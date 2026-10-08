এছআইআৰ বিতৰ্ক: নিৰ্বাচন আয়োগক আক্ৰমণ সন্দৰ্ভত মুকলি পত্ৰৰ জৰিয়তে ৪২ প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশৰ সতৰ্কবাণী

এছআইআৰ বিতৰ্ক: নিৰ্বাচন আয়োগক আক্ৰমণ সন্দৰ্ভত মুকলি পত্ৰৰ জৰিয়তে ৪২ প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশৰ সতৰ্কবাণী
৪২ গৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশে মুকলি পত্ৰৰ জৰিয়তে ভোট চুৰিৰ দৰে অভিযোগে গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰতি জনসাধাৰণৰ আস্থাক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিব পাৰে বুলি সকীয়াই দিছে ।
Published : October 8, 2026 at 8:47 PM IST
নতুন দিল্লী : এছআইআৰক লৈ বিতৰ্কৰ লগতে দেশজুৰি মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে । তাৰ মাজতে নিৰ্বাচন আয়োগসহ সাংবিধানিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ দুৰ্বল কৰাৰ যিকোনো প্ৰচেষ্টাই গণতন্ত্ৰৰ ওপৰত ৰাইজৰ আস্থা হ্ৰাস কৰিব পাৰে বুলি অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশসকলে সতৰ্ক কৰি দিছে । উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ লগতে বিভিন্ন উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত ৪২ গৰাকী ন্যায়াধীশে এক মুকলি পত্ৰযোগে কঠোৰ ভাষাৰে এই বিষয়ত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ।
ন্যায়াধীশসকলে পত্ৰখনত উল্লেখ কৰিছে যে গণতন্ত্ৰৰ মূল ভেটি হৈছে ৰাইজৰ আস্থা । কিন্তু ৰাইজক বাৰে বাৰে যদি কোৱা হয় যে তেওঁলোকৰ ভোটৰ কোনো মূল্য নাই তেন্তে গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি ৰাইজৰ আস্থা কমিব পাৰে । অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশসকলে কঠোৰ ভাষাৰে সকীয়াই দিছে, ‘‘বেলটৰ অৰ্থ হেৰুৱালে ৰাজপথে সেই স্থান লয় ।’’
অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশসকলে আশংকা কৰিছে যে এনে পৰিস্থিতিৰ পৰাই অশান্তিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে আৰু দেশৰ ভিতৰৰ আৰু বাহ্যিক বিভিন্ন শক্তিয়ে এই পৰিস্থিতিৰ সুযোগ ল'ব পাৰে ।
42 former judges write an open letter and warn against attempts to undermine Election Commission. https://t.co/2nwEuTXIdF— Press Trust of India (@PTI_News) October 8, 2026
পত্ৰখন কোৱা হৈছে যে সাংবিধানিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহে স্বচ্ছতাৰ জৰিয়তে ৰাইজৰ আস্থা অৰ্জন কৰে । ৰাজনৈতিক দলসমূহে প্ৰমাণ আৰু যথাযথ প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে নিজৰ অভিযোগসমূহ উত্থাপন কৰে আৰু সংবাদ মাধ্যমে নাগৰিকসকলক তথ্যসমূহ পৰীক্ষা কৰি সঁচা-মিছা জনাত সহায় কৰে ।
অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশসকলে তেওঁলোকৰ উদ্বেগ গভীৰ বুলি উল্লেখ কৰি লিখিছে যে দেশৰ সাংবিধানিক সংস্থাসমূহে ধাৰাবাহিক আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে এই আক্ৰমণৰ কেন্দ্ৰত আছে ।
পত্ৰখনত লিখা হৈছে, ‘‘সাংবিধানিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহক সমালোচনা কৰাটো গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ । অপমান কৰাটো নহয় । সাংবিধানিক কৰ্তৃপক্ষক এতিয়া 'চোৰ', 'পুতলা' আৰু 'আপোচ' আদি শব্দৰে সম্বোধন কৰা হৈছে ।’’
পত্ৰখনত কোৱা হৈছে যে ভোট চুৰিৰ অভিযোগ আদালতৰ সন্মুখত নহয়, সংবাদমেলতহে উত্থাপন কৰা হয় । পত্ৰখনত কোৱা হৈছে, "ইভিএমক পৰাজয়ৰ পিছতহে দোষাৰোপ কৰা হয় । একেবোৰ মেচিনতে জয়ী হোৱাৰ ওপৰত কোনো প্ৰশ্নই উত্থাপন নহয় । ৫ দশকৰো অধিক সময় এই দেশখনক শাসন কৰা এটা দলে এতিয়া দাবী কৰিছে যে যিটো ব্যৱস্থাই তেওঁলোকক নিৰ্বাচিত কৰিছিল, সেই ব্যৱস্থাটোৱেই প্ৰৱঞ্চক ।"
পত্ৰখনত লিখিছে, "আমি লিখিছোঁ কাৰণ এনে মুহূৰ্তত মৌনতা অৱলম্বন নিৰপেক্ষ নহয় । আমাৰ চিন্তা গুৰুতৰ । ভাৰতৰ সাংবিধানিক সংস্থাসমূহ স্থায়ী আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হৈছে ।"
এছআইআৰৰ পক্ষত ন্যায়াধীশসকলে কয় যে ই এক আইনগতভাৱে প্ৰতিষ্ঠিত অনুশীলন, যাৰ লক্ষ্য হৈছে স্বচ্ছ আৰু সঠিক ভোটাৰ তালিকা নিশ্চিত কৰা । পত্ৰখনত লিখা হৈছ, "এক শুদ্ধ ভোটাৰ তালিকাই প্ৰতিটো প্ৰকৃত ভোটক সুৰক্ষা দিয়ে...উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এছআইআৰক বৈধ আৰু আয়োগৰ ক্ষমতাৰ ভিতৰত বুলি মানি লৈছে । আদালতে ৰায় দিছিল যে এই অনুশীলনৰ উদ্দেশ্য বৈধ । আদালতে জাননী, শুনানি, আপত্তি আৰু আপীলৰ পৰ্যাপ্ত সুৰক্ষাও বিচাৰি পাইছে ।"
পত্ৰখনত স্বাক্ষৰ কৰা ন্যায়াধীশসকলৰ ভিতৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ হেমন্ত গুপ্তা, ন্যায়াধীশ পংকজ মিট্টালসহ কেইবাগৰাকী ন্যায়াধীশ আছে ।
অৱশ্যে এছআইআৰক লৈ বিতৰ্ক চলি থকাৰ মাজতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ উজ্জ্বল ভূঞাই ৪ অক্টোবৰত বিপৰীত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে । হায়দৰাবাদত অনুষ্ঠিত বিশেষ অনুষ্ঠানত ভাষণ দি ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে ব্যাপক হাৰত ভোটাৰ বাদ পৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াক কঠোৰ সমালোচনা কৰিছিল ।
তেওঁ লাখ লাখ লোকক ভোটাধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াক তেওঁ স্বেচ্ছাচাৰী আৰু ভাৰতৰ সংবিধানৰ বিৰোধী বুলি উল্লেখ কৰিছিল । ভাৰতীয় সংবিধানৰ ৩২