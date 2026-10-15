ধৰ্মান্তৰকৰণ আৰু জাতিগত সংৰক্ষণৰ অধিকাৰ সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ঐতিহাসিক ৰায়দান

ধৰ্মান্তৰকৰণ আৰু জাতিগত সংৰক্ষণৰ অধিকাৰ সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ঐতিহাসিক ৰায়দান
কেৱল ধৰ্ম সলনি কৰাৰ ভিত্তিতে নতুন ধৰ্মটোত অনুসূচিত জাতি-জনজাতি বা অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ বাবে থকা সংৰক্ষণৰ সুবিধা দাবী কৰিব নোৱাৰিব ।
By Sumit Saxena
Published : October 15, 2026 at 2:27 PM IST
নতুন দিল্লী : এজন ব্যক্তিৰ সামাজিক পিছপৰা স্থিতি (Social Backwardness of Person) হিন্দু সমাজ ব্যৱস্থাৰ পৰা ধৰ্মান্তৰিত হোৱাৰ পিছত অনা-হিন্দু সমাজ ব্যৱস্থালৈ স্থানান্তৰিত হ'ব নোৱাৰে ।
উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই কথা স্পষ্টকৈ ঘোষণা কৰিছে । অৰ্থাৎ হিন্দু ধৰ্মৰ কোনো পিছপৰা শ্ৰেণীৰ ব্যক্তিয়ে যদি আন ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰে, তেন্তে তেওঁ কেৱল ধৰ্ম সলনি কৰাৰ ভিত্তিতে নতুন ধৰ্মটোত অনুসূচিত জাতি-জনজাতি বা অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ বাবে থকা সংৰক্ষণৰ সুবিধা দাবী কৰিব নোৱাৰিব । বৃহস্পতিবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ প্ৰশান্ত কুমাৰ মিশ্ৰ আৰু শ্ৰী চন্দ্ৰশেখৰৰ দুজনীয়া খণ্ড বিচাৰপীঠে এই ৰায়দান কৰে ।
Supreme Court upholds the Madras High Court decision that a person who has converted to Islam was not entitled to Backward Class (BC) reservation. A bench of Justices PK Mishra and Shree Chandrashekhar says a person who converts from Hindu social order to a non-Hindu social order cannot claim such benefits. Tamil Nadu government has approached the Supreme Court against the High Court order which had quashed its decision recognising seven Backward Class Muslim sects, which allowed persons from backward classes to be treated as Backward Class Muslims after converting to Islam.— ANI (@ANI) October 15, 2026
উল্লেখ্য যে এই সন্দৰ্ভত পূৰ্বতে মাদ্ৰাজ উচ্চ ন্যায়ালয়ে এক ৰায়দান কৰিছিল । দেশৰ শীৰ্ষ ন্যায়ালয়ে সেই আদেশ বাহাল ৰাখে । মাদ্ৰাজ উচ্চ ন্যায়ালয়ে তামিলনাডু চৰকাৰৰ এখন আবেদন খাৰিজ কৰি প্ৰদান কৰা ৰায়দানক উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বাহাল ৰাখে ।
পূৰ্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ে তামিলনাডু চৰকাৰৰ এখন অধিসূচনা নাকচ কৰিছিল, য'ত ধৰ্মান্তৰিত মুছলমানসকলক পিছপৰা শ্ৰেণীৰ কোটাত সংৰক্ষণ প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল ।
বিচাৰপীঠৰ হৈ এই আদেশ প্ৰদান কৰি ন্যায়াধীশ মিশ্ৰই কয়, “যি ব্যক্তিয়ে হিন্দু সামাজিক ব্যৱস্থাৰ পৰা কোনো অনা-হিন্দু সামাজিক ব্যৱস্থালৈ ধৰ্মান্তৰিত হয়, তেওঁ কেৱল ধৰ্মান্তৰিত হোৱাৰ পূৰ্বৰ নিজৰ সামাজিক স্থিতিৰ সৈতে জড়িত সামাজিক পিছপৰা শ্ৰেণীৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সংবিধানৰ ১৬(৪) অনুচ্ছেদৰ অধীনত বিশেষ ব্যৱস্থা দাবী কৰিব নোৱাৰে ।”
গোচৰটোৰ শুনানিৰ সময়ত আদালতে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ দাঙি ধৰে । শীৰ্ষ আদালতৰ পৰ্যবেক্ষণ, কোনো ব্যক্তিয়ে যদি ইছলাম বা খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰে তেন্তে হিন্দু ধৰ্মত তেওঁ লাভ কৰা জাতিগত পিছপৰা শ্ৰেণীৰ স্থিতি বা আইনী অধিকাৰ স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে নতুন ধৰ্মটোলৈ যাব নোৱাৰে । কিয়নো অনা-হিন্দু ধৰ্মীয় ব্যৱস্থাত হিন্দু ধৰ্মৰ সামাজিক গাঁথনি প্ৰযোজ্য নহয় ।
