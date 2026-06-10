নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ অভিযানত উদ্ধাৰ ৬ টাকৈ মৃতদেহ; জব্দ অস্ত্ৰ, বিস্ফোৰক সামগ্ৰী
মণিপুৰ আৰক্ষী, চিআৰপিএফ আৰু অসম ৰাইফলছৰ যৌথ অভিযানত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহকেইটা ।
Published : June 10, 2026 at 7:53 PM IST
তেজপুৰ : চলি থকা হিংসাৰ মাজতে মণিপুৰত নিৰাপত্তা বাহিনীৰ এক বৃহৎ অভিযান । প্ৰায় ২৪ ঘণ্টাত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে ৬ টাকৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে । আৰক্ষীয়ে বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰও উদ্ধাৰ কৰে । মণিপুৰ আৰক্ষীয়ে বুধবাৰে জনোৱা মতে প্ৰায় ২৪ ঘণ্টা ধৰি চলা এক ব্যাপক যৌথ তালাচী অভিযানত আৰক্ষীয়ে ৬ টা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । এই অভিযানত মণিপুৰ আৰক্ষী, চিআৰপিএফ আৰু অসম ৰাইফলছৰ প্ৰায় ৪৫০ গৰাকী জোৱানে অংশগ্ৰহণ কৰে ।
আৰক্ষীৰ মতে অভিযানত বিশেষভাৱে প্ৰশিক্ষিত স্নিফাৰ ডগ আৰু ফৰেনছিকৰ দলেও সহযোগিতা আগবঢ়ায় । আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহকেইটা ২০২৬ চনৰ ১৩ মে'ত লেইলন ভাইফেই অঞ্চলৰ পৰা অপহৃত হোৱা লোকসকলৰ হ'ব পাৰে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে । অৱশ্যে মৃতদেহকেইটা এতিয়াও চিনাক্ত কৰা হোৱা নাই ।
On 09.06.2026, security forces recovered from Aigejang general area under Chakpikarong-PS, Chandel district, the following:— Manipur Police (@manipur_police) June 9, 2026
i)01 (one) 0.22 rifle,
ii)01 (one) local made 9 mm pistol with magazine,
iii)05 (five) local made CMGs,
iv)04 (four) local made lathod guns,
v)1.2 kg of… pic.twitter.com/VIQeKPLmOe
মণিপুৰ আৰক্ষীয়ে কয় যে মৃতদেহকেইটাৰ পৰিচয় নিশ্চিতকৰণ, মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা আৰু অন্যান্য প্ৰয়োজনীয় আইনী ব্যৱস্থা সম্পন্ন কৰা হৈছে । ঘটনাটোৰ সৈতে জড়িত সকলো দিশৰ ওপৰত তদন্ত চলি আছে আৰু দোষীক চিনাক্ত কৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰো প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ।
মণিপুৰ আৰক্ষীয়ে এই উদ্ধাৰ অভিযানক তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অগ্ৰগতি বুলি অভিহিত কৰি ঘটনাটোৰ তদন্ত আৰু দোষীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে । আনহাতে ৯ জুনত চান্দেল জিলাৰ চকপিকাৰং থানাৰ অন্তৰ্গত আইগেজাং অঞ্চলত চলোৱা আন এক অভিযানত নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ, বিস্ফোৰক সামগ্ৰী আৰু আপত্তিজনক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰে ।
After nearly 24 hours of sustained search operations involving around 450 personnel of the Manipur Police, CRPF, and Assam Rifles, assisted by sniffer dogs and forensic expert teams, the mortal remains of six persons were recovered this afternoon. The deceased are believed to be…— Manipur Police (@manipur_police) June 10, 2026
উদ্ধাৰ হোৱা সামগ্ৰীৰ ভিতৰত আছে ১ টা .২২ ৰাইফল, মেগজিনসহ ১ টা হস্ত নিৰ্মিত ৯ এম এম পিষ্টল, ৫ টা চিএমজি, ৪ টা বন্দুক, প্ৰায় ১.২ কিলোগ্ৰাম বিস্ফোৰক সামগ্ৰী আৰু ৩ টা বাওফেং ৰেডিঅ' ছেট । মণিপুৰ আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে ৰাজ্যখনত শান্তি আৰু আইন-শৃংখলা পৰিস্থিতি বজাই ৰাখিবলৈ নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ।
লগতে পঢ়ক :