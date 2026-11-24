শিহৰণকাৰী! শিশু-মহিলাসহ ছজনক জীৱন্তে নলালৈ দলিয়ালে দুৰ্বৃত্তই
চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা, কামৰ সন্ধানত যোৱা একেটা পৰিয়ালৰ ছয় সদস্যক দুৰ্বৃত্তই পেলাই দিলে নলাত ৷
Published : November 24, 2026 at 8:55 PM IST
চুৰাট(গুজৰাট): এক ভয়ংকৰ ঘটনা, এটা পৰিয়ালৰ ছয় সদস্যক জীৱন্তে দুৰ্বৃত্তই নলাত পেলাই দিলে ৷ যাৰ ফলত তিনিজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে বৰ্তমানেও দুজন সন্ধানহীন হৈ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে গুজৰাটৰ চুৰাট জিলাৰ বাৰদোলি তালুকৰ অন্তৰ্গত উভা আৰু সেজৱাল গাঁৱৰ সমীপৰ এটা নলাত ৷
আৰক্ষীৰ তথ্য অনুসৰি, ২১ নৱেম্বৰত জলগাঁৱৰ এৰানডোল অঞ্চলৰ ছয়জন লোকে জীৱিকাৰ বাবে কামৰ সন্ধানত মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা এখন গাড়ীৰে চুৰাটলৈ গৈ আছিল । তেনেতে বাৰদোলিৰ উভা-সেজৱাল নলাৰ ওচৰ পোৱাৰ লগে লগে আন এখন বাহনত অহা দুৰ্বৃত্তই তেওঁলোকক আগভেটি ধৰে ।
তাৰ পাছত দুৰ্বৃত্তই পৰিয়ালটোৰ আটাইকেইজন সদস্যক বলপূৰ্বকভাৱে বেলেগ বেলেগ বাহনত উঠাই সেজৱালৰ সমীপৰ উকাই নলাৰ ওচৰলৈ নিয়ে আৰু নলাটোত পেলাই দিয়ে ৷ কিন্তু সেই ছয়জনৰ ভিতৰত এজন ১৩ বছৰীয়া কিশোৰে নলাটোত থকা এডাল পাইপত খামুচি ধৰি সাঁতুৰি পাৰলৈ উঠি আহিবলৈ সক্ষম হয় ।
ইয়াৰ পাছতে তেওঁ ওচৰৰে এখন হোটেললৈ গৈ কৰ্মচাৰীসকলক সমগ্ৰ ঘটনাটো বিৱৰি কয় আৰু হোটেল কৰ্মচাৰীসকলে ২১ নৱেম্বৰত আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে । খবৰ পোৱাৰ লগে লগে আৰক্ষী আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে ।
ইতিমধ্যে মহুৱা তালুকৰ ডুংগ্ৰিৰ সমীপৰ এটা নলাৰ পৰা তিনিটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । মৃত লোককেইজনক কবিতা পাটিল, নীতিন পাটিল আৰু এগৰাকী যুৱতী বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । আৰক্ষীৰ মতে, ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত বাৰদোলি গ্ৰাম্য আৰক্ষী থানাত খাণ্ডিঅ', অভো, বাণ্টি আৰু এজন অচিনাক্ত ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ।
ঘটনাটোত দুটা শিশু এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে আৰু তেওঁলোকৰ সন্ধানত অভিযান অব্যাহত আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে । যিহেতু নলাটো নৱসাৰী গ্ৰাম্য আৰু জালালপুৰ অঞ্চলৰ মাজেৰে বৈ গৈছে, সেয়েহে সেই অঞ্চলসমূহৰ ৰাইজক আৰু আৰক্ষী থানাসমূহকো সতৰ্ক কৰি দিয়া হৈছে বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিছে ।
চুৰাটৰ আৰক্ষী অধীক্ষক (SP) ৰাজেশ গাধিয়াই কয় যে, ‘‘মহাৰাষ্ট্ৰৰ ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৰ এগৰাকী যুৱতীৰ সন্ধান পোৱাৰ পাছত এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে । মহুৱা অঞ্চলৰ এটা নলাৰ পৰা মৃতদেহকেইটা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । অভিযুক্তকেইজনক চিনাক্ত কৰা হৈছে আৰু শীঘ্ৰেই তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ’ব । উপ-আৰক্ষী অধীক্ষকৰ তত্ত্বাৱধানত তথা এলচিবি (LCB) আৰু এছঅ’জিৰ (SOG) সহযোগত বাৰদোলি গ্ৰাম্য আৰক্ষী থানাৰ পৰিদৰ্শকে এই তদন্তৰ নেতৃত্ব দিছে ।’’
লগতে পঢ়ক: স্কুল বাছৰে ট্ৰাকৰ সংঘৰ্ষ : নিহত ৪ গৰাকী ছাত্ৰ, আহত ৩২