আদালতে উল্লেখ কৰে যে কেৱল ধৰ্মান্তৰকৰণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সংৰক্ষণ প্ৰদান কৰিলে সমাজত এক 'কৃত্ৰিম শ্ৰেণী'ৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু ই প্ৰকৃত পিছপৰা শ্ৰেণীৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ খৰ্ব কৰিব ।
ন্যায়াধীশ মিশ্ৰই এই কথা স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে চৰকাৰে কাৰোবাক পিছপৰা শ্ৰেণীৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ পূৰ্বে এক বিধিবদ্ধ সামাজিক আৰু আইনী পৰীক্ষা কৰাটো বাধ্যতামূলক । কেৱল চৰকাৰী অধিসূচনাৰ জৰিয়তেই কাৰোবাৰ সামাজিক স্থিতি সলনি কৰিব নোৱাৰি ।
উল্লেখ্য যে তামিলনাডু চৰকাৰে যুক্তি আগবঢ়াইছিল যে মুছলমান ধৰ্মীয় পিছপৰা শ্ৰেণীৰ বাবে থকা ৩.৫ শতাংশ উপ-কোটা ধৰ্মান্তিৰত মুছলমানসকলৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য হ'ব লাগে । চৰকাৰৰ মতে, এয়া চৰকাৰৰ এক কাৰ্যবাহী নীতি আৰু ইয়াৰ বাবে বিশেষজ্ঞ আয়োগৰ পৰামৰ্শ লোৱা হৈছিল । কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে চৰকাৰৰ এই আপীল নাকচ কৰে ।
বিচাৰপীঠে কয় যে তেওঁ যি ধৰ্মলৈ ধৰ্মান্তৰিত হৈছে, সেই ধৰ্মত তেওঁক পূৰ্বতে প্ৰদান কৰা পিছপৰা শ্ৰেণীৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ দাবী কৰিব নোৱাৰিব ।
আগষ্ট মাহত মাদ্ৰাজ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ আদেশক প্ৰত্যাহ্বান জনাই তামিলনাডু চৰকাৰে কৰা আবেদনৰ ওপৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিজৰ আদেশ সংৰক্ষণ ৰাখিছিল । তাত কোৱা হৈছিল যে ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰা ব্যক্তিয়ে কেৱল ধৰ্মান্তৰকৰণৰ ভিত্তিত পিছপৰা শ্ৰেণীৰ (মুছলমান) অধীনত সংৰক্ষণ দাবী কৰাৰ অধিকাৰ নাই ।
উল্লেখ্য যে ২০১৫ চনত হিন্দু ধৰ্মৰ পৰা ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰা সমীৰ আহমেদ নামৰ ব্যক্তিজনে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সন্মুখত আবেদন দাখিল কৰে আৰু ২০১৬ চনত গেজেট অধিসূচনাৰ জৰিয়তে ধৰ্মান্তৰকৰণৰ বিষয়ে অৱগত কৰা হয় । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ ইছলামিক ৰীতি-নীতি অনুসৰি বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় আৰু সংৰক্ষণৰ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ তেওঁক 'মুছলমান লেববাই' সম্প্ৰদায়ৰ বুলি পৰিচয় থকা প্ৰমাণ-পত্ৰ বিচাৰিছিল ।
তেওঁৰ এই আবেদন তহচিলদাৰে নাকচ কৰাৰ ফলত তেওঁ উচ্চ ন্যায়ালয়ত আবেদন জনায় । ৰাজ্য চৰকাৰে দাবী কৰে যে তামিলনাডু পিছপৰা শ্ৰেণী আয়োগৰ প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত পিছপৰা শ্ৰেণী, অতি পিছপৰা শ্ৰেণী, বিমুক্ত সম্প্ৰদায় আৰু অনুসূচিত জাতিৰ মাজত ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰা যোগ্য ব্যক্তিসকলক পিছপৰা শ্ৰেণী (মুছলমান) সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰমাণ-পত্ৰ প্ৰদান কৰাৰ কৰ্তৃত্ব আছে ।
২৫ জুনত উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰায় দিছিল যে ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰা ব্যক্তিয়ে কেৱল ধৰ্মান্তৰকৰণৰ ভিত্তিত পিছপৰা শ্ৰেণীৰ (মুছলমান) অধীনত সংৰক্ষণ দাবী কৰাৰ অধিকাৰ নাই আৰু ২০২৪ চনৰ ৯ মাৰ্চত জাৰি কৰা চৰকাৰী আদেশক অসাংবিধানিক বুলি ঘোষণা কৰিছিল ।
এতিয়া শীৰ্ষ ন্যায়ালয়ৰ এই ৰায়দানৰ পিছত ভাৰতীয় সংৰক্ষণ নীতিত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰভাৱ পৰিব । কেৱল সংৰক্ষণৰ সুবিধা ল'বলৈ কৰা ধৰ্মান্তৰকৰণ বা ধৰ্ম সলনিৰ পিছতো পূৰ্বৰ জাতিগত সুবিধা লাভ কৰি থকাৰ প্ৰৱণতা এতিয়াৰে পৰা আইনগতভাৱে বন্ধ হ'ব ।
উল্লেখ্য যে ভাৰতীয় সংবিধানৰ ১৯৫০ চনৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি, অনুসূচিত জাতি আদিৰ মৰ্যাদা আৰু সুৰক্ষা ধৰ্মান্তৰকৰণৰ (বিশেষকৈ ইছলাম বা খ্ৰীষ্টান ধৰ্মলৈ) লগে লগে সমাপ্ত হয় । এই ৰায়দানে উক্ত সাংবিধানিক স্থিতিক পুনৰ শক্তিশালী কৰিলে ।