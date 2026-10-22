ত্ৰিপুৰাৰ যুৱকক অপমানৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া ইনফ্লুৱেনচাৰ আমিৰ শ্ব'কিন
সদৰ বজাৰৰ বাসিন্দা আমিৰ শ্ব'কিনে ত্ৰিপুৰাৰ এজন যুৱকৰ বিৰুদ্ধে ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে আপত্তিজনক আৰু বৰ্ণবাদী মন্তব্য কৰে ৷
By ANI
Published : October 22, 2026 at 10:15 PM IST
নতুন দিল্লী: পুনৰবাৰ গুৰুতৰ আইনী সমস্যাত পৰিছে ছ’চিয়েল মিডিয়া ইনফ্লুৱেনচাৰ আমিৰ শ্ব'কিন । ত্ৰিপুৰাৰ এজন যুৱকৰ বিৰুদ্ধে বৰ্ণবাদী আৰু অতি অপমানজনক মন্তব্য কৰা এটা ভিডিঅ’ ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে দিল্লী আৰক্ষীয়ে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । সদৰ বজাৰ থানাত এফআইআৰ পঞ্জীয়ন কৰি আৰক্ষীয়ে অভিযুক্তজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ।
উত্তৰ দিল্লীৰ উপ-আৰক্ষী আয়ুক্ত নিহাৰিকা ভাটে এই গোচৰৰ তথ্য প্ৰদান কৰি কয় যে সদৰ বজাৰৰ বাসিন্দা আমিৰ শ্ব'কিনে ত্ৰিপুৰাৰ এজন যুৱকৰ বিৰুদ্ধে ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে আপত্তিজনক আৰু বৰ্ণবাদী মন্তব্য কৰা আৰক্ষীৰ দৃষ্টিগোচৰ হয় । বিষয়টোৰ গুৰুত্বৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰে ।
তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে ভিডিঅ’টোত ব্যৱহৃত মন্তব্যক অতি গুৰুতৰ অপৰাধ হিচাপে গণ্য কৰে । এনে কাৰ্যই সমাজত শত্ৰুতা আৰু বৈষম্য বিয়পাব পাৰে, সেয়েহে আৰক্ষীয়ে ততাতৈয়াকৈ কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰি গোচৰ ৰুজু কৰে । ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ বিভিন্ন ধাৰাত আমিৰ শ্ব'কিনৰ বিৰুদ্ধে সদৰ বজাৰ থানাত এফআইআৰ ৰুজু হৈছে ৷
দিল্লী আৰক্ষীৰ প্ৰাৰম্ভিক তদন্ততো পোহৰলৈ আহিছে যে অভিযুক্ত আমিৰ শ্ব'কিনৰ পূৰ্বৰ অপৰাধজনিত অভিলেখ আছে । সদৰ বজাৰ অঞ্চলত তেওঁ এজন অপৰাধী হিচাপে পৰিচিত । তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণ আৰু নিৰ্যাতনৰ দৰে গুৰুতৰ অপৰাধৰ তথ্য আৰক্ষীৰ হাতত আছে । আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ মতে, অভিযুক্তৰ অপৰাধমূলক অতীতে শেহতীয়া আৰু দায়িত্বহীন এই কাণ্ডক আৰু অধিক গুৰুতৰ কৰি তুলিছে ।
VIDEO | Delhi: Content creator Amir Shokeen arrested by police in connection with an alleged racial abuse of a youth from Tripura. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/i1iCScQTkn— Press Trust of India (@PTI_News) October 22, 2026
সম্প্ৰতি উত্তৰ দিল্লী আৰক্ষীয়ে বিষয়টোৰ সম্পূর্ণ তদন্ত চলাই পলাতক বা আত্মগোপন কৰি থকা অভিযুক্তৰ সন্ধান চলাই আছে৷ এই গোচৰত ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীৰ সৈতে আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগাযোগ কৰা হোৱা নাই যদিও, দিল্লী আৰক্ষীয়ে ব্যক্তিগত পৰ্যায়ত সকলো আইনী পদ্ধতি দ্ৰুতগতিত গ্ৰহণ কৰিছে । ডিচিপি নিহাৰিকা ভাটে জনসাধাৰণৰ ওচৰত আবেদন জনাইছে যে এনে মন্তব্য আৰু কাম কোনো মূল্যৰ বিনিময়ত সহ্য কৰা নহ’ব ।
