কি দিন-কাল পৰিল ! লকাৰ ভাঙি মৃতকৰ অস্থিও লৈ গ'ল চোৰে
মাতৃৰ অস্থি বিচাৰি হাহাকাৰ পুত্ৰৰ । গংগাত বিসৰ্জনৰ কথা আছিল যদিও এতিয়া অস্থিখিনিয়ে নাই ।
Published : December 26, 2025 at 2:52 PM IST
সোলান (হিমাচল প্ৰদেশ): সচৰাচৰ মূল্যৱান সামগ্ৰীৰ ওপৰত চোৰৰ দৃষ্টি থাকে । কেতিয়াবা যদি সোণ-ৰূপ বা মূল্যৱান অলংকাৰ চুৰি হয় কেতিয়াবা আকৌ ঘৰৰ মূল্যৱান সম্পত্তিত চোৰৰ নজৰ থাকে । কেৱল এয়াই নহয় ছাগলী, গৰু আদি পোহনীয়া জন্তুও চোৰৰ পৰা বাছি নাযায় । বহু সময়ত আকৌ মন্দিৰ, মছজিদ বা ধৰ্মীয় স্থানত মূল্যৱান সামগ্ৰী বিচাৰি চোৰে লুটপাত চলায় । কিন্তু আজি আমি এক বিশেষ চোৰৰ কথা ক'ব বিচাৰিছো । যাৰ কথা হয়তো আপুনি কেতিয়াও শুনা নাই বা কল্পনাও কৰিব নোৱাৰে । সেয়া হৈছে অস্থি চোৰ । এগৰাকী লোকৰ মৃত্যুৰ পিছত অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন হ'লে তেওঁৰ পৰিয়ালে অস্থি সংগ্ৰহ কৰি লৈ যায় আৰু আত্মাৰ চিৰশান্তিৰ বাবে সেই অস্থি বা চিতাভস্ম নৈ আদিত বিসৰ্জন দিয়ে । কিন্তু সেই অস্থিখিনিও এতিয়া সুৰক্ষিত নহয় ।
হিমাচল প্ৰদেশৰ সোলান জিলাত এক আচৰিত চুৰিকাণ্ডৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে । সোলান জিলাৰ চাম্বাঘাট শ্মশানত থকা অস্থি লকাৰৰ পৰা এগৰাকী মহিলাৰ অস্থি চুৰি কৰি লৈ গ'ল চোৰে । এই ঘটনাই মানৱ সমাজক লজ্জানত কৰিছে । আনহাতে অস্থি চুৰিৰ ঘটনাই আকৌ এবাৰ মৃত মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালক যন্ত্ৰণা দিছে । পুত্ৰই স্থানীয় আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে । যাৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।
ঘটনা সন্দৰ্ভত পুত্ৰ কমল পালে কয়, "মোৰ মাৰ অস্থি সম্পূৰ্ণ শ্ৰদ্ধা আৰু সন্মানেৰে গংগাত বিসৰ্জন দিম বুলি ভাবিছিলো, কিন্তু এনেদৰে অস্থি চুৰি হোৱাটো এক অসহনীয় যন্ত্ৰণা হৈ পৰিছে । ঘটনা সন্দৰ্ভত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে । অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে ।"
জানিব পৰা মতে সোলান চহৰৰ ৫ নং ৱাৰ্ডত বাস কৰা এগৰাকী মহিলাৰ প্ৰায় ১০ দিন পূৰ্বে মৃত্যু হৈছিল । অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ অন্তত পৰিয়ালৰ লোকে চাম্বাঘাট শ্মশানস্থলীত থকা অস্থি লকাৰত মহিলাগৰাকীৰ অস্থি সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছিল । নিয়ম অনুসৰি বিসৰ্জনৰ বাবে পৰিয়ালটোৱে হৰিদ্বাৰলৈ যোৱাৰ কথা আছিল । কিন্তু বৃহস্পতিবাৰে পুৱা যেতিয়া অস্থি সংগ্ৰহৰ বাবে পৰিয়ালৰ লোক শ্মশান গৃহত উপস্থিত হয় তেতিয়া তেওঁলোক হতভম্ব হৈ পৰে । লকাৰৰ তলাটো ভাঙি থকাৰ লগতে ভিতৰৰ অস্থি আৰু পূজাত ব্যৱহাৰ কৰা প্লেট আৰু পাত্ৰটোও তাত নাছিল ।
ইফালে ঘটনা সন্দৰ্ভত সোলানৰ আৰক্ষী অধীক্ষক গৌৰৱ সিঙে কয়, "চাম্বাঘাট শ্মশানৰ অস্থিৰ লকাৰৰ পৰা অস্থি চুৰিৰ এটা গোচৰ পোহৰলৈ আহিছে । অভিযোগৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে । শ্মশানৰ আশে-পাশে থকা অঞ্চলৰ চিচিটিভি ফুটেজ পৰীক্ষা কৰা হৈছে । স্থানীয় কৰ্মচাৰীসকলকো সোধা-পোছা কৰা হৈছে ।"
এই ঘটনাটোৱে বিশেষ গুৰুত লাভ কৰিছে কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বেও চাম্বাঘাট শ্মশান বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছিল । ইয়াত পূৰ্বে শ্মশানঘাটৰ বিৰুদ্ধে এগৰাকী জীৱিত মহিলাৰ মৃত্যুৰ প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদানৰ অভিযোগ আছিল ।
