈ পৰা মাতৃক তেওঁৰ সতীয়া পিতৃয়ে অৱহেলা কৰাৰ বাবে তেওঁৰ চিকিৎসাৰ বাবে ধনৰ প্ৰয়োজন হয় । ইয়াৰ পিছতে তেওঁ ওচৰৰ ডাংগাপাল গাঁৱৰ বিনোদ পাত্ৰক লগ পায় আৰু তেওঁ ভুক্তভোগীক ভুৱনেশ্বৰত চাকৰি প্ৰদানৰ আশ্বাস দিয়ে ।
তাৰ পিছত পাত্ৰই তেওঁক ভুৱনেশ্বৰলৈ লৈ যায় । কিন্তু তাত চাকৰিৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে ঝান্সীৰ আশিস যাদৱ নামৰ এজন লোকক ১ লাখ টকাত বিক্ৰী কৰে । অভিযোগ অনুসৰি, যাদৱে তেওঁক ঝান্সীৰ এখন গাঁৱলৈ লৈ গৈছিল । ইয়াৰ পিছত ভুৱনেশ্বৰ ৰে'লৱে ষ্টেচনত তেওঁ আৰু কেইগৰাকীমান ছোৱালী লগ পায় আৰু তেওঁলোকক একেলগে উত্তৰ প্ৰদেশলৈ লৈ যায় ।
ভুক্তভোগীয়ে অভিযোগ কৰা অনুসৰি, যাদৱে তেওঁক বাৰে বাৰে যৌন নিৰ্যাতন চলাইছিল । আনহাতে, আশিসৰ পিতৃ কল্যাণেও প্ৰায় তিনিমাহ ধৰি তেওঁক ধৰ্ষণ কৰিছিল । সেই সময়ছোৱাত তেওঁ গৰ্ভৱতীও হৈছিল ।
পিতৃ-পুত্ৰই মিলি তেওঁক গৰ্ভপাত কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে । আনহাতে, গৰ্ভপাত কৰোৱাৰ পিছত যাদৱে তেওঁক চন্দ্ৰপাল কুশৱা নামৰ আন এজন ব্যক্তিৰ হাতত ৫০ হাজাৰ টকাত বিক্ৰী কৰে । ইয়াৰ পিছত চন্দ্ৰপালে তেওঁক বাৰে বাৰে ধৰ্ষণ কৰাৰ বিপৰীতে তেওঁৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ আৰু দুজন খুৰাকেও পৰৱৰ্তী দুবছৰত তেওঁৰ ওপৰত যৌন নিৰ্যাতন চলায় ।
ভুক্তভোগীয়ে অভিযোগ কৰে যে তেওঁক আবদ্ধ কৰি ৰখাৰ লগতে পৰিয়ালৰ বাহিৰৰ কাৰো লগত কথা পাতিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল । আৰক্ষীৰ ওচৰত দিয়া ভাষ্যত তেওঁ অভিযোগ কৰে যে এই সমগ্ৰ সময়ছোৱাত তেওঁক যথেষ্ট পৰিমাণে শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলোৱা হৈছিল আৰু আনকি পৰ্যাপ্ত খাদ্যও দিয়া হোৱা নাছিল ।
কিন্তু চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে কোনোমতে নিজৰ বন্দিত্বৰ পৰা পলায়ন কৰি ঝান্সীত উপস্থিত হয় । তাৰ পিছত তাত এজন অধিবক্তাৰ সহায়ত এজাহাৰ দাখিল কৰে । কিন্তু ঝান্সী আৰক্ষীয়ে তেওঁৰ অভিযোগৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁক ওড়িশালৈ উভতি যাবলৈ ৰে’লৰ টিকটৰ ব্যৱস্থা কৰা বুলি ভুক্তভোগীয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, নাবালিকাগৰাকীৰ চিকিৎসা পৰীক্ষা কৰি সকলো আইনী আনুষ্ঠানিকতা সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে । আনহাতে মূল অভিযুক্ত পাত্ৰ পলাতক হৈ আছে আৰু তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত আছে । এই ঘটনাটো একমাত্ৰ ঘটনা নহ’বও পাৰে বুলি আৰক্ষীয়ে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু অনুৰূপ পৰিস্থিতিত উত্তৰ প্ৰদেশতো আন কেইবাগৰাকীও ছোৱালীক বন্দী কৰি ৰখা হ’ব পাৰে বুলি আশংকা কৰিছে ।
মহান্তিয়ে কয় যে ৰাজ্যখনৰ পৰা সৰবৰাহ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা বাকী ছোৱালীকেইজনীকো অচিৰেই উদ্ধাৰ কৰা হ’ব বুলি আৰক্ষীয়ে আশ্বাস দিছে ৷
ইফালে, ভুক্তভোগীয়ে মহান্তিক জনোৱা মতে, তেওঁ এক অসহনীয় আঘাত আৰু আতংকত জীৱন কটাবলগীয়া হৈছে । লগতে এইটোও অনুভৱ কৰিছে যে তেওঁ হয়তো আৰু বেছিদিন জীয়াই নাথাকিব ।