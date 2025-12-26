ETV Bharat / bharat

কি দিন-কাল পৰিল ! লকাৰ ভাঙি মৃতকৰ অস্থিও লৈ গ'ল চোৰে

মাতৃৰ অস্থি বিচাৰি হাহাকাৰ পুত্ৰৰ । গংগাত বিসৰ্জনৰ কথা আছিল যদিও এতিয়া অস্থিখিনিয়ে নাই ।

শ্মশানঘাটৰ লকাৰৰ পৰা চুৰি হ'ল অস্থি (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 26, 2025 at 2:52 PM IST

3 Min Read
সোলান (হিমাচল প্ৰদেশ): সচৰাচৰ মূল্যৱান সামগ্ৰীৰ ওপৰত চোৰৰ দৃষ্টি থাকে । কেতিয়াবা যদি সোণ-ৰূপ বা মূল্যৱান অলংকাৰ চুৰি হয় কেতিয়াবা আকৌ ঘৰৰ মূল্যৱান সম্পত্তিত চোৰৰ নজৰ থাকে । কেৱল এয়াই নহয় ছাগলী, গৰু আদি পোহনীয়া জন্তুও চোৰৰ পৰা বাছি নাযায় । বহু সময়ত আকৌ মন্দিৰ, মছজিদ বা ধৰ্মীয় স্থানত মূল্যৱান সামগ্ৰী বিচাৰি চোৰে লুটপাত চলায় । কিন্তু আজি আমি এক বিশেষ চোৰৰ কথা ক'ব বিচাৰিছো । যাৰ কথা হয়তো আপুনি কেতিয়াও শুনা নাই বা কল্পনাও কৰিব নোৱাৰে । সেয়া হৈছে অস্থি চোৰ । এগৰাকী লোকৰ মৃত্যুৰ পিছত অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন হ'লে তেওঁৰ পৰিয়ালে অস্থি সংগ্ৰহ কৰি লৈ যায় আৰু আত্মাৰ চিৰশান্তিৰ বাবে সেই অস্থি বা চিতাভস্ম নৈ আদিত বিসৰ্জন দিয়ে । কিন্তু সেই অস্থিখিনিও এতিয়া সুৰক্ষিত নহয় ।

হিমাচল প্ৰদেশৰ সোলান জিলাত এক আচৰিত চুৰিকাণ্ডৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে । সোলান জিলাৰ চাম্বাঘাট শ্মশানত থকা অস্থি লকাৰৰ পৰা এগৰাকী মহিলাৰ অস্থি চুৰি কৰি লৈ গ'ল চোৰে । এই ঘটনাই মানৱ সমাজক লজ্জানত কৰিছে । আনহাতে অস্থি চুৰিৰ ঘটনাই আকৌ এবাৰ মৃত মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালক যন্ত্ৰণা দিছে । পুত্ৰই স্থানীয় আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে । যাৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।

চোৰে লৈ গ'ল মাতৃৰ অস্থি, হাহাকাৰ লাগিছে পুত্ৰৰ (ETV Bharat)

ঘটনা সন্দৰ্ভত পুত্ৰ কমল পালে কয়, "মোৰ মাৰ অস্থি সম্পূৰ্ণ শ্ৰদ্ধা আৰু সন্মানেৰে গংগাত বিসৰ্জন দিম বুলি ভাবিছিলো, কিন্তু এনেদৰে অস্থি চুৰি হোৱাটো এক অসহনীয় যন্ত্ৰণা হৈ পৰিছে । ঘটনা সন্দৰ্ভত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে । অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে ।"

জানিব পৰা মতে সোলান চহৰৰ ৫ নং ৱাৰ্ডত বাস কৰা এগৰাকী মহিলাৰ প্ৰায় ১০ দিন পূৰ্বে মৃত্যু হৈছিল । অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ অন্তত পৰিয়ালৰ লোকে চাম্বাঘাট শ্মশানস্থলীত থকা অস্থি লকাৰত মহিলাগৰাকীৰ অস্থি সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছিল । নিয়ম অনুসৰি বিসৰ্জনৰ বাবে পৰিয়ালটোৱে হৰিদ্বাৰলৈ যোৱাৰ কথা আছিল । কিন্তু বৃহস্পতিবাৰে পুৱা যেতিয়া অস্থি সংগ্ৰহৰ বাবে পৰিয়ালৰ লোক শ্মশান গৃহত উপস্থিত হয় তেতিয়া তেওঁলোক হতভম্ব হৈ পৰে । লকাৰৰ তলাটো ভাঙি থকাৰ লগতে ভিতৰৰ অস্থি আৰু পূজাত ব্যৱহাৰ কৰা প্লেট আৰু পাত্ৰটোও তাত নাছিল ।

অস্থি চোৰৰ বিৰুদ্ধে হিমাচল আৰক্ষীৰ তদন্ত আৰম্ভ (ETV Bharat)

ইফালে ঘটনা সন্দৰ্ভত সোলানৰ আৰক্ষী অধীক্ষক গৌৰৱ সিঙে কয়, "চাম্বাঘাট শ্মশানৰ অস্থিৰ লকাৰৰ পৰা অস্থি চুৰিৰ এটা গোচৰ পোহৰলৈ আহিছে । অভিযোগৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে । শ্মশানৰ আশে-পাশে থকা অঞ্চলৰ চিচিটিভি ফুটেজ পৰীক্ষা কৰা হৈছে । স্থানীয় কৰ্মচাৰীসকলকো সোধা-পোছা কৰা হৈছে ।"

এই ঘটনাটোৱে বিশেষ গুৰুত লাভ কৰিছে কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বেও চাম্বাঘাট শ্মশান বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছিল । ইয়াত পূৰ্বে শ্মশানঘাটৰ বিৰুদ্ধে এগৰাকী জীৱিত মহিলাৰ মৃত্যুৰ প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদানৰ অভিযোগ আছিল ।

