মোৰ ওপৰত চেন্দেল নিক্ষেপ কৰা হ'ল: যাদৱ পৰিয়ালৰ ওপৰত নতুন অভিযোগ লালুৰ কন্যাৰ

আৰজেডিৰ পৰাজয়ৰ বাবে নিজকে দোষাৰোপ কৰি ৰোহিনীয়ে দাবী কৰে যে ক্ৰমাৎ উত্তেজনা বৃদ্ধিৰ মাজতে তেওঁক নিৰ্যাতন, একাষৰীয়া কৰি ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়া হৈছিল ।

LALUS DAUGHTER QUITS POLITICS
লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ সৈতে কন্যা ৰোহিনী আচাৰ্য (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 16, 2025 at 4:00 PM IST

4 Min Read
পাটনা : ৰাষ্ট্ৰীয় জনতা দলৰ পিতৃপুৰুষ লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ কন্যা ৰোহিনী আচাৰ্যই নিজৰ আত্মীয়ৰ বিৰুদ্ধে নতুন অভিযোগ উত্থাপন কৰি নির্বাচনী বিপৰ্যয়ৰ পাছত পাৰিবাৰিক কাজিয়া আৰু অধিক গভীৰ কৰি তুলিছে ৷

২০২২ চনত পিতৃক বৃক্ক দান কৰা আচাৰ্যই পৰিয়ালৰ সৈতে সম্পৰ্ক বিচ্ছিন্ন কৰি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে তেওঁৰ আত্মীয়ই তেওঁক ‘লেতেৰা বৃক্ক’ৰ বিনিময়ত নিৰ্বাচনী টিকট ক্ৰয় কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৷ কালি ৰাজনীতিৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ কথাও ঘোষণা কৰে ৰোহিনীয়ে ৷

পাটনা বিমানবন্দৰত ৰোহিনী আচাৰ্য (ETV Bharat)

এটা নতুন পোষ্টত ৰোহিনীয়ে অভিযোগ কৰে যে তেওঁক ‘লেতেৰা গালি-গালাজ’ৰ বলি হোৱাৰ লগতে তেওঁৰ ওপৰত চেন্দেলো নিক্ষেপ কৰা হৈছে ৷ ৰোহিনীয়ে কয়, "কালি এগৰাকী কন্যা, এগৰাকী ভনীয়েক, এগৰাকী বিবাহিত মহিলা আৰু এগৰাকী মাতৃক অপমান কৰা হৈছিল; তেওঁক অশ্লীল ভাষাৰে গালি-গালাজ কৰা হৈছিল আৰু আনকি তেওঁলোকৰ ওপৰত চেন্দেলো নিক্ষেপ কৰা হৈছিল ৷ মই মোৰ আত্মসন্মানৰ লগত আপোচ কৰা নাছিলো, মই সত্যক পৰিত্যাগ কৰা নাছিলো, আৰু কেৱল ইয়াৰ বাবেই মই এই অপমান সহ্য কৰিবলগীয়া হৈছিল ৷"

তেওঁ আৰু কয় যে কন্যা হিচাপে তেওঁ কান্দি থকা পিতৃ-মাতৃ আৰু ভনীয়েকক এৰি যাবলৈ ‘বাধ্য’ হৈছিল ৷ তেওঁ পোষ্টটোত আৰু কয়, "কালি এগৰাকী কন্যাই কান্দি থকা পিতৃ-মাতৃ আৰু ভনীয়েকক এৰি যাবলৈ বাধ্য হৈছিল । মই মোৰ মাতৃগৃহ এৰি যাবলৈ বাধ্য হৈছিলোঁ । মই অনাথ হৈ পৰিলোঁ । আপোনালোক সকলোৱে কেতিয়াও মোৰ পথ অনুসৰণ নকৰিব । ৰোহিনীৰ দৰে কাৰোবাৰ কন্যা বা ভনীয়েক নাথাকক ।"

শনিবাৰে বিহাৰ নিৰ্বাচনত আৰ জে ডিৰ চৰম পৰাজয়ৰ দোষ মূৰ পাতি ল’লে আচাৰ্যই ৷ ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম এক্সত ৰোহিনীয়ে পোষ্ট কৰি কয়, "মই ৰাজনীতি এৰি পৰিয়ালৰ সৈতে সম্পৰ্ক ভাঙিছো... সঞ্জয় যাদৱ আৰু ৰমীজে মোক এই কাম কৰিবলৈ কৈছিল... আৰু মই সকলো দোষ নিজৰ ওপৰত লৈছো ৷" এই পোষ্টটোত তেওঁ প্ৰথমতে কেৱল ৰাজনীতি এৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে লিখিছিল যদিও পিছত সম্পাদনা কৰি দোষ সঞ্জয় আৰু ৰমীজৰ ওপৰত জাপি দিছিল ৷

