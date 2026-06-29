লাখ লাখ ভক্তৰ উপস্থিতিত পুৰীত অনুষ্ঠিত পবিত্ৰ দেৱস্নান পূৰ্ণিমা যাত্ৰা
ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতিৰে পুৰীত অনুষ্ঠিত পবিত্ৰ দেৱস্নান পূৰ্ণিমা যাত্ৰা ৷ বৈদিক গীত, শংখ ধ্বনিৰে মুখৰিত পুৰী ৷
Published : June 29, 2026 at 2:33 PM IST
পুৰী : বিশ্ববিখ্যাত ৰথ যাত্ৰাৰ পূৰ্বে সোমবাৰে পুৰীত অনুষ্ঠিত হৈছে পবিত্ৰ উৎসৱ দেৱস্নান পূৰ্ণিমা ৷ হিন্দু কেলেণ্ডাৰ অনুসৰি, জ্যেষ্ঠ মাহৰ পূৰ্ণিমাত পালন কৰা হয় দেৱস্নান পূৰ্ণিমা যাত্ৰা । প্ৰচলিত ৰীতি নীতি অনুসৰি পুৰীৰ জগন্নাথ মন্দিৰত ভগৱান জগন্নাথ, ভগৱান বলভদ্ৰ আৰু দেৱী সুভদ্ৰাৰ স্নান যাত্ৰা আয়োজন কৰা হয় ৷
বৈদিক গীত, শংখ ধ্বনি ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতিৰে ‘পাহাণ্ডী’ এক শোভাযাত্ৰ বাহিৰ কৰে ৷ এই শোভাযাত্ৰাতে ভগৱান জগন্নাথ, ভগৱান বলভদ্ৰ, দেৱী সুভদ্ৰা আৰু সুদৰ্শনক গৰ্ভগৃহৰ পৰা স্নান মণ্ডপলৈ লৈ যোৱা হয় ।
Puri, Odisha: On the occasion of the sacred Snana Purnima, the Chaturdha Deities have taken their seats on the Snana Bedi pic.twitter.com/oFo75p22GW— IANS (@ians_india) June 29, 2026
মন্দিৰৰ এক বিশেষ কুঁৱা যাক (সোণৰ কুঁৱা বুলি কোৱা হয়)'ৰ ১০৮টা কলহৰ পৰা উলিওৱা পবিত্ৰ পানীৰে ভগৱান জগন্নাথ, ভগৱান বলভদ্ৰ, দেৱী সুভদ্ৰা আৰু সুদৰ্শনক স্নানবেদীত বৈদিক মন্ত্ৰ জপ কৰি গা-ধোৱা হয় ।
ইয়াৰ পিছতে দেৱতাসকলক ‘গজানন ভেশ’ (হাতী ৰূপ) ৰূপত অলংকৃত কৰা হয় ৷ এই দিনটো জগন্নাথৰ জন্মদিন হিচাপেও পালন কৰা হয় । যিহেতু এই স্নান যাত্ৰা প্ৰথম মহাপ্ৰভু (ভগৱান জগন্নাথ)ৰ আবিৰ্ভাৱৰ সময়ত কৰা হৈছিল, সেয়েহে ইয়াক শ্ৰী দাৰুব্ৰহ্মাৰ ‘আদ্যা লীলা’ বুলি কোৱা হয় । পবিত্ৰ দেৱস্নান পূৰ্ণিমা যাত্ৰাত ভাগ ল'বলৈ লাখ লাখ ভক্তৰ সমাগম হয় পুৰীত ৷
আনহাতে, পবিত্ৰ দেৱস্নান পূৰ্ণিমা যাত্ৰা সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ পুৰী আৰক্ষী প্ৰশাসনে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিছে ৷ এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে জনোৱা অনুসৰি, জগন্নাথ মন্দিৰ, গ্ৰেণ্ড ৰোড আৰু অন্যান্য স্পৰ্শকাতৰ স্থানৰ ভিতৰত আৰু আশে-পাশে প্ৰায় আৰক্ষীৰ ৮০টা প্লাটুন নিয়োগ কৰা হৈছে ৷
Puri, Odisha: Ahead of the Snana Yatra of Lord Jagannath, SP Prateek Singh says, " today the sacred snana yatra is being observed at the shri jagannath temple. police deployment has already been completed at all designated locations, and security arrangements have been made in… pic.twitter.com/c3h19ZqKAp— IANS (@ians_india) June 28, 2026
তদুপৰি কুইক এক্সন টিম চমুকৈ কিউএটি, স্নিফাৰ ড'গ স্কোয়াড, এণ্টি-চেবটেজ চেক, মেৰিন ছিকিউৰিটি আৰু ইন্টিগ্ৰেটেড কমাণ্ড এণ্ড কণ্ট্ৰল চেণ্টাৰ চমুকৈ আইচিচিচি নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৷
পুৰীৰ আৰক্ষী অধীক্ষক প্ৰতীক সিঙে কয়, "আজি শ্ৰী জগন্নাথ মন্দিৰত পবিত্ৰ স্নান যাত্ৰা পালন কৰা হৈছে । ইতিমধ্যে সকলো নিৰ্দিষ্ট স্থানত আৰক্ষী নিয়োগ সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু অনুষ্ঠানৰ প্ৰতিটো পৰ্যায় অনুসৰি নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । আমাৰ সকলো অভিযান পৰিকল্পনা অনুসৰি সম্পন্ন কৰা হৈছে ।"
লগতে পঢ়ক:ভাৰত-ছিচিলিৰ কূটনৈতিক সম্পৰ্কৰ ৫০ বছৰ, কি কি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিলে দুই ৰাষ্ট্ৰই ?