চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ মধ্যাহ্ন ভোজনত ওলাল সাপৰ পোৱালি
আহাৰ গ্ৰহণৰ পাছত চিকিৎসাধীন প্ৰায় ২৫০ গৰাকী শিক্ষাৰ্থী ।
Published : May 7, 2026 at 8:46 PM IST
ছহৰছা (বিহাৰ) : আপুনি আহাৰ গ্ৰহণ কৰি থকা সময়তে যদি খোৱাপাতত এডাল সাপ উদ্ধাৰ কৰে, তেতিয়া আপোনাৰ অৱস্থা কেনে হ’ব কল্পনা কৰকচোন । তেনে এক ঘটনাই সংঘটিত হৈছে বিহাৰত । বিহাৰৰ এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ত মধ্যাহ্ন ভোজনৰ সময়ত খোৱাপাতত এটি সাপৰ পোৱালি উদ্ধাৰ হয় । ইয়াৰ পাছতেই এজনৰ পাছত আনজনকৈ কেইবাগৰাকী শিক্ষাৰ্থী অসুস্থ হৈ পৰে আৰু তেওঁলোকক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰিবলগীয়া হয় ।
বিহাৰৰ মহিছি ব্লকৰ বালুৱাহাৰ চৰকাৰী মধ্যবিদ্যালয়ত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা । চৰকাৰী মধ্যবিদ্যালয়খনত বৃহস্পতিবাৰে মধ্যাহ্ন ভোজন গ্ৰহণ কৰা ২৫০ৰো অধিক শিশু অসুস্থ হৈ পৰে । পেটৰ বিষ, বমি, মূৰ ঘূৰোৱা, অস্বস্তিৰ অভিযোগ কৰি বিদ্যালয় চৌহদৰ ভিতৰত এক আতংকৰ পৰিবেশ সৃষ্টি হয় । অসুস্থ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক চিকিৎসাৰ বাবে মহিছি স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰলৈ লৈ যোৱা হয় আৰু স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোত চিকিৎসকৰ এটা দলে তেওঁলোকক চিকিৎসা প্ৰদান কৰে ।
পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ৰোহিত কুমাৰে কয় যে তেওঁ স্কুলত পুৱা প্ৰায় ১০ বজাত মচুৰ দাইলৰ সৈতে ভাত খাইছিল আৰু আহাৰ গ্ৰহণৰ কিছু সময়ৰ পিছতে তেওঁ অসুস্থ হৈ পৰে । তেওঁ পেটৰ তীব্ৰ বিষ, বমি, মূৰ ঘূৰোৱা আদি অনুভৱ কৰা বুলি কয় । ইফালে সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী শিৱানীয়েও বিদ্যালয়ত আহাৰ খোৱাৰ পিছতেই কেইবাগৰাকী শিক্ষাৰ্থী অসুস্থ হৈ পৰাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে ।
ইফালে এই ঘটনাৰ সম্ভেদ লাভ কৰাৰ লগে লগে ঘটনাস্থলীত জিলা প্ৰশাসন আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ এটা দল উপস্থিত হয় । চিভিল চাৰ্জন ডাঃ ৰাজনাৰায়ণ প্ৰসাদে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা পুনৰীক্ষণ কৰিবলৈ স্বাস্থ্য বিভাগৰ দলৰ সৈতে মহিছিত উপস্থিত হয় । স্বাস্থ্য বিভাগৰ দলটোৱে বৰ্তমান ভুক্তভোগীসকলৰ অৱস্থা সুস্থিৰ বুলি জানিবলৈ দিযে ।
আনহাতে এই ঘটনাৰ পিছত অভিভাৱকসকল ক্ষোভিত হৈ পৰে আৰু গাঁওবাসীৰ সৈতে বিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈ নিম্নমানৰ খাদ্য আৰু গাফিলতিৰ বিৰুদ্ধে বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । জিলা প্ৰশাসনেও ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰাৰ লগতে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ নমুনা পৰীক্ষাৰ বাবে পৰীক্ষাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰে ।
এগৰাকী অভিভাৱকে কয়, "তেওঁলোকে বিদ্যালয়ত খাদ্য খাইছিল । তাত কি আছিল আমি নাজানো । কৈছিল তাত সাপ আছে । সাপ আছিল নেকি আমি নাজানো । মই দেখিছিলো, তেওঁলোকক ইয়াত ভৰ্তি কৰা হৈছে । বৰ্তমান ৯০০ তকৈ কম ছাত্ৰ-ছাত্ৰী নহ'ব । গোটেই স্কুলখনত ৯০০ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে, তেওঁলোকৰেই ভৰি আছে ।"
ছহৰছাৰ চিভিল চাৰ্জন ডাঃ ৰাজনাৰায়ণ প্ৰসাদে কয় যে খাদ্যত বিষক্ৰিয়াৰ অভিযোগ আহিছে । সকলোৰে চিকিৎসা কৰা হৈছে । যিসকল শিক্ষাৰ্থীৰ অৱস্থা অলপ বেয়া, তেওঁলোকক ছহৰছা সদৰ চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । সম্প্ৰতি আটাইকেইগৰাকী শিক্ষাৰ্থী চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু তেওঁলোক বিপদমুক্ত ।
