বন্ধ কোঠাত জুইৰ উম লৈ শুই থাকোতেই নামি আহিল কাল ! শিশুসহ প্ৰাণ গ'ল চাৰিজনৰ
কোঠাটোত বায়ু চলাচল বন্ধ হৈ পৰে আৰু জুই অঙঠাৰ ধোঁৱাৰে কোঠাটো ভৰি পৰে ৷ আৰু তাৰ পাছত...
Published : December 27, 2025 at 2:10 PM IST
চাপৰা (বিহাৰ) : ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে শীতৰ প্ৰকোপ ৷ পুহ মাহৰ ঠেটুৱৈ লগা জাৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ বিভিন্নজনে অৱলম্বন কৰিছে ভিন্ন পন্থা ৷ কোনোৱে যদি লৈছে জুইৰ সেক, আন কোনোৱে আকৌ হিটাৰ চলাই ঘৰৰ ভিতৰত লৈছে উম ৷ নিম্ন মধ্যবিত্ত লোকে ঠাণ্ডাৰ পৰা উপশম পাবলৈ ঘৰৰ ভিতৰতে চৌকা সাজি তাতে জুইৰ সেক লৈ ঠাণ্ডাৰ পৰা নিজকে সুৰক্ষিত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে ৷
কিন্তু আপুনি বাৰু জানেনে ঘৰৰ ভিতৰত জ্বলোৱা চৌকা কিমান সুবিধাজনক বা সুৰক্ষিত ? ঠাণ্ডাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ জ্বলোৱা এটা চৌকাই কাল হ’ল এটা পৰিয়ালৰ বাবে ৷ ফলত মৃত্যু হয় একেটা পৰিয়ালৰে চাৰি সদস্যৰ ৷ জানিব পৰা মতে, উক্ত পৰিয়ালটোৰ আন চাৰি সদস্যৰ অৱস্থা বৰ্তমান সংকটজনক ৷
আমি উল্লেখ কৰা এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে বিহাৰৰ চাপৰাত ৷ ভগৱান বজাৰ থানাৰ অন্তৰ্গত অম্বিকা কলনীত সংঘটিত হয় এই ঘটনাটো ।
- কেনেকৈ সংঘটিত হ’ল এই ঘটনা ?
শুকুৰবাৰে মাজনিশা সংঘটিত হয় এই ঘটনাটো । ঠাণ্ডাৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ উক্ত পৰিয়ালটোৱে জুই জ্বলাই এটা চৌকাত জ্বলি থকা অঙঠা শোৱা কোঠালৈ লৈ আনে ৷ কোঠাটোৰ সকলো দুৱাৰ-খিৰিকি বন্ধ কৰি ৰাখে ৷ ফলত কোঠাটোত বায়ু চলাচল নোহোৱা হৈ পৰে আৰু জুই অঙঠাৰ ধোঁৱাই কোঠাটো ভৰি পৰে ৷ কোঠাটোত অক্সিজেনৰ অভাৱ হৈ কোঠাটোত থকা আটাইকেইজন অচেতন হৈ পৰে ৷
- তিনিটা শিশুসহ চাৰিজনৰ মৃত্যু :
নিহতসকলৰ ভিতৰত আছে তিনিটি শিশুসহ এগৰাকী বৃদ্ধা । নিহতসকলৰ হ’ল ক্ৰমে ৰাম লখান সিঙৰ ৭০ বছৰীয়া পত্নী কমলাৱতী দেৱী; বিজয় কুমাৰৰ ৩ বছৰীয়া পুত্ৰ তেজন্স কুমাৰ; আৰ্য সিঙৰ ৭ মহীয়া কন্যা আদ্যা কুমাৰী আৰু বিজয় কুমাৰৰ ৯ মহীয়া কন্যা গুড়িয়া কুমাৰী । শুই থকা অৱস্থাতে ধোঁৱাৰ ফলত হোৱা অক্সিজেনৰ অভাৱতে আটাইকেইজনৰ মৃত্যু হয় ।
- কেবাজনৰো অৱস্থা সংকটজনক :
এই ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হৈ পৰে ৪ জন লোক । তেওঁলোক হ’ল - ২৫ বছৰীয়া অনিশা সিং, ২৪ বছৰীয়া আৰ্য সিং, ২৫ বছৰীয়া আৰ্য কুমাৰী আৰু চনু ওৰফে অমিত । সদৰ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ থকা আটাইৰে অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
- পুৱাহে পোহৰলৈ আহে এই ঘটনাটো :
বহু দেৰিলৈকে শুই নুঠাৰ ফলত পৰিয়ালৰ আন সদস্যই যেতিয়া কোঠাৰ দুৱাৰখন খুলি দিয়ে, তেতিয়াহে পোহৰলৈ আহে ঘটনাটো ৷ লগে লগে সকলোকে সদৰ চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয়, য’ত চিকিৎসক সন্তোষ কুমাৰে তিনিটা শিশুসহ চাৰিজন লোকক মৃত ঘোষণা কৰে। মৃতদেহ দুটাৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰা হৈছে ।
- আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত :
এই তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে এ এছ পি (সদৰ) ৰাম পুকাৰ সিং, টাউন থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সঞ্জীৱ কুমাৰ আৰু ভগৱান বজাৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সুভাষ সিং ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় । আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰে । আহতসকলৰ অৱস্থা সন্দৰ্ভত সোধা-পোছা কৰাৰ পিছত মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হয় ।
- শীতকালত এইবোৰ কথাত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়ক :
এই ঘটনাই প্ৰমাণ কৰে যে, ঠাণ্ডাৰ দিনত বন্ধ কোঠাত জুইৰ তাপ লোৱাটো কিমান বিপদজনক । ঠাণ্ডাৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ মুকলি ঠাইত জুই বা কয়লা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ৷ অন্যথা প্ৰথমে কোঠাত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ বায়ুৰ চলাচল নিশ্চিত কৰিহে জুইৰ তাপ ল’বলৈ প্ৰশাসনে সকলোকে আহ্বান জনাইছে ৷