ETV Bharat / bharat

পত্নী-সন্তানসহ ৬ জনক হানি-খুচি হত্যা: অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ

তেলেংগানাৰ ৰংগাৰেড্ডীত এজন POCSO অভিযুক্তই পত্নী, ২টা সন্তান আৰু অভিযোগকাৰীৰ পৰিয়ালৰ ৩ জন সদস্যক হত্যা কৰে ।

Six brutally murdered in Rangareddy district
তেলেংগানাৰ ৰংগাৰেড্ডীত ৬ জনক নৃশংসভাৱে হত্যা (PTI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 11, 2026 at 11:35 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: শনিবাৰে পুৱাই এক নৃশংস হত্যাকাণ্ডই তেলেংগানাৰ ৰংগাৰেড্ডী জিলাক জোকাৰি গ’ল ৷ জানিব পৰা মতে, POCSO গোচৰত অভিযুক্ত এজন লোকে নৃশংসভাৱে একেটা পৰিয়ালৰ ছয়জন লোকক হত্যা কৰে । অভিযুক্তটোৰ নাম ৰাজকুমাৰ (২৮) বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত ৰাজকুমাৰক নিজৰ জিম্মাত লৈছে ।

ঘটনাৰ বিৱৰণি মতে, অভিযুক্ত ৰাজকুমাৰৰ বিৰুদ্ধে এগৰাকী যুৱতীক হাৰাশাস্তি কৰি অহাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল ৷ যাৰ বাবে বিগত ১৬ মে’ত ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীয়ে তেওঁৰ মাকৰ সৈতে থানালৈ গৈ আৰক্ষীক সকলো কথা অৱগত কৰে ৷ এই অভিযোগৰ ভিত্তিতে আৰক্ষীয়ে POCSO গোচৰত ৰাজকুমাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।

Six brutally murdered in Rangareddy district
অভিযুক্ত ৰাজকুমাৰ (ETV Bharat Telangana)

কেইদিনমান জেলত থকাৰ পাছত ৰাজকুমাৰে কাৰাগাৰৰ পৰা জামিনত মুক্তি লাভ কৰে ৷ কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাই আহি অভিযুক্ত ৰাজকুমাৰে শনিবাৰে তেওঁৰ পত্নীৰ লগতে তেওঁলোকৰ দুবছৰীয়া আৰু তিনি বছৰীয়া সন্তান দুটিক ছুৰীৰে হানি-খুচি কৰি হত্যা কৰে ৷ তাৰ পাছত ৰাজকুমাৰে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দিয়া যুৱতীগৰাকীৰ লগতে তেওঁৰ মাক আৰু আইতাককো হত্যা কৰে ৷

শনিবাৰে এই ছয়জন লোকক হত্যা কৰি অভিযুক্ত ৰাজকুমাৰে নিজৰ মাকৰ আগত সকলো কথা বৰ্ণনা কৰে ৷ তাৰ পাছতে অভিযুক্তৰ মাকে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে ৷ শনিবাৰে পুৱা শ্বাবাদ মণ্ডল কেন্দ্ৰৰ দৈৱলাগুদাত সংঘটিত এই ঘটনাৰ খবৰ লাভ কৰা পাছতে ঘটনাস্থলীত তেলেংগানা আৰক্ষীৰ লোক উপস্থিত হয় ৷ উপায়ুক্ত তৰুণ যোশী আৰু উপায়ুক্ত যোগেশ গৌতমৰ নেতৃত্বত অহা আৰক্ষীৰ এটা দল ঘটনাস্থলীৰ পৰা ইতিমধ্যে তথ্য সংগ্ৰহ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ।

আৰক্ষীয়ে কয় যে অভিযুক্ত ৰাজকুমাৰে ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীৰ লগতে তেওঁৰ মাক, আইতাক আৰু নিজৰ পত্নী, তিনি বছৰীয়া কন্যা আৰু দুবছৰীয়া পুত্ৰক হত্যা কৰে ৷ ইতিমধ্যে এই ঘটনাৰ এক গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছে ৷

অভিযুক্তৰ ভায়েকে কয়, ‘‘ৰাজকুমাৰৰ বিৰুদ্ধে POCSO গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পাছৰে পৰা ঘৰত অশান্তিৰ সৃষ্টি হৈছিল ৷ সেই গোচৰৰ বাবে সি জেলতো আছিল ৷ কিন্তু জেলৰ পৰা জামিনত মুকলি হৈ অহা পাছতে এই ঘটনাটো সংঘটিত কৰিলে ৷ ইমানবোৰ লোকৰ প্ৰাণ কাঢ়ি লোৱা ৰাজকুমাৰৰ বিৰুদ্ধে আইন অনুসৰি সম্ভৱপৰ কঠোৰতম শাস্তি হ’ব লাগে ৷’’

লগতে পঢ়ক : ৰাখে হৰি মাৰে কোনে... ! কপাল বেয়া আছিল ছাকিৰৰ, নিজ হাতেৰে হত্যা কৰা পত্নী জী উঠিল

TAGGED:

নৃশংসভাৱে হত্যা ৰংগাৰেড্ডী
POCSO গোচৰ ৰুজু
একেলগে ছয়জনক হত্য়া
ই টিভি ভাৰত অসম
BRUTALLY MURDERED IN RANGAREDDY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.