ETV Bharat / bharat

ছয়টা প্ৰজন্মৰ এখন ঘৰ: ৮৩ সদস্যৰ পৰিয়ালে জীয়াই ৰাখিছে একতাৰ পৰম্পৰা

একক পৰিয়াল নিয়ম হৈ পৰা যুগত ছয়টা প্ৰজন্মৰ যৌথ পৰিয়ালটোৱে পাৰস্পৰিক বিশ্বাস, অনুশাসন আৰু দায়িত্ববোধে পৰম্পৰাক কেনেদৰে জীয়াই ৰাখিব পাৰে তাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে ।

Andhra Pradesh 83 Member Family
ছয়টা প্ৰজন্মৰ এখন ঘৰ: ৮৩ সদস্যৰ পৰিয়ালে জীয়াই ৰাখিছে একতাৰ পৰম্পৰা (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 2, 2026 at 4:44 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

অনন্তপুৰ (অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ) : পৰিয়াল- এই শব্দটোত নিহিত হৈ আছে এক গভীৰ অৰ্থ । ইয়াত আছে আস্থা, বিশ্বাস, পৰম্পৰা, একতা, ভাতৃত্ববোধ, শক্তি আৰু আদৰ্শৰ অটুট বান্ধোন । এখন সমাজত এটা পৰিয়ালৰ অৱদান আৰু গুৰুত্ব সৰ্বাধিক । এটা একত্ৰিত আৰু আদৰ্শৱান পৰিয়াল হৈছে সকলোৰে বাবে এক আন্তৰিকতাৰ ভেটি ।

এসময়ত এই পৰিয়ালৰ অভিধা আৰু পৰিসৰ অতি ব্যাপক আছিল । দুটা-তিনিটা প্ৰজন্মলৈকে এটা পৰিয়াল হিচাপে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিল । বিশেষকৈ কৃষিজীৱী মানুহৰ মাজত এই পৰিয়ালৰ অস্তিত্ব অধিক আছিল আৰু ইয়াক কোৱা হয় 'যৌথ পৰিয়াল' । এই যৌথ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ মাজত থকা পৰস্পৰৰ প্ৰতি দায়িত্ববোধ আৰু একত্ৰিতভাৱে আগবাঢ়ি যোৱা মনোভাবে পৰিয়ালসমূহক শক্তিশালী কৰিছিল, টনকিয়াল কৰিছিল ।

ছয়টা প্ৰজন্মৰ এখন ঘৰ: ৮৩ সদস্যৰ পৰিয়ালে জীয়াই ৰাখিছে একতাৰ পৰম্পৰা (ETV Bharat)

কিন্তু সময়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে এই যৌথ পৰিয়ালৰ অস্তিত্বও ক্ৰমাৎ লোপ পাবলৈ ধৰে । ইয়াৰ ঠাইত গা কৰি উঠে 'একক পৰিয়াল'ৰ পৰম্পৰা । কিন্তু একক পৰিয়ালৰ পৰিধি যেনেদৰে সীমিত, তেনেদৰে ইয়াৰ চিন্তাধাৰাও সংকীৰ্ণ । এই একক পৰিয়ালৰ ধাৰা সৃষ্টি হোৱাৰে পৰা নিজৰ মানুহখিনিৰ মাজতো যেন দূৰত্ব ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰে । লগতে 'একতাই পৰম বল' বুলি যি এক চিন্তাধাৰা আছিল সেয়াও ক্ৰমান্বয়ে নিশকতীয়া হৈ পৰে । ইয়াৰ উপৰি একক পৰিয়ালে সৃষ্টি কৰে স্বাৰ্থপৰতা আৰু নিজৰ মাজতে নিমজ্জিত হৈ থাকি একাকীত্বৰ দিশলৈ গতি কৰা আধুনিক সমাজৰ এক অন্যতম ব্যাধি । অৱশ্যে এতিয়াও যৌথ পৰিয়ালৰ অস্তিত্ব একেবাৰে নাইকিয়া হোৱা নাই বা ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তাও শেষ হোৱা নাই ।

যিসময়ত যৌথ পৰিয়াল ব্যৱস্থা সমাজত ক্ৰমান্বয়ে বিৰল হৈ পৰিছে, সেই সময়তে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ এটা পৰিয়ালে একেখন চালিৰ তলত একেলগে থকাৰ এক উল্লেখযোগ্য পৰম্পৰা বজাই ৰাখিছে । কল্যাণদুৰ্গম মণ্ডলৰ কুৰলাপল্লী গাঁৱত ৮৩ জনীয়া এটা পৰিয়ালে ছয়টা প্ৰজন্ম ধৰি কেৱল ঘৰখনেই নহয়, দায়িত্ব, খাদ্য, মূল্যবোধৰ আদান-প্ৰদান কৰি ঐক্য আৰু সম্প্ৰীতিৰ এক উজ্জীৱিত উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে ।

Andhra Pradesh 83 Member Family
৮৩ সদস্যৰ পৰিয়ালে জীয়াই ৰাখিছে একতাৰ পৰম্পৰা (ETV Bharat)

হনুমন্তৰায়ডু আৰু মুথ্যালপ্পাৰ নেতৃত্বত গঠিত এই পৰিয়ালটোত আছে ৮০ গৰাকী সদস্য । ইয়াৰে ভিতৰত আছে ছয়গৰাকী শাহুৱেক, ১৪ গৰাকী বোৱাৰীয়েক আৰু ২০টা সন্তান । শাহুৱেক আৰু বোৱাৰীয়েকে শান্তিপূৰ্ণভাৱে একেখন চালিৰ তলত থাকি এক অনন্য কৃতিত্ব স্থাপন কৰাৰ লগতে এই ঘৰখনত কেইবাটাও প্ৰজন্মৰ নাৰীয়ে পাৰস্পৰিক সন্মান আৰু সহযোগিতাৰে সহাৱস্থান কৰি আছে ।

প্ৰতিদিনে পুৱা শুই উঠাৰ পিছত পুৱাৰ জলপান গ্ৰহণ কৰি বয়োজ্যেষ্ঠসকলে দিনটোৰ সূচী সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ একগোট হয় । তেওঁলোকে প্ৰত্যেকৰে দায়িত্ব নিৰ্ধাৰণ কৰে, দিনটোৰ কাম আৰু খাদ্য নিৰ্ধাৰণ কৰে, খেতি আৰু ঘৰুৱা কাম-কাজ ভগাই দিয়ে । নিজৰ নিজৰ ভাগত পৰা দায়িত্ব অনুসৰি পৰিয়ালৰ কোনো সদস্য যদি পথাৰলৈ ৰাওনা হয়, আন কোনোৱে আকৌ ঘৰতে ৰন্ধা-বঢ়া আৰু ঘৰুৱা কাম পৰিচালনা কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰে । প্ৰতিটো কামেই বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ নিৰ্দেশনাত সুপৰিকল্পিত ৰুটিন অনুসৰি সম্পন্ন কৰা হয় । ইয়াৰ ফলত এই বৃহৎ সদস্যৰ পৰিয়ালৰ ঘৰখনৰ কাম-কাজ সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা হোৱাটো সুনিশ্চিত হয় ।

যদিও পৰিয়ালটো ওচৰা-ওচৰিকৈ থকা ঘৰবোৰত থাকে, কিন্তু সকলো সদস্যৰে আহাৰ একেটা পাকঘৰতো প্ৰস্তুত কৰা হয় । বয়োজ্যেষ্ঠসকলে গেলামাল আৰু অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত তদাৰক কৰে । আনহাতে, বোৱাৰীয়েকসকলে একেলগে সকলোৰে বাবে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰাৰ কাম কৰে । এই একত্ৰিত ব্যৱস্থাই পৰিয়ালটোৰ বৃহৎ আকাৰ সত্ত্বেও পৰস্পৰৰ মাজত সমন্বয় বজাই ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

পৰিয়ালটোৰ জীৱিকাৰ মেৰুদণ্ড হৈছে কৃষি । তেওঁলোকে পাঁচটা স্থানত বিস্তৃত প্ৰায় ১২০ একৰ কৃষিভূমিত একেলগে খেতি কৰে । বতৰৰ পৰিস্থিতি আৰু বজাৰৰ চাহিদাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বয়োজ্যেষ্ঠসকলে কোন স্থানত কি শস্যৰ খেতি কৰিব লাগিব তাৰ সিদ্ধান্ত লয় । পৰিয়ালটোৱে ব্যৱসায়িক শস্য, শাক-পাচলি আৰু খাদ্যশস্যৰ খেতি কৰে, ঘৰুৱা বাৰ্ষিক প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিব পৰাকৈ যথেষ্ট উৎপাদন মজুত কৰি ৰাখে । পৰিয়ালটোৰ মতে, খেতিৰ এই সামূহিক পন্থাই বছৰ বছৰ ধৰি লোকচানৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ সহায় কৰিছে ।

Andhra Pradesh 83 Member Family
৮৩ সদস্যৰ পৰিয়ালে জীয়াই ৰাখিছে একতাৰ পৰম্পৰা (ETV Bharat)

কৃষিৰ বাহিৰেও পৰিয়ালটোৰ নামত যৌথভাৱে চাৰিখন বাছ আছে । এই বাছকেইখনে কল্যাণদুৰ্গম আৰু কৰ্ণাটকৰ কিছু অংশৰ মাজত সেৱা আগবঢ়ায় । এই ব্যৱসায়সমূহৰ পৰা আহৰণ কৰা উপাৰ্জনৰ ধন সামূহিকভাৱে বিতৰণ আৰু পৰিচালনা কৰা হয় । ইয়াৰ ফলত পৰিয়ালটোৰ অৰ্থনৈতিক স্থিতিশীলতা শক্তিশালী হয় ।

পৰিয়ালৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকলে কয়, "আমাৰ মূল শক্তি হৈছে একেলগে বাস কৰাত । প্ৰতিজন সদস্যৰ দায়িত্ব আছে আৰু সকলোৱে ইজনে সিজনক সমৰ্থন কৰে ।"

যিটো যুগত একক পৰিয়াল একপ্ৰকাৰ নিয়মৰ দৰে হৈ পৰিছে, তেনে সময়ত এই ছয়টা প্ৰজন্মৰ যৌথ পৰিয়ালটোৱে এই কথা প্ৰমাণ কৰাৰ লগতে আনকো অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে যে পাৰস্পৰিক বিশ্বাস, অনুশাসন আৰু বিতৰণ কৰা দায়িত্বই এটা পৰম্পৰাক প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি জীয়াই ৰাখিব পাৰে ।

লগতে পঢ়ক :ৰাস্তাৰ দাঁতিৰ এখন দোকান, ২০০০ টকাত দুখন পুৰী ! অবিশ্বাস্য হ’লেও সত্য
লগতে পঢ়ক :অগ্নিক সাক্ষী কৰি সাত পাক নুঘূৰিলে হিন্দু বিবাহ অসম্পূৰ্ণ: ন্যায়ালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়

TAGGED:

SIX GENERATIONS FAMILY
একক পৰিয়াল
যৌথ পৰিয়াল
ইটিভি ভাৰত অসম
ANDHRA PRADESH 83 MEMBER FAMILY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.