আৰক্ষীয়ে সকলো নাগৰিক আৰু ছ’চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰকাৰীক সংযম ৰাখিবলৈ আৰু কোনো সম্প্ৰদায় বা ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে বৰ্ণবাদী, অপমানজনক বা ঘৃণনীয় মন্তব্য কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ কঠোৰ আহ্বান জনাইছে । ভৱিষ্যতে এনে আচৰণত লিপ্ত হোৱাসকলৰ বিৰুদ্ধে আইনৰ অধীনত ক্ষিপ্ৰ আৰু কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব বুলি সকীয়াই দিছে প্ৰশাসনে ।
#WATCH दिल्ली: DCP उत्तरी जिला निहारिका भट्ट ने कहा, "उत्तरी जिले की कई टीमें पूरे दिन लगी रही। पूरी दिल्ली में छापेमारी की गई और तकनीकी निगरानी पर भी काम किया गया। सारे प्रयासों के फलस्वरुप आज शाम को मोहम्मद आमिर उर्फ आमिर शौकीन जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उसे करोल बाग क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है।"— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 22, 2026
ত্ৰিপুৰাতো এজাহাৰ দাখিল
ত্ৰিপুৰাৰ যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি নীল কমল সাহাই কয় যে দিল্লীস্থিত কন্টেন্ট ক্ৰিয়েটৰ আমিৰ শ্ব'কিনৰ বিৰুদ্ধে ত্ৰিপুৰা প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছে এফআইআৰ দাখিল কৰিছে । সাহাৰ মতে, কন্টেন্ট ক্ৰিয়েটৰজনে যুৱকজনক তেওঁৰ শাৰীৰিক অৱয়বৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰি ‘চাইনীজ’ বুলি অভিহিত কৰি উপহাস কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে । লগতে তেওঁ ত্ৰিপুৰাৰ নামটো অপমানজনকভাৱে ‘চুতপুৰা’ বুলি উল্লেখ কৰি বিকৃত কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে ।
এই কথিত ঘটনাক গৰিহণা দি সাহাই কয় যে ত্ৰিপুৰা প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছে কন্টেন্ট ক্ৰিয়েটৰজনৰ বিৰুদ্ধে এফআইআৰ দাখিল কৰিছে আৰু কৰ্তৃপক্ষক জৰুৰীভাৱে বিষয়টো গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে । উত্তৰ-পূব অঞ্চলৰ লোকসকলৰ মৰ্যাদা আৰু পৰিচয়ক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি যুৱ কংগ্ৰেছে বৰ্ণ বৈষম্য আৰু অপমানজনক মন্তব্যক লৈ উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আহ্বান জনাইছে ।
ইফালে ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীৰ এটা দল দিল্লীত উপস্থিত হৈছে আৰু দিল্লী আৰক্ষীৰ পৰা ছ’চিয়েল মিডিয়া ইনফ্লুৱেনচাৰ তথা ইউটিউবাৰ আমিৰ শ্ব'কিনক জিম্মাত ল’বলৈ সদৰ বজাৰ থানাত উপস্থিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ত্ৰিপুৰাৰ এজন লোকৰ বিৰুদ্ধে বৰ্ণবাদী গালি-গালাজ ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগত দিল্লী আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে শ্বোকীনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।
লগতে পঢ়ক: 'চাইনিজ'-'চিংকি' বুলি দিল্লীত আকৌ ঠাট্টা-ইতিকিং উত্তৰ-পূবৰ যুৱকক