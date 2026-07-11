পত্নী-সন্তানসহ ৬ জনক হানি-খুচি হত্যা: অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ
তেলেংগানাৰ ৰংগাৰেড্ডীত এজন POCSO অভিযুক্তই পত্নী, ২টা সন্তান আৰু অভিযোগকাৰীৰ পৰিয়ালৰ ৩ জন সদস্যক হত্যা কৰে ।
Published : July 11, 2026 at 11:35 AM IST
হায়দৰাবাদ: শনিবাৰে পুৱাই এক নৃশংস হত্যাকাণ্ডই তেলেংগানাৰ ৰংগাৰেড্ডী জিলাক জোকাৰি গ’ল ৷ জানিব পৰা মতে, POCSO গোচৰত অভিযুক্ত এজন লোকে নৃশংসভাৱে একেটা পৰিয়ালৰ ছয়জন লোকক হত্যা কৰে । অভিযুক্তটোৰ নাম ৰাজকুমাৰ (২৮) বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত ৰাজকুমাৰক নিজৰ জিম্মাত লৈছে ।
ঘটনাৰ বিৱৰণি মতে, অভিযুক্ত ৰাজকুমাৰৰ বিৰুদ্ধে এগৰাকী যুৱতীক হাৰাশাস্তি কৰি অহাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল ৷ যাৰ বাবে বিগত ১৬ মে’ত ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীয়ে তেওঁৰ মাকৰ সৈতে থানালৈ গৈ আৰক্ষীক সকলো কথা অৱগত কৰে ৷ এই অভিযোগৰ ভিত্তিতে আৰক্ষীয়ে POCSO গোচৰত ৰাজকুমাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।
কেইদিনমান জেলত থকাৰ পাছত ৰাজকুমাৰে কাৰাগাৰৰ পৰা জামিনত মুক্তি লাভ কৰে ৷ কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাই আহি অভিযুক্ত ৰাজকুমাৰে শনিবাৰে তেওঁৰ পত্নীৰ লগতে তেওঁলোকৰ দুবছৰীয়া আৰু তিনি বছৰীয়া সন্তান দুটিক ছুৰীৰে হানি-খুচি কৰি হত্যা কৰে ৷ তাৰ পাছত ৰাজকুমাৰে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দিয়া যুৱতীগৰাকীৰ লগতে তেওঁৰ মাক আৰু আইতাককো হত্যা কৰে ৷
POCSO accused kills 6, including minor girl, his own family in Telangana's Rangareddy; search on— ANI Digital (@ani_digital) July 11, 2026
Read @ANI Story |https://t.co/gsarPnSVdx#POCSO #Telangana #Rangareddy #MinorGirl pic.twitter.com/eFdo6lW6TM
শনিবাৰে এই ছয়জন লোকক হত্যা কৰি অভিযুক্ত ৰাজকুমাৰে নিজৰ মাকৰ আগত সকলো কথা বৰ্ণনা কৰে ৷ তাৰ পাছতে অভিযুক্তৰ মাকে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে ৷ শনিবাৰে পুৱা শ্বাবাদ মণ্ডল কেন্দ্ৰৰ দৈৱলাগুদাত সংঘটিত এই ঘটনাৰ খবৰ লাভ কৰা পাছতে ঘটনাস্থলীত তেলেংগানা আৰক্ষীৰ লোক উপস্থিত হয় ৷ উপায়ুক্ত তৰুণ যোশী আৰু উপায়ুক্ত যোগেশ গৌতমৰ নেতৃত্বত অহা আৰক্ষীৰ এটা দল ঘটনাস্থলীৰ পৰা ইতিমধ্যে তথ্য সংগ্ৰহ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ।
আৰক্ষীয়ে কয় যে অভিযুক্ত ৰাজকুমাৰে ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীৰ লগতে তেওঁৰ মাক, আইতাক আৰু নিজৰ পত্নী, তিনি বছৰীয়া কন্যা আৰু দুবছৰীয়া পুত্ৰক হত্যা কৰে ৷ ইতিমধ্যে এই ঘটনাৰ এক গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছে ৷
অভিযুক্তৰ ভায়েকে কয়, ‘‘ৰাজকুমাৰৰ বিৰুদ্ধে POCSO গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পাছৰে পৰা ঘৰত অশান্তিৰ সৃষ্টি হৈছিল ৷ সেই গোচৰৰ বাবে সি জেলতো আছিল ৷ কিন্তু জেলৰ পৰা জামিনত মুকলি হৈ অহা পাছতে এই ঘটনাটো সংঘটিত কৰিলে ৷ ইমানবোৰ লোকৰ প্ৰাণ কাঢ়ি লোৱা ৰাজকুমাৰৰ বিৰুদ্ধে আইন অনুসৰি সম্ভৱপৰ কঠোৰতম শাস্তি হ’ব লাগে ৷’’