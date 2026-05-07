চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ মধ্যাহ্ন ভোজনত ওলাল সাপৰ পোৱালি

আহাৰ গ্ৰহণৰ পাছত চিকিৎসাধীন প্ৰায় ২৫০ গৰাকী শিক্ষাৰ্থী ।

চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ মধ্যাহ্ন ভোজনত ওলাল সাপৰ পোৱালি
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 7, 2026 at 8:46 PM IST

ছহৰছা (বিহাৰ) : আপুনি আহাৰ গ্ৰহণ কৰি থকা সময়তে যদি খোৱাপাতত এডাল সাপ উদ্ধাৰ কৰে, তেতিয়া আপোনাৰ অৱস্থা কেনে হ’ব কল্পনা কৰকচোন । তেনে এক ঘটনাই সংঘটিত হৈছে বিহাৰত । বিহাৰৰ এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ত মধ্যাহ্ন ভোজনৰ সময়ত খোৱাপাতত এটি সাপৰ পোৱালি উদ্ধাৰ হয় । ইয়াৰ পাছতেই এজনৰ পাছত আনজনকৈ কেইবাগৰাকী শিক্ষাৰ্থী অসুস্থ হৈ পৰে আৰু তেওঁলোকক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰিবলগীয়া হয় ।

বিহাৰৰ মহিছি ব্লকৰ বালুৱাহাৰ চৰকাৰী মধ্যবিদ্যালয়ত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা । চৰকাৰী মধ্যবিদ্যালয়খনত বৃহস্পতিবাৰে মধ্যাহ্ন ভোজন গ্ৰহণ কৰা ২৫০ৰো অধিক শিশু অসুস্থ হৈ পৰে । পেটৰ বিষ, বমি, মূৰ ঘূৰোৱা, অস্বস্তিৰ অভিযোগ কৰি বিদ্যালয় চৌহদৰ ভিতৰত এক আতংকৰ পৰিবেশ সৃষ্টি হয় । অসুস্থ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক চিকিৎসাৰ বাবে মহিছি স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰলৈ লৈ যোৱা হয় আৰু স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোত চিকিৎসকৰ এটা দলে তেওঁলোকক চিকিৎসা প্ৰদান কৰে ।

অসুস্থ হৈ পৰা শিক্ষাৰ্থীসকল (ETV Bharat)

পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ৰোহিত কুমাৰে কয় যে তেওঁ স্কুলত পুৱা প্ৰায় ১০ বজাত মচুৰ দাইলৰ সৈতে ভাত খাইছিল আৰু আহাৰ গ্ৰহণৰ কিছু সময়ৰ পিছতে তেওঁ অসুস্থ হৈ পৰে । তেওঁ পেটৰ তীব্ৰ বিষ, বমি, মূৰ ঘূৰোৱা আদি অনুভৱ কৰা বুলি কয় । ইফালে সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী শিৱানীয়েও বিদ্যালয়ত আহাৰ খোৱাৰ পিছতেই কেইবাগৰাকী শিক্ষাৰ্থী অসুস্থ হৈ পৰাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে ।

ইফালে এই ঘটনাৰ সম্ভেদ লাভ কৰাৰ লগে লগে ঘটনাস্থলীত জিলা প্ৰশাসন আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ এটা দল উপস্থিত হয় । চিভিল চাৰ্জন ডাঃ ৰাজনাৰায়ণ প্ৰসাদে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা পুনৰীক্ষণ কৰিবলৈ স্বাস্থ্য বিভাগৰ দলৰ সৈতে মহিছিত উপস্থিত হয় । স্বাস্থ্য বিভাগৰ দলটোৱে বৰ্তমান ভুক্তভোগীসকলৰ অৱস্থা সুস্থিৰ বুলি জানিবলৈ দিযে ।

আনহাতে এই ঘটনাৰ পিছত অভিভাৱকসকল ক্ষোভিত হৈ পৰে আৰু গাঁওবাসীৰ সৈতে বিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈ নিম্নমানৰ খাদ্য আৰু গাফিলতিৰ বিৰুদ্ধে বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । জিলা প্ৰশাসনেও ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰাৰ লগতে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ নমুনা পৰীক্ষাৰ বাবে পৰীক্ষাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰে ।

অসুস্থ হৈ পৰা শিক্ষাৰ্থী (ETV Bharat)

এগৰাকী অভিভাৱকে কয়, "তেওঁলোকে বিদ্যালয়ত খাদ্য খাইছিল । তাত কি আছিল আমি নাজানো । কৈছিল তাত সাপ আছে । সাপ আছিল নেকি আমি নাজানো । মই দেখিছিলো, তেওঁলোকক ইয়াত ভৰ্তি কৰা হৈছে । বৰ্তমান ৯০০ তকৈ কম ছাত্ৰ-ছাত্ৰী নহ'ব । গোটেই স্কুলখনত ৯০০ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে, তেওঁলোকৰেই ভৰি আছে ।"

ছহৰছাৰ চিভিল চাৰ্জন ডাঃ ৰাজনাৰায়ণ প্ৰসাদে কয় যে খাদ্যত বিষক্ৰিয়াৰ অভিযোগ আহিছে । সকলোৰে চিকিৎসা কৰা হৈছে । যিসকল শিক্ষাৰ্থীৰ অৱস্থা অলপ বেয়া, তেওঁলোকক ছহৰছা সদৰ চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । সম্প্ৰতি আটাইকেইগৰাকী শিক্ষাৰ্থী চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু তেওঁলোক বিপদমুক্ত ।

