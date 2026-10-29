‘ফোনবোৰ ভাঙি পেলাওক, ডিজিটেল এৰেষ্ট শেষ’’: ডিজিটেল এৰেষ্টৰ গোচৰত চিন্তিত উচ্চতম ন্যায়লয়

‘ফোনবোৰ ভাঙি পেলাওক, ডিজিটেল এৰেষ্ট শেষ’’: ডিজিটেল এৰেষ্টৰ গোচৰত চিন্তিত উচ্চতম ন্যায়লয়
ডিজিটেল এৰেষ্টৰ গোচৰ: এটৰ্নী জেনেৰেল আৰ ভেংকটাৰমণীয়ে দাবী কৰে যে আদালতৰ হস্তক্ষেপৰ পিছত ডিজিটেল এৰেষ্টৰ সংখ্যা ৫০ শতাংশ হ্ৰাস পাইছে ।
Published : October 29, 2026 at 9:01 PM IST
নতুন দিল্লী: ‘‘মোবাইলটো বেৰলৈ জোৰেৰে দলিয়াই দিয়ক, ডিজিটেল এৰেষ্ট শেষ ।’’ বৃহস্পতিবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দেশত “ডিজিটেল এৰেষ্ট” কেলেংকাৰী অব্যাহত থকা সন্দৰ্ভত এই মন্তব্য কৰিছে ৷ ন্যায়ালয়ে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে ব্যাপক জনসজাগতা অভিযান আৰু এনে ঘটনাৰ বিষয়ে বাৰে বাৰে সতৰ্কবাণী দিয়াৰ পিছতো কিয় শিক্ষিত লোকসকল প্ৰৱঞ্চনাৰ বলি হৈ আহিছে ?
দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্ত, ন্যায়াধীশ জয়মাল্য বাগচি আৰু ন্যায়াধীশ ভি মোহানাৰ নেতৃত্বত গঠিত এখন বিচাৰপীঠে ডিজিটেল এৰেষ্ট কেলেংকাৰীৰ সৈতে জড়িত বৃহৎ আৰ্থিক জালিয়াতি সন্দৰ্ভত "In Re: Victims of Digital Arrest Related to Forged Documents" শীৰ্ষক এটা ছুঅ' মট’ গোচৰৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি আছিল ।
গোচৰটো সন্দৰ্ভত জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা এন এছ নাপিনাইয়ে দাবী কৰে যে তেওঁ প্ৰায়ে তথ্য লাভ কৰে যে ডিজিটেল এৰেষ্ট বন্ধ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলি থকাৰ মাজতো সমস্যাটো অব্যাহত আছে । ‘‘কি হৈছে এই ভুক্তভোগীসকলৰ ? এই ভুক্তভোগীসকল কেনেকৈ এনেদৰে বলি হৈ আছে ? এই মৌলিক কথাটো বুজিব পৰা নাই ? ডিজিটেল এৰেষ্ট হোৱাৰ আশংকাৰ কাৰণ কি ?’’ বিচাৰপীঠে প্ৰশ্ন কৰে ।
এনে এক ঘটনাত এগৰাকী মহিলাই যোৱা সপ্তাহত ২.৫ কোটি টকাৰ লোকচানৰ সন্মুখীন হোৱা বুলি বিচাৰপীঠক অধিবক্তাই অৱগত কৰে । ‘‘মোবাইলটো বেৰলৈ জোৰেৰে দলিয়াই দিয়ক, ডিজিটেল এৰেষ্ট শেষ । মানুহৰ কিবা ভুল হৈছে । ভগৱানে জানে কি আছে । গণতান্ত্ৰিক দেশত আপুনি যদি মোবাইলত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব বুলি ভাবিছে, তেন্তে আপুনি কেনেকুৱা মানুহ ?’’ মুখ্য ন্যায়াধীশে কয় ৷ তেওঁ লগতে প্ৰশ্ন কৰে যে মোবাইলত গ্ৰেপ্তাৰৰ ভয় কিয় ?
