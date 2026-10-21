ETV Bharat / bharat

টাইগাৰ শ্ৰফৰ গুলীচালনাৰ গোচৰ: দুগৰাকী মহিলাসহ ৪ অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ দিল্লী আৰক্ষীৰ

আদালতে চাৰিওজনকে আনুষ্ঠানিকভাৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰে । লগতে তেওঁলোকৰ মুম্বাইলৈ যাতায়তৰ বাবে তিনিদিনৰ ট্ৰেনজিট ৰিমাণ্ডৰ অনুমতি প্ৰদান কৰে ।

TIGER SHROFF FIRING
আন চাৰি অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ দিল্লী আৰক্ষীৰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 21, 2026 at 8:47 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : বলীউড অভিনেতা টাইগাৰ শ্ৰফৰ গাড়ীত সংঘটিত গুলীচালনাৰ ঘটনাৰ সংযোগ এইবাৰ দিল্লীত পোৱা হৈছে ৷ দিল্লী আৰক্ষী বিশেষ কোষে এই আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ সৈতে জড়িত থকা অভিযোগত দুগৰাকী মহিলাসহ আৰু চাৰিজন অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ।

তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ যোগান আৰু যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত ভূমিকা লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷ আটকাধীন অভিযুক্তকেইটাক হাৰিয়ানাৰ শোনিপট জিলাৰ বাসিন্দা কুনাল (২১) আৰু সুমিত (১৯) আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাধা (২৩) আৰু ববিতা (২৩) বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ।

দিল্লী আৰক্ষীৰ তথ্য অনুসৰি মঙলবাৰে চাৰিওজনকে আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয় । মহাৰাষ্ট্ৰ আৰক্ষীৰ অপৰাধ অনুসন্ধান বিভাগৰ মুম্বাইৰ দলটোৱে জিম্মাত থকা অভিযুক্তক জেৰা কৰি আনুষ্ঠানিকভাৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ অনুমতি বিচাৰিছিল । আদালতে আবেদন মানি লৈ চাৰিওজনকে আনুষ্ঠানিকভাৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰে । লগতে তেওঁলোকৰ মুম্বাইলৈ যাতায়তৰ বাবে তিনিদিনৰ ট্ৰেনজিট ৰিমাণ্ডৰ অনুমতি দিয়ে ।

তদন্তত কুনাল আৰু সুমিতে অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ বিপৰীতে ৰাধা আৰু ববিতাই মুম্বাইলৈ লৈ যোৱা আৰু গুলীচালনা কৰা লোকক যোগান ধৰাৰ ক্ষেত্ৰত ভূমিকা লোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে । মহিলা দুগৰাকীয়ে ৰে’লযোগে মুম্বাইলৈ গৈ তাত থকা এজন ব্যক্তিৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ গতাই দিয়ে । সম্প্ৰতি আৰক্ষীয়ে অভিযুক্তসকলৰ মাজৰ সংযোগ, অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰ বহস্তান্তৰ আৰু এই সমগ্ৰ নেটৱৰ্কৰ সৈতে জড়িতসকলৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে তদন্ত কৰি আছে ।

বলীউডৰ অভিনেতা টাইগাৰ শ্ৰফৰ গাড়ীলৈ গুলীচালনা কৰা তিনিজন আক্ৰমণকাৰীক সোমবাৰে ৰাজস্থান আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল । পিছত এই ৰাজস্থান আৰক্ষীয়ে অভিযুক্তসকলক মুম্বাই আৰক্ষীক গতাই দিয়ে । এই ঘটনাৰে জড়িত থকা অভিযোগত বৰ্তমানলৈ ৭জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৷

লগতে পঢ়ক : টাইগাৰক গুলীওৱা তিনি আক্ৰমণকাৰীক কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে কোটাৰ পৰা মুম্বাইলৈ

টাইগাৰক গুলীয়াবলৈ আমেৰিকাৰ পৰা নিৰ্দেশ দিয়া কোন এই পানীপটৰ অনিল পণ্ডিত ?

ৰাজস্থানৰ কোটাত ধৰা পৰিল টাইগাৰ শ্ৰফলৈ গুলী চলোৱা তিনি আক্ৰমণকাৰী

বলীউডৰ অভিনেতা টাইগাৰ শ্ৰফলৈ লক্ষ্য কৰি দুৰ্বৃত্তৰ গুলীচালনা, দুজন আহত

TAGGED:

অভিনেতা টাইগাৰ শ্ৰফ
টাইগাৰ শ্ৰফৰ গুলীচালনাৰ গোচৰ
দিল্লী আৰক্ষী বিশেষ কোষে
TIGER SHROFF FIRING

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.