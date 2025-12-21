ETV Bharat / bharat

চিলাই কালানৰ আৰম্ভণিৰ লগে লগে অন্ত খৰাং, আৰম্ভ তুষাৰপাত

বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে উত্তৰ কাশ্মীৰৰ কুপৱাৰা আৰু বান্দিপোৰাৰ উচ্চাংশত মধ্যমীয়াৰ পৰা প্ৰচণ্ড তুষাৰপাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে ৷

তুষাৰপাতৰ এক দৃশ্য (PTI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 21, 2025

শ্ৰীনগৰ: দেওবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ৪০ দিনীয়া ‘চিলাই কালান’ৰ সময়তে কাশ্মীৰৰ ওখ ওখ অঞ্চলসমূহত তুষাৰপাত আৰম্ভ হোৱাৰ সমান্তৰালকৈ সমভূমি অঞ্চলত হৈছে বৰষুণ ৷

শীতকালৰ আৰম্ভণিৰে পৰা উপত্যকাটোক জুৰুলা কৰি অহা দীৰ্ঘদিনীয়া খৰাং আৰু হাড় কঁপোৱা ঠাণ্ডা বতৰৰ পৰা তুষাৰপাত আৰু বৰষুণে সাময়িক সকাহ দিছে । যাৰ ফলত যাতায়াত তথা বিমানসেৱাত ব্যাঘাত জন্মোৱা পুৱাৰ কুঁৱলীৰ পৰিমাণো হ্ৰাস পাইছে ৷

ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে জনোৱা মতে, বাৰামুল্লা জিলাৰ গুলমাৰ্গ, গণ্ডাৰবল জিলাৰ সোণামাৰ্গ আৰু অন্যান্য উচ্চ উচ্চতাৰ অঞ্চল যেনে - কুপৱাৰাৰ সাধনা টপ, শ্ব’পিয়ানৰ পীৰ কি গলি আৰু কোকেৰনাগৰ সিন্থন টপ আদি অঞ্চলতো লঘুৰ পৰা মধ্যমীয়া তুষাৰপাত হয় ৷ আনহাতে উপত্যকাটোৰ সমভূমি অঞ্চলত মাজে মাজে পাতলীয়া বৰষুণ হৈছে ৷

স্কিইং খেলুৱৈসকলৰ বাবে ভূস্বৰ্গ খ্যাত গুলমাৰ্গে দীৰ্ঘদিনৰে পৰা তুষাৰপাতৰ বাবেই যেন অপেক্ষা কৰি আছিল । ইয়াৰ বৰফৰে আবৃত শৃংগবোৰে শীতকালত বৃহৎ সংখ্যক পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰে ৷ সেয়েহে পৰ্যটন খণ্ডৰ লগত জড়িতসকলে তুষাৰপাতৰ লগে লগে পৰ্যটকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ আশা প্ৰকাশ কৰিছে ৷

জম্মু-কাশ্মীৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ওমৰ আব্দুল্লায়ো আশা প্ৰকাশ কৰিছে যে তুষাৰপাতৰ পিছত পৰ্যটকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব । পহলগাম আক্ৰমণৰ পিছত পৰ্যটন খণ্ডত পৰ্যটকৰ আগমনৰ হাৰ তীব্ৰগতিত হ্ৰাস পাইছে ।

জম্মু-কাশ্মীৰ চৰকাৰে ওখ অঞ্চলত বাস কৰা জনসাধাৰণক সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিছে ৷ অত্যধিক পিছল আৰু ভূমিস্খলন প্ৰৱণ অঞ্চলত যাতায়াতৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈও পৰামৰ্শ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

