সেনা-আৰক্ষীৰ যৌথ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ ৬ বিদ্ৰোহী কেডাৰ, বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ জব্দ
২১ জুনৰ পৰা ২৭ জুনলৈকে কাংপকপি, ইম্ফল পশ্চিম, ইম্ফল পূব, থৌবাল আৰু কাকচিং জিলাত চোৰাংচোৱা তথ্যৰ ভিত্তিত যৌথ বাহিনীয়ে একাধিক অভিযান চলায় ।
Published : June 29, 2026 at 8:51 PM IST
তেজপুৰ : মণিপুৰত উগ্ৰপন্থী কাৰ্যকলাপৰ বিৰুদ্ধে সেনা-আৰক্ষীয়ে চলোৱা ধাৰাবাহিক যৌথ অভিযানত ছয়জন সক্ৰিয় বিদ্ৰোহী কেডাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ, গোলাবাৰুদ, বিস্ফোৰক আৰু যুদ্ধ-সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
প্ৰতিৰক্ষা মুখপাত্ৰ লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল মহেন্দ্ৰ ৰাৱতে জনায় যে যোৱা ২১ জুনৰ পৰা ২৭ জুনলৈকে ভাৰতীয় সেনাৰ স্পিয়াৰ ক'ৰ্পছৰ অধীনস্থ ইউনিট আৰু অসম ৰাইফলছে মণিপুৰ আৰক্ষী আৰু কেন্দ্ৰীয় নিৰাপত্তা বাহিনীৰ সৈতে সমন্বয়ত কাংপকপি, ইম্ফল পশ্চিম, ইম্ফল পূব, থৌবাল আৰু কাকচিং জিলাত চোৰাংচোৱা তথ্যৰ ভিত্তিত একাধিক অভিযান চলায় ।
আনহাতে, যোৱা ২৪ জুন আৰু ২৬ জুনত অসম ৰাইফলছ, মণিপুৰ আৰক্ষী আৰু চিআৰপিএফৰ সৈতে যৌথভাৱে কাংপকপি জিলাৰ লইচিং ৰিজ, মাওহিং আৰু উত্তৰ চাংগৌবুং অঞ্চলত অভিযান চলাই এক বৃহৎ অস্ত্ৰভাণ্ডাৰ উদ্ধাৰ কৰে ।
উদ্ধাৰ হোৱা সামগ্ৰীৰ ভিতৰত আছে দুটা ৰাইফল, এটা কাৰ্বাইন মেচিন গান, এটা ৰাইফল, ৪২টা দেশীয়ভাৱে নিৰ্মিত ৰাইফল, একাধিক পিষ্টল, ইম্প্ৰ'ভাইজড মৰ্টাৰ, পাম্পি (দেশীয় অস্ত্ৰ) আৰু এটা আণ্ডাৰ-বেৰেল গ্ৰেনেড লঞ্চাৰ । ইয়াৰ লগতে একাধিক হেণ্ড গ্ৰেনেড, ২৫০টাতকৈ অধিক গুলী, বিস্ফোৰক সামগ্ৰী, যোগাযোগ সঁজুলি আৰু অন্যান্য যুদ্ধ-সামগ্ৰীও জব্দ কৰা হয় ।
একে সময়ছোৱাত ইম্ফল পশ্চিম, ইম্ফল পূব, থৌবাল আৰু কাকচিং জিলাত চলোৱা আন একাধিক নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্যত চলোৱা অভিযানত নিষিদ্ধ সংগঠন SOREPA, KCP(N), KYKL আৰু RPF(PLA)-ৰ ছয়জন সক্ৰিয় কেডাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় । গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা লোকসকলৰ ভিতৰত এজন স্বঘোষিত 'কেপ্টেইন' পদবীৰ সদস্যও আছে ।
এই অভিযানসমূহত নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে এটা পিষ্টল, ৯৭ ৰাউণ্ড মিশ্ৰিত গোলাবাৰুদ, গান পাউডাৰ আৰু এখন অবৈধভাৱে ব্যৱহৃত পঞ্জীয়নবিহীন বাহনো জব্দ কৰে ।
সেনা সূত্ৰই জনোৱা মতে, মণিপুৰত শান্তি আৰু আইন-শৃংখলা সুদৃঢ় কৰাৰ লক্ষ্যৰে উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে চোৰাংচোৱা তথ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যৌথ অভিযান আগন্তুক দিনতো অব্যাহত থাকিব ।