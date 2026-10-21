টাইগাৰ শ্ৰফৰ গুলীচালনাৰ গোচৰ: দুগৰাকী মহিলাসহ ৪ অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ দিল্লী আৰক্ষীৰ
আদালতে চাৰিওজনকে আনুষ্ঠানিকভাৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰে । লগতে তেওঁলোকৰ মুম্বাইলৈ যাতায়তৰ বাবে তিনিদিনৰ ট্ৰেনজিট ৰিমাণ্ডৰ অনুমতি প্ৰদান কৰে ।
Published : October 21, 2026 at 8:47 AM IST
নতুন দিল্লী : বলীউড অভিনেতা টাইগাৰ শ্ৰফৰ গাড়ীত সংঘটিত গুলীচালনাৰ ঘটনাৰ সংযোগ এইবাৰ দিল্লীত পোৱা হৈছে ৷ দিল্লী আৰক্ষী বিশেষ কোষে এই আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ সৈতে জড়িত থকা অভিযোগত দুগৰাকী মহিলাসহ আৰু চাৰিজন অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ।
তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ যোগান আৰু যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত ভূমিকা লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷ আটকাধীন অভিযুক্তকেইটাক হাৰিয়ানাৰ শোনিপট জিলাৰ বাসিন্দা কুনাল (২১) আৰু সুমিত (১৯) আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাধা (২৩) আৰু ববিতা (২৩) বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ।
দিল্লী আৰক্ষীৰ তথ্য অনুসৰি মঙলবাৰে চাৰিওজনকে আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয় । মহাৰাষ্ট্ৰ আৰক্ষীৰ অপৰাধ অনুসন্ধান বিভাগৰ মুম্বাইৰ দলটোৱে জিম্মাত থকা অভিযুক্তক জেৰা কৰি আনুষ্ঠানিকভাৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ অনুমতি বিচাৰিছিল । আদালতে আবেদন মানি লৈ চাৰিওজনকে আনুষ্ঠানিকভাৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰে । লগতে তেওঁলোকৰ মুম্বাইলৈ যাতায়তৰ বাবে তিনিদিনৰ ট্ৰেনজিট ৰিমাণ্ডৰ অনুমতি দিয়ে ।
Delhi Police Special Cell arrested four accused, including two women, in connection with the October 18 shooting incident involving actor Tiger Shroff’s car. The accused were formally arrested by Maharashtra Police CID, Mumbai, after court approval, and the court granted three days’ transit remand. According to the investigation, Kunal procured a pistol and 20 rounds from Amritsar on the directions of Anil Pandit. He allegedly sent Radha and Babita to Mumbai with the weapon. After the shooting, the women travelled back to Delhi and were apprehended at New Delhi Railway Station on October 20, while Kunal and Sumit were apprehended in Sonipat. (Source: Delhi Police)— IANS (@ians_india) October 20, 2026
তদন্তত কুনাল আৰু সুমিতে অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ বিপৰীতে ৰাধা আৰু ববিতাই মুম্বাইলৈ লৈ যোৱা আৰু গুলীচালনা কৰা লোকক যোগান ধৰাৰ ক্ষেত্ৰত ভূমিকা লোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে । মহিলা দুগৰাকীয়ে ৰে’লযোগে মুম্বাইলৈ গৈ তাত থকা এজন ব্যক্তিৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ গতাই দিয়ে । সম্প্ৰতি আৰক্ষীয়ে অভিযুক্তসকলৰ মাজৰ সংযোগ, অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰ বহস্তান্তৰ আৰু এই সমগ্ৰ নেটৱৰ্কৰ সৈতে জড়িতসকলৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে তদন্ত কৰি আছে ।
বলীউডৰ অভিনেতা টাইগাৰ শ্ৰফৰ গাড়ীলৈ গুলীচালনা কৰা তিনিজন আক্ৰমণকাৰীক সোমবাৰে ৰাজস্থান আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল । পিছত এই ৰাজস্থান আৰক্ষীয়ে অভিযুক্তসকলক মুম্বাই আৰক্ষীক গতাই দিয়ে । এই ঘটনাৰে জড়িত থকা অভিযোগত বৰ্তমানলৈ ৭জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৷