সূত্ৰ অনুসৰি, শনিবাৰে ভাতৃ তেজস্বী যাদৱৰ সৈতে হোৱা কাজিয়াত তেজস্বীয়ে নিৰ্বাচনী পৰাজয়ৰ বাবে তেওঁক দোষাৰোপ কৰাৰ পিছত এই অভিযোগ ৰাজহুৱা কৰে ৷

লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ সৈতে কন্যা ৰোহিনী আচাৰ্য (ETV Bharat)

হাৰিয়ানাত জন্মগ্ৰহণ কৰা সঞ্জয় যাদৱ সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ৰাজ্যসভাৰ সদস্য তথা তেজস্বীৰ ‘মেন ফ্ৰাইডে’ ৷ ৰমীজকো তেজস্বীৰ ঘনিষ্ঠ সহযোগী বুলি গণ্য কৰা হয় ৷

দুয়োৰে তেজস্বীৰ ওপৰত যথেষ্ট প্ৰভাৱ থকা বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে, যাৰ ফলত লালু পৰিয়াল আৰু দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসকলৰ মাজত যথেষ্ট তিক্ততাৰ সৃষ্টি হয় ৷ সঞ্জয়ৰ সৈতেও ৰোহিনীৰ বিবাদ দীৰ্ঘদিনীয়া ৷

ৰাবড়ী দেৱীৰ সৈতে কন্যা ৰোহিনী আচাৰ্য (Social Media Rohini Acharya)

সঞ্জয়ক তেজস্বীৰ কৌশলবিদ হিচাপেও বিবেচিত হোৱাৰ বাবে ৰাজনৈতিক মহলত ৰোহিনীৰ পোষ্টে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে৷ বিধানসভা নিৰ্বাচনত আৰ জে ডিৰ নিৰাশাজনক প্ৰদৰ্শনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ইয়াৰ ফলত তেওঁৰ বাবে সমস্যাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা পৰিয়ালৰ আন সদস্য আৰু দলৰ নেতাসকলকো তেওঁৰ বিৰুদ্ধে নিজৰ আৱেগ প্ৰকাশ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰিব পাৰে ৷

পৰিয়ালৰ সৈতে কন্যা ৰোহিনী আচাৰ্য (Social Media Rohini Acharya)

পিছত সন্ধিয়া পাটনাস্থিত পিতৃ-মাতৃৰ ঘৰৰ পৰা দিল্লীলৈ উৰা মাৰে ৰোহিনীয়ে ৷ বিমানবন্দৰত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ কয়, "মোৰ কোনো পৰিয়াল নাই ৷ আপুনি গৈ সঞ্জয়, ৰমীজ, তেজস্বীক সুধিব পাৰে ৷ তেওঁলোকেই মোক পৰিয়ালৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিলে ৷ তেওঁলোকে কোনো দায়িত্ব ল'ব নিবিচাৰে (পৰাজয়ৰ বাবে) ৷ যদি আপুনি নিজকে চাণক্য বুলি কয়, তেন্তে দলৰ কৰ্মীয়ে আপোনাক প্ৰশ্ন কৰিব ৷"

তেওঁ আৰু কয়, "সমগ্ৰ দেশ আৰু বিশ্বই প্ৰশ্ন কৰিছে যে দলটো কিয় এই অৱস্থাত পৰিছে ৷ সঞ্জয় আৰু ৰমীজৰ কথা ক'লে ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়া হ'ব, বদনাম কৰা হ'ব, গালি-গালাজ কৰা হ'ব, আনকি চেন্দেলেও প্ৰহাৰ কৰা হ'ব... ৷"

ৰোহিনী আচাৰ্য (Social Media Rohini Acharya)

জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ তেজ প্ৰতাপক দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰাৰ পাছত যাদৱ পৰিয়ালে এইটো দ্বিতীয়টো সংকট ৷ তেজ প্ৰতাপে নিজাকৈ দল গঠন কৰি বিহাৰৰ নিৰ্বাচনত অকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল যদিও পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছিল ৷

লগতে পঢ়ক : লালুৰ কন্যা ৰোহিনী আচাৰ্যৰ ৰাজনীতি ত্যাগ, পৰিয়ালৰ সৈতেও বিচ্ছিন্ন কৰিলে সম্পৰ্ক