জম্মু-কাশ্মীৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ওমৰ আব্দুল্লাই তুষাৰপাত আৰু ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া শীতকালীন প্ৰস্তুতিৰ পৰ্যালোচনা কৰে । তেওঁ কয়, ‘‘সময়মতে পথ পৰিষ্কাৰ কৰা, বিদ্যুৎ আৰু পানী যোগান ধৰাটো শীৰ্ষ অগ্ৰাধিকাৰ ৷’’ সমান্তৰালকৈ দুৰ্গম অঞ্চলত সাহায্য কৰ্মী আৰু প্ৰয়োজনীয় সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈও মুখ্যমন্ত্ৰী আব্দুল্লাই নিৰ্দেশ দিয়ে । এগৰাকী চৰকাৰী মুখপাত্ৰই কয়, ‘‘এনে বতৰত অত্যাৱশ্যকীয় সেৱা নিশ্চিত কৰিবলৈও বিভাগসমূহক নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।’’

প্ৰতিকূল বতৰৰ সমানে সমানে পৰ্যটনৰ বতৰ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে বেয়া বতৰৰ বাবে বিমানবন্দৰত যাত্ৰীসকলক দিয়া সা-সুবিধাক লৈও উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । তেওঁ বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে সমন্বয় স্থাপন কৰি টাৰ্মিনেলৰ ভিতৰত আন্তঃগাঁথনি বিশেষকৈ পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ উন্নত ব্যৱস্থাপনা নিশ্চিত কৰিবলৈ শ্ৰীনগৰৰ বিভাগীয় আয়ুক্ত আৰু উপ-আয়ুক্তক নিৰ্দেশ দিয়ে ।

কুপৱাৰা আৰু বান্দিপোৰাৰ দৰে অঞ্চললৈ হেলিকপ্টাৰ সেৱা আগতীয়াকৈ চলোৱাৰ সন্দৰ্ভত ওমৰ আব্দুল্লাই আশা প্ৰকাশ কৰে ৷ য’ত বহু অঞ্চলত হোৱা তুষাৰপাতৰ ফলত যাতায়াত বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে ।

ভূমিস্খলন ৰোধৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কঠোৰ নিৰীক্ষণৰ লগতে ক্ষতিসাধন হ’লে ক্ষিপ্ৰতাৰে পুনৰুদ্ধাৰ আৰু বিকল্প পথ স্থাপন কৰাটো নিশ্চিত কৰাৰ ওপৰতো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । তেওঁ কয়, ‘‘৪৪ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বিশেষকৈ নশ্ৰী আৰু উধামপুৰৰ মাজত এই কথা বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ, য'ত আমি পূৰ্বে যথেষ্ট ব্যাঘাতৰ সন্মুখীন হৈছো । ধাৰাসাৰ বৃৃষ্টিপাতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দীৰ্ঘদিনীয়া যাতায়াতত ব্যাঘাত জন্মাব নালাগে ।’’

শনিবাৰে সন্ধিয়া হোৱা তুষাৰপাতৰ পিছত যান-বাহন আৰক্ষীয়ে শ্ৰীনগৰ-লেহ পথ আৰু শ্ব’পিয়ান হৈ কাশ্মীৰৰ সৈতে পুঞ্চ-ৰাজৌৰী সংযোগী মোগল পথ বন্ধ কৰি দিয়ে ৷ শ্ৰীনগৰ-জম্মু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ দুয়োফালৰ যাতায়াতৰ বাবে মুকলি যদিও বাণীহাল আৰু ৰামবন অঞ্চলৰ মাজত পাতলীয়া বৰষুণ হয় ।

যান-বাহন আৰক্ষীৰ মুখপাত্ৰই জনোৱা মতে, ‘‘শ্ৰীনগৰ-কাৰ্গিল পথৰ সোণামাৰ্গত বৰফ পৰা আৰম্ভ হৈছে । সাধাৰণ জনতাক শ্ৰীনগৰৰ টি চি ইউ বা কাৰ্গিলৰ পি চি আৰৰ পূৰ্বৰ অনুমতি অবিহনে এছ এছ জি পথত যাত্ৰা নকৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ।’’

২১ ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ৪০ দিনীয়া ‘চিলাই কালান’ উৎসৱৰ সময়ত হোৱা প্ৰচণ্ড শীত এই উৎসৱৰ মুখ্য বৈশিষ্ট্য ৷

সম্পাদকৰ পচন্দ

