৫০০ মিটাৰ দ খাৱৈত পৰি ৰৈছে ক্ষত-বিক্ষত এখন বাহন; গাড়ীৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ ২৪ ঘণ্টা ধৰি নিৰুদ্দেশ হৈ থকা ৬ যুৱকৰ মৃতদেহ
হিমাচল প্ৰদেশৰ এটা দ খাৱৈত পৰিল এখন বাহন ৷ ৬ জনৰ মৃত্যু ৷ সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস বাহনখন ৷ মঙলবাৰৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল আটাইকেইজন যুৱক ।
Published : November 18, 2026 at 8:22 PM IST
মাণ্ডী : এক ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনা ৷ দ খাৱৈত পৰি আছে এখন ক্ষত-বিক্ষত বাহন ৷ বাহনখনৰ ভিতৰত তেজেৰে লুতুৰি-পুতুৰি হৈ পৰি ৰৈছে ছয়টাকৈ মৃতদেহ ৷ কিন্তু কেনেকৈ আৰু কেতিয়া এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হ’ল কোনেও নাজানে ৷ এই ঘটনাই জোকাৰি হৈছে হিমাচল প্ৰদেশৰ মাণ্ডী জিলা ৷
ইফালে এক অনুষ্ঠানত অংশ ল’বলৈ গৈ মঙলবাৰৰ নিশাৰে পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আচিল ছয়জনকৈ যুৱক ৷ পৰিয়ালৰ বহু লোকে বিচাৰ-খচাৰ কৰাৰ অন্তটো যুৱককেইজনৰ সৈতে কোনেও যোগাযোগ কৰিব পৰা নাছিল ৷ এনেদৰেই মঙলবাৰে নিশা পাৰ হৈ বুধবাৰে পুৱা হ’ল ৷ তথাপিও যুৱককেইজনৰ কোনো সন্ধান নোলাল ৷
বুধবাৰে বিয়লি ভাগত মাণ্ডীৰ যোগীন্দৰনগৰ মহকুমাৰ লাডভাদোল অঞ্চলত এক হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় ৷ গাঁৱৰ কিছু প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে দ খাৱৈত এখন ক্ষত-বিক্ষত বাহন পৰি থকা দেখা পায় ৷ তাৰ পাছতে আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হয় ৷ এই খবৰৰ ভিত্তিত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী আৰু উদ্ধাৰকাৰী দল উপস্থিত হৈ ক্ষত-বিক্ষত বাহনখনৰ পৰা আটাইকেইটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে ৷
মৃতদেহ কেইটাৰ পৰিচয় সন্দৰ্ভত তদন্ত কৰাত আৰক্ষীয়ে তথ্য লাভ কৰে যে আটাইকেইটা মৃতদেহ নিৰুদ্দেশ হৈ থকা যুৱককেইজনৰ ৷ যি কেইজন যুৱক মঙলবাৰে এক অনুষ্ঠানত অংশ লৈ ঘূৰি অহাৰ পাচৰে পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল ৷
আৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰে যে কোনো কাৰণবসত বাহনখনৰ চালকজনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাৰ ফলতে যোগীন্দৰনগৰ মহকুমাৰ লাডভাদোল অঞ্চলত ৫০০ মিটাৰ দ খাৱৈত বাগৰি পৰে । অৱশ্যে ঘটনাৰ প্ৰকৃত কাৰণ জানিবলৈ আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ৷
কিন্তু বাহনখনৰ ক্ষত-বিক্ষত অৱস্থাৰ পৰা অনুমান কৰিব পৰা যায় যে এই দুৰ্ঘটনাটো কিমান ভয়াৱহ আছিল ৷ ছয়জন যুৱকৰ মৃত্যুৰ খবৰে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত শোকৰ ছাঁ পৰিছে ৷
মৃতকৰ চিনাক্তকৰণ
- যশৰ পুত্ৰ ৰাম লাল, লাডভাদোলৰ ছিমাছ ডাকঘৰৰ নিবাসী ।
- বিনোদ কুমাৰৰ পুত্ৰ আয়ুষ (১৯), লাডভাদোলৰ ছিমাছৰ নিবাসী ৷
- পংকজৰ পুত্ৰ পৰাক্ৰম, লাডভাদোলৰ গৱালা গাঁৱৰ নিবাসী ৷
- অজয় কুমাৰৰ পুত্ৰ আদিত্য (১৮), লাডভাদোলৰ বালোহ গাঁৱৰ নিবাসী ৷
- অৰ্ণৱৰ পুত্ৰ নৰেন্দ্ৰ কুমাৰ, লাডভাদোলৰ বালোহ গাঁৱৰ নিবাসী ।
- বাতৰি লিখা পৰলৈকে ষষ্ঠ যুৱকজনৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ হোৱা নাই ৷
আৰক্ষী বিষয়া পধৰ লোকেন্দ্ৰ নেগীয়ে এই দুৰ্ঘটনা নিশ্চিত কৰি কয় যে আৰক্ষীয়ে বিষয়টোৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে । তদন্ত সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতহে দুৰ্ঘটনাটোৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য জানিব পৰা যাব ।
ইফালে এই দুৰ্ঘটনাক লৈ হিমাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শোক প্ৰকাশ কৰিছে ৷ এক্সযোগে তেওঁ শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালক শোকবাৰ্তা দিছে ৷