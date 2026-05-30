দুবাৰ বিক্ৰী, কেইবাবাৰো যৌন নিৰ্যাতন ! দুবছৰ ধৰি আতংকত দিন অতিবাহিত এগৰাকী নাবালিকাৰ

ভুক্তভোগী নাবালিকাগৰাকীক এজন দালালে এজন লোকৰ হাতত ১ লাখ টকাত বিক্ৰী কৰিছিল । তাৰ পিছত তেওঁ পুনৰ ৫০ হাজাৰ টকাত বিক্ৰী কৰিছিল ।

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 30, 2026 at 7:25 PM IST

ঢেংকনাল (ওড়িশা) : মানুহৰূপী পশুৰ হাতত বহু সময়ত বহু লোকৰ জীৱন বিপদাপন্ন হোৱাৰ খবৰ আমি প্ৰায়ে পাই থাকো । বিশেষকৈ মানৱৰূপী এই দানৱে বহু নাবালিকা, কিশোৰী, যুৱতী-মহিলাৰ ওপৰত চলোৱা সহ্যাতীত অত্যাচাৰে সভ্য সমাজক লজ্জানত কৰি আহিছে । এইবাৰ তেনে এক নৃশংস ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে ।

এগৰাকী ফুলকুমলীয়া ছোৱালী কামাতুৰ, নৰপিশাচৰ বিকৃত মানসিকতাৰ বলি হৈ এতিয়া এক আতংকময় জীৱন অতিবাহিত কৰি আছে । এই নাবালিকাগৰাকীৰ ওপৰত চলোৱা অত্যাচাৰে সকলো সীমা চেৰাই গৈছে । দুবাৰকৈ বিক্ৰী হোৱাৰ উপৰি তেওঁ ধৰ্ষণৰ বলি হৈছে কেইবাবাৰো । ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশত ।

ওড়িশাৰ ঢেংকনালৰ এগৰাকী জনজাতীয় নাবালিকাই দাবী কৰিছে যে তেওঁক উত্তৰ প্ৰদেশৰ ঝান্সী জিলাত দুবাৰকৈ বিক্ৰী কৰা হৈছিল । কেৱল সেয়াই নহয়, দুবছৰতকৈও অধিক সময় ধৰি তেওঁক কেইবাবাৰো ধৰ্ষণ কৰা হৈছিল ।

আশিস যাদৱ (ETV Bharat)

১৮ মে’ত বন্দীদশাৰ পৰা কিবা প্ৰকাৰে পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাবালিকাগৰাকীয়ে ঢেংকনাল জিলাৰ কামাখ্যানগৰস্থিত নিজৰ ঘৰলৈ উভতি অহাৰ পিছতে কিশোৰী সৰবৰাহ আৰু দীৰ্ঘদিনীয়া যৌন নিৰ্যাতনৰ এক অমানুষিক কাণ্ড পোহৰলৈ আহে । ২৩ মে’ত নাবালিকাগৰাকীয়ে স্থানীয় আৰক্ষীৰ ওচৰত এজাহাৰ দাখিল কৰে ।

ঢেংকনালৰ আৰক্ষী অধীক্ষক অভিনৱ সোণকাৰে কয় যে অভিযুক্তকেইজনক ইতিমধ্যে চিনাক্ত কৰা হৈছে । অভিযুক্তক আটক কৰিবলৈ ঝান্সীলৈ এক বিশেষ আৰক্ষী দল প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । এক বিশেষ ন্যায়িক শিবিৰৰ বাবে ঢেংকনালত থকা ৰাজ্যিক মহিলা আয়োগৰ অধ্যক্ষ শোভানা মহান্তিয়ে কামাখ্যানগৰ আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হৈ ঘটনা সন্দৰ্ভত সোধা-পোছা কৰে । ইয়াৰ পিছত ভুক্তভোগীক তেওঁৰ বাসগৃহত সাক্ষাৎ কৰি তেওঁৰ সৈতে কথা পাতে ।

মহান্তিয়ে জনোৱা অনুসৰি, ভুক্তভোগীয়ে অতি কম বয়সতে পিতৃক হেৰুৱাইছিল । তাৰ পিছত তেওঁৰ মাতৃয়ে পুনৰ বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় । অৱশ্যে অসুস্থ হৈ পৰা মাতৃক তেওঁৰ সতীয়া পিতৃয়ে অৱহেলা কৰাৰ বাবে তেওঁৰ চিকিৎসাৰ বাবে ধনৰ প্ৰয়োজন হয় । ইয়াৰ পিছতে তেওঁ ওচৰৰ ডাংগাপাল গাঁৱৰ বিনোদ পাত্ৰক লগ পায় আৰু তেওঁ ভুক্তভোগীক ভুৱনেশ্বৰত চাকৰি প্ৰদানৰ আশ্বাস দিয়ে ।

তাৰ পিছত পাত্ৰই তেওঁক ভুৱনেশ্বৰলৈ লৈ যায় । কিন্তু তাত চাকৰিৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে ঝান্সীৰ আশিস যাদৱ নামৰ এজন লোকক ১ লাখ টকাত বিক্ৰী কৰে । অভিযোগ অনুসৰি, যাদৱে তেওঁক ঝান্সীৰ এখন গাঁৱলৈ লৈ গৈছিল । ইয়াৰ পিছত ভুৱনেশ্বৰ ৰে'লৱে ষ্টেচনত তেওঁ আৰু কেইগৰাকীমান ছোৱালী লগ পায় আৰু তেওঁলোকক একেলগে উত্তৰ প্ৰদেশলৈ লৈ যায় ।

গজেন্দ্ৰ কুশ্বৱাহা (ETV Bharat)

ভুক্তভোগীয়ে অভিযোগ কৰা অনুসৰি, যাদৱে তেওঁক বাৰে বাৰে যৌন নিৰ্যাতন চলাইছিল । আনহাতে, আশিসৰ পিতৃ কল্যাণেও প্ৰায় তিনিমাহ ধৰি তেওঁক ধৰ্ষণ কৰিছিল । সেই সময়ছোৱাত তেওঁ গৰ্ভৱতীও হৈছিল ।

পিতৃ-পুত্ৰই মিলি তেওঁক গৰ্ভপাত কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে । আনহাতে, গৰ্ভপাত কৰোৱাৰ পিছত যাদৱে তেওঁক চন্দ্ৰপাল কুশৱা নামৰ আন এজন ব্যক্তিৰ হাতত ৫০ হাজাৰ টকাত বিক্ৰী কৰে । ইয়াৰ পিছত চন্দ্ৰপালে তেওঁক বাৰে বাৰে ধৰ্ষণ কৰাৰ বিপৰীতে তেওঁৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ আৰু দুজন খুৰাকেও পৰৱৰ্তী দুবছৰত তেওঁৰ ওপৰত যৌন নিৰ্যাতন চলায় ।

ভুক্তভোগীয়ে অভিযোগ কৰে যে তেওঁক আবদ্ধ কৰি ৰখাৰ লগতে পৰিয়ালৰ বাহিৰৰ কাৰো লগত কথা পাতিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল । আৰক্ষীৰ ওচৰত দিয়া ভাষ্যত তেওঁ অভিযোগ কৰে যে এই সমগ্ৰ সময়ছোৱাত তেওঁক যথেষ্ট পৰিমাণে শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলোৱা হৈছিল আৰু আনকি পৰ্যাপ্ত খাদ্যও দিয়া হোৱা নাছিল ।

কিন্তু চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে কোনোমতে নিজৰ বন্দিত্বৰ পৰা পলায়ন কৰি ঝান্সীত উপস্থিত হয় । তাৰ পিছত তাত এজন অধিবক্তাৰ সহায়ত এজাহাৰ দাখিল কৰে । কিন্তু ঝান্সী আৰক্ষীয়ে তেওঁৰ অভিযোগৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁক ওড়িশালৈ উভতি যাবলৈ ৰে’লৰ টিকটৰ ব্যৱস্থা কৰা বুলি ভুক্তভোগীয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।

আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, নাবালিকাগৰাকীৰ চিকিৎসা পৰীক্ষা কৰি সকলো আইনী আনুষ্ঠানিকতা সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে । আনহাতে মূল অভিযুক্ত পাত্ৰ পলাতক হৈ আছে আৰু তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত আছে । এই ঘটনাটো একমাত্ৰ ঘটনা নহ’বও পাৰে বুলি আৰক্ষীয়ে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু অনুৰূপ পৰিস্থিতিত উত্তৰ প্ৰদেশতো আন কেইবাগৰাকীও ছোৱালীক বন্দী কৰি ৰখা হ’ব পাৰে বুলি আশংকা কৰিছে ।

মহান্তিয়ে কয় যে ৰাজ্যখনৰ পৰা সৰবৰাহ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা বাকী ছোৱালীকেইজনীকো অচিৰেই উদ্ধাৰ কৰা হ’ব বুলি আৰক্ষীয়ে আশ্বাস দিছে ৷

ইফালে, ভুক্তভোগীয়ে মহান্তিক জনোৱা মতে, তেওঁ এক অসহনীয় আঘাত আৰু আতংকত জীৱন কটাবলগীয়া হৈছে । লগতে এইটোও অনুভৱ কৰিছে যে তেওঁ হয়তো আৰু বেছিদিন জীয়াই নাথাকিব ।

