ETV Bharat / bharat

লাখ লাখ ভক্তৰ উপস্থিতিত পুৰীত অনুষ্ঠিত পবিত্ৰ দেৱস্নান পূৰ্ণিমা যাত্ৰা

ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতিৰে পুৰীত অনুষ্ঠিত পবিত্ৰ দেৱস্নান পূৰ্ণিমা যাত্ৰা ৷ বৈদিক গীত, শংখ ধ্বনিৰে মুখৰিত পুৰী ৷

SNANA YATRA 2026
পুৰীত অনুষ্ঠিত পবিত্ৰ দেৱস্নান পূৰ্ণিমা যাত্ৰা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 29, 2026 at 2:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

পুৰী : বিশ্ববিখ্যাত ৰথ যাত্ৰাৰ পূৰ্বে সোমবাৰে পুৰীত অনুষ্ঠিত হৈছে পবিত্ৰ উৎসৱ দেৱস্নান পূৰ্ণিমা ৷ হিন্দু কেলেণ্ডাৰ অনুসৰি, জ্যেষ্ঠ মাহৰ পূৰ্ণিমাত পালন কৰা হয় দেৱস্নান পূৰ্ণিমা যাত্ৰা । প্ৰচলিত ৰীতি নীতি অনুসৰি পুৰীৰ জগন্নাথ মন্দিৰত ভগৱান জগন্নাথ, ভগৱান বলভদ্ৰ আৰু দেৱী সুভদ্ৰাৰ স্নান যাত্ৰা আয়োজন কৰা হয় ৷

বৈদিক গীত, শংখ ধ্বনি ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতিৰে ‘পাহাণ্ডী’ এক শোভাযাত্ৰ বাহিৰ কৰে ৷ এই শোভাযাত্ৰাতে ভগৱান জগন্নাথ, ভগৱান বলভদ্ৰ, দেৱী সুভদ্ৰা আৰু সুদৰ্শনক গৰ্ভগৃহৰ পৰা স্নান মণ্ডপলৈ লৈ যোৱা হয় ।

মন্দিৰৰ এক বিশেষ কুঁৱা যাক (সোণৰ কুঁৱা বুলি কোৱা হয়)'ৰ ১০৮টা কলহৰ পৰা উলিওৱা পবিত্ৰ পানীৰে ভগৱান জগন্নাথ, ভগৱান বলভদ্ৰ, দেৱী সুভদ্ৰা আৰু সুদৰ্শনক স্নানবেদীত বৈদিক মন্ত্ৰ জপ কৰি গা-ধোৱা হয় ।

ইয়াৰ পিছতে দেৱতাসকলক ‘গজানন ভেশ’ (হাতী ৰূপ) ৰূপত অলংকৃত কৰা হয় ৷ এই দিনটো জগন্নাথৰ জন্মদিন হিচাপেও পালন কৰা হয় । যিহেতু এই স্নান যাত্ৰা প্ৰথম মহাপ্ৰভু (ভগৱান জগন্নাথ)ৰ আবিৰ্ভাৱৰ সময়ত কৰা হৈছিল, সেয়েহে ইয়াক শ্ৰী দাৰুব্ৰহ্মাৰ ‘আদ্যা লীলা’ বুলি কোৱা হয় । পবিত্ৰ দেৱস্নান পূৰ্ণিমা যাত্ৰাত ভাগ ল'বলৈ লাখ লাখ ভক্তৰ সমাগম হয় পুৰীত ৷

আনহাতে, পবিত্ৰ দেৱস্নান পূৰ্ণিমা যাত্ৰা সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ পুৰী আৰক্ষী প্ৰশাসনে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিছে ৷ এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে জনোৱা অনুসৰি, জগন্নাথ মন্দিৰ, গ্ৰেণ্ড ৰোড আৰু অন্যান্য স্পৰ্শকাতৰ স্থানৰ ভিতৰত আৰু আশে-পাশে প্ৰায় আৰক্ষীৰ ৮০টা প্লাটুন নিয়োগ কৰা হৈছে ৷

তদুপৰি কুইক এক্সন টিম চমুকৈ কিউএটি, স্নিফাৰ ড'গ স্কোয়াড, এণ্টি-চেবটেজ চেক, মেৰিন ছিকিউৰিটি আৰু ইন্টিগ্ৰেটেড কমাণ্ড এণ্ড কণ্ট্ৰল চেণ্টাৰ চমুকৈ আইচিচিচি নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৷

পুৰীৰ আৰক্ষী অধীক্ষক প্ৰতীক সিঙে কয়, "আজি শ্ৰী জগন্নাথ মন্দিৰত পবিত্ৰ স্নান যাত্ৰা পালন কৰা হৈছে । ইতিমধ্যে সকলো নিৰ্দিষ্ট স্থানত আৰক্ষী নিয়োগ সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু অনুষ্ঠানৰ প্ৰতিটো পৰ্যায় অনুসৰি নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । আমাৰ সকলো অভিযান পৰিকল্পনা অনুসৰি সম্পন্ন কৰা হৈছে ।"

লগতে পঢ়ক:ভাৰত-ছিচিলিৰ কূটনৈতিক সম্পৰ্কৰ ৫০ বছৰ, কি কি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিলে দুই ৰাষ্ট্ৰই ?

TAGGED:

জগন্নাথ মন্দিৰ
ৰাথ যাত্ৰা
পুৰী
পবিত্ৰ দেৱস্নান পূৰ্ণিমা
SNANA YATRA 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.