মুখ্য ন্যায়াধীশে লগতে কয়, ‘‘সকলো শিক্ষিত লোকক প্ৰতাৰণা কৰা হৈছে বুলি আমি হতাশ অনুভৱ কৰিছোঁ । এই বয়সত ডিজিটেলভাৱে গ্ৰেপ্তাৰ হ'লে পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মলৈ কি দিব ? মানুহে আদালতৰ ৱেবছাইটলৈ গৈ আদেশ আছে নে নাই সেইটো বিচাৰি উলিয়াব পাৰে ।’’
বিচাৰপীঠে গুৰুত্ব আৰোপ কৰে যে বেংকসমূহে ডিজিটেল গ্ৰেপ্তাৰ কেলেংকাৰীৰ সন্মুখীন হোৱা গ্ৰাহকৰ বাবে “সুৰক্ষামূলক ছাতি” হিচাপে কাম কৰিব লাগিব । ডিজিটেল জালিয়াতিৰ বলি হোৱা লোকসকলক ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ বেংকসমূহক জবাবদিহি হ’ব লাগিব বুলিও বিচাৰপীঠখনে পৰ্যবেক্ষণ কৰে ।
এটৰ্নী জেনেৰেল আৰ ভেংকটাৰমণীয়ে দাবী কৰে যে আদালতৰ হস্তক্ষেপৰ পিছত ডিজিটেল গ্ৰেপ্তাৰৰ সংখ্যা ৫০ শতাংশ হ্ৰাস পাইছে । বিচাৰপীঠক জনোৱা হৈছিল যে বেংকসমূহে এতিয়া সন্দেহজনক লেনদেনৰ বিষয়ে নিৰীক্ষণ কৰিছে । নিয়মাৱলীৰ বাবে ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈছে বুলিও কয় এটৰ্নী জেনেৰেলে ।
ডিজিটেল এৰেষ্টৰ জালিয়াতিৰ বাবে বেংকসমূহক জবাবদিহি কৰাৰ নিৰ্দেশনা বিবেচনা কৰি থকা বুলি উল্লেখ কৰি বিচাৰপীঠে কয় যে য’ত যথাযথ পৰিশ্ৰমৰ ত্ৰুটিৰ বাবে কেলেংকাৰী সম্ভৱ হৈছে, তেনে ক্ষেত্ৰত ভুক্তভোগীক ক্ষতিপূৰণ দিব লাগিব আৰু গোচৰৰ সন্মুখীন হ’ব লাগিব । মুখ্য ন্যায়াধীশে কয় যে আমি নিৰ্দেশনা দিবলৈ প্ৰস্তাৱ দিছো যে য’তেই এনে প্ৰৱঞ্চনা সংঘটিত হ’ব তাতেই বেংকে ভুক্তভোগীক ক্ষতিপূৰণ দিব আৰু গোচৰৰ সন্মুখীন হ’ব ।
ডিজিটেল এৰেষ্ট আৰু অনুৰূপ চাইবাৰ জালিয়াতিৰ বলি হোৱা লোকসকলক যদি কোনো বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ যথাযথ পৰিশ্ৰমৰ ব্যৰ্থতাৰ বাবে প্ৰৱঞ্চনাৰ সূত্ৰপাত কৰিব পৰা যায় তেন্তে অন্ততঃ হেৰুৱা ধনৰ ক্ষতিপূৰণ দিব লাগে বুলি বিচাৰপীঠখনে পৰ্যবেক্ষণ কৰে ।
বিচাৰপীঠে ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়াক পৰৱৰ্তী শুনানিৰ তাৰিখৰ ভিতৰত সকলো অনুমোদিত বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ তালিকা দাখিল কৰিবলৈ কয় । বিচাৰপীঠে ইংগিত দিয়ে যে তেওঁলোকে ব্যক্তিগত বেংকক কাৰ্যবিধিৰ ক্ষেত্ৰত বাধ্যতামূলক নকৰাকৈয়ে এনে সকলো প্ৰতিষ্ঠানৰ বাবে প্ৰযোজ্য নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিব ।
লগতে পঢ়ক: গুৱাহাটীৰ চাইবাৰ জালিয়াতিৰ গোচৰত আন্তঃৰাজ্যিক নেটৱৰ্ক জড়িত থকাৰ সম্ভাৱনা, ৬ জনক গ্ৰেপ্তাৰ