এসময়ত স্কুল এৰি যোৱা কিশোৰীসকল আজি ব্যস্ত ৰবটিক্সৰ মডেল নিৰ্মাণত
এই সকলোবোৰ সম্ভৱ হৈছে আছানছোলৰ ফিড কেম্পাছৰ উদ্যোগত ।
Published : November 5, 2025 at 11:11 PM IST
আছানছোল: শিল ভঙা মেচিন আৰু ইটাভাটাৰ এন্ধাৰৰ পৰা পোহৰলৈ উভতি আহিছে কিশোৰ-কিশোৰীসকল । পশ্চিম বৰ্ধমানৰ আছানছোলত তেওঁলোকে নিজৰ হাতেৰে এতিয়া ৰবটিক্স মডেল নিৰ্মাণত ব্যস্ত, যিয়ে সকলোকে আপ্লুত কৰিছে ।
এই কিশোৰ-কিশোৰীসকলৰ একাংশৰ পিতৃয়ে ৰাজমিস্ত্ৰীৰ ডেলিভাৰী বয় হিচাপে কাম কৰে, কিছুমানৰ পিতৃয়ে শিল ভঙা শ্ৰমিক হিচাপে দৈনিক মজুৰিৰ কাম কৰে । কাৰোবাৰ পিতৃ নাই, মাকে আনৰ ঘৰত দাসী হিচাপে কাম কৰে । তেতিয়াই এনে বহু পৰিয়ালত শিক্ষা হৈ পৰে বিলাসিতা । বহু কিশোৰ-কিশোৰীয়ে আধাতে বিদ্যালয় এৰাৰ লগতে কম বয়সতে শিশু শ্ৰমিকৰূপে জীৱন কটাবলৈ বাধ্য হৈ পৰে ৷ যাৰ বাবে এন্ধাৰতে শেষ হয় একোটা সম্ভাৱনাপূৰ্ণ জীৱন ৷
কোনোটোৱে আকৌ বিদ্যালয় এৰি ইটাভাটাত কাম কৰিবলৈ যায়, কোনোৱে শিল ভঙা কাম কৰে । ‘ফুডমেন’ নামেৰে পৰিচিত এজন বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী চন্দ্ৰশেখৰ কুণ্ডুৱে এই সকলো কিশোৰ-কিশোৰীক মূলসুঁতিলৈ ঘূৰাই অনাৰ যুঁজখন আৰম্ভ কৰিছিল । তেওঁ বহু কিশোৰ-কিশোৰীক পুনৰ বিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰোৱাই বিনামূলীয়াকৈ প্ৰশিক্ষণ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু ফিড কেম্পাছৰ সৃষ্টি কৰা হৈছিল ।
এই ফিড কেম্পাছত কি চলি আছে ?
সেই ফিড কেম্পাছৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ উৎসাহ বৃদ্ধিৰ বাবে চন্দ্ৰশেখৰে সুস্বাদু খাদ্য, সংগীত, নৃত্য প্ৰশিক্ষণ, ফুটবল, কাৰাটে প্ৰশিক্ষণ আদিৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে । কিন্তু ইংৰাজী পঢ়োৱাৰ ধৰণৰ দৰে স্মাৰ্ট ক্লাছ বা মডেলৰ সহায়ত পঢ়া-শুনা নকৰিলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী পিছ পৰি থাকিব বুলি ভাবি তেওঁ কেম্পাছত স্মাৰ্ট ক্লাছ আৰম্ভ কৰিলে । তেওঁ বিচাৰিছিল যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ৰবটিক্সৰ মডেল বনাওক ।
কিন্তু এই সকলোবোৰ ক্ষেত্ৰতে আৰ্থিক সমস্যাই আছিল মূল হেঙাৰ । এই কথাটো জনাৰ পিছত স্বেচ্ছাই আগবাঢ়ি আহে চিকিৎসক দম্পতী চন্দ্ৰনী পাল আৰু ৰাহুল সৰকাৰ ৷ তেওঁলোকৰ আৰ্থিক সহায়তে চন্দ্ৰশেখৰৰ ফিড কেম্পাছত আৰম্ভ হ’ল ৰ’ব’লিউচন ক্লাব ।
ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে কেনেকৈ আৰ্হি নিৰ্মাণ কৰি আছে ?
আছানছোল অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ এগৰাকী প্ৰতিভাৱান ছাত্ৰক কেম্পাছলৈ অনা হৈছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক ৰবটিক্সৰ প্ৰশিক্ষণৰ বাবে । এই প্ৰশিক্ষণত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ইতিমধ্যে বিভিন্ন আৰ্হি তৈয়াৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । দৃষ্টিশক্তিহীন লোকৰ বাবে ‘ব্লাইণ্ড-ষ্টিক’ বনাইছে । সেই লাঠিডাল লৈ খোজকাঢ়িলে সন্মুখত কিবা বাধা থাকিলে লাঠিডালে নিজে নিজে ইংগিত প্ৰদান কৰে ৷
একে পদ্ধতিৰে গাড়ী এখনত স্থাপনৰ বাবে এটা ডিটেক্টৰ তৈয়াৰ কৰা হৈছে । গাড়ীখন ওলোটা হৈ থাকোঁতে যদি গাড়ীৰ সন্মুখত কোনো বাধা আহে তেন্তে গাড়ীখন লগে লগে ৰৈ যাব ।
অটোমেটিক হুইল চেয়াৰ নিৰ্মাণৰ বাবেও এটা মডেল নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । ঘৰৰ ভিতৰৰ বতাহত উষ্ণতা, গেছৰ পৰিমাণ আৰু আৰ্দ্ৰতা জুখিব পৰা এটা বিশেষ মডেলো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে অক্সিমিটাৰ আৰু হৃদস্পন্দন নিৰীক্ষণৰ বাবেও এক বিশেষ মডেল তৈয়াৰ কৰিছে । তাৰোপৰি আছে আৰু বহু কথা ।
কিন্তু ৰবটিক্সহে কিয় ?
সমাজকৰ্মী চন্দ্ৰশেখৰ কুণ্ডুৱে কয়, ‘‘পিছপৰি থকা বিভিন্ন সমস্যাৰে জৰ্জৰিত পৰিয়ালবোৰে ভাবে যে পঢ়িলে কি হ'ব আৰু সেয়ে তেওঁলোকে কিছু ক্ষন্তেকীয়া ফলাফল চাব বিচাৰে ৷ পঢ়া-শুনাৰ কি লাভ সেয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে নিৰ্মাণ কৰা এনে মডেল দেখি বুজিব পাৰে ৷ তাৰপিছতে ওচৰ-চুবুৰীয়াই নিজৰ সন্তানক স্কুললৈ পঠিয়াবলৈ আৰু কেম্পাছত খাদ্য খুৱাবলৈ উৎসাহিত হয় ।’’
মডেল নিৰ্মাণৰ প্ৰেৰণা কেনেকুৱা ?
আছানছোল ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ বি টেকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ছাত্ৰ দেবনাৰায়ণ সিঙে এই ফিড কেম্পাছত ৰবটিক্সৰ ক্লাছত শিক্ষা প্ৰদান কৰি আছে । প্ৰশিক্ষকগৰাকীৰ মতে, ‘‘এই ৰবটিক্সৰ ক্লাছবোৰ সপ্তাহত দুই-তিনিদিন কেম্পাছত অনুষ্ঠিত হয় । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে এই ক্লাছবোৰ কেতিয়াও খতি নকৰে । তেওঁলোক অতি উৎসাহী । মই তেওঁলোকক সহায় কৰো । ইয়াত থকা সকলো মডেল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে নিজেই নিৰ্মাণ কৰে । কেৱল সেয়াই নহয়, তেওঁলোকে নতুন মডেলৰ কথাও চিন্তা কৰিছে । আগতে যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে পঢ়া-শুনা আধাতে এৰি ইটাভাটাত কাম কৰিবলৈ গৈছিল, তেওঁলোকে ৰবটিক্স মডেল তৈয়াৰ কৰিছে বুলি ভবাটো অতি ভাল ৷ আজি সেয়া আনন্দৰ কথা ।’’
ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে কি কৈছে?
আছানছোলৰ FEED কেম্পাছত অধ্যয়ন কৰিবলৈ অহা ছাত্ৰী শ্ৰেয়া পাইক আৰু সংগীতা দাসে কয়, ‘‘আমি বহুদিনৰ পৰা এই ৰবটিক্স ক্লাছটো কৰি আহিছো । আমি নিজেই মডেল বনাবলৈ সক্ষম হৈছো । এই কামটো কৰি সঁচাকৈয়ে ভালপাওঁ । ইতিমধ্যে আমি কেইবাটাও মডেল বনাইছো । আমি আগন্তুক দিনত এই ৰবটিক্স অধ্যয়ন কৰাৰ মনস্থ কৰিছো । আমি ঘোষণা কৰিছো যে আমি এ আইৰ দ্বাৰা বিকশিত মডেল তৈয়াৰ কৰিম । অতি সোনকালে, আমিও এ আই অধ্যয়ন কৰিম ।’’
বিদ্যালয়ত আগতে কেৱল পাঠ্যক্ৰমহে পঢ়ুৱাইছিল আৰু সেইটোৱে ল’ৰা-ছোৱালীৰ উৎসাহ হ্ৰাস কৰিছিল ৷ সেইবাবেই তেওঁলোকে বিদ্যালয় এৰি দিছিল । তেওঁলোকক পুনৰ বিদ্যালয়লৈ নিয়াৰ উপৰিও এই ফিড কেম্পাছত তেওঁলোকক প্ৰেৰণা দিবলৈ বিভিন্ন ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল । ফলত তেওঁলোকে আনন্দৰে পঢ়া-শুনা আগবঢ়াই নিবলৈ সক্ষম হয় । মূখ্য কথাটো হ’ল, এই পিছপৰা আৰু বিভিন্ন সমস্যাৰে জৰ্জৰিত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক পুনৰ মূলসুঁতিলৈ ঘূৰাই অনা হৈছে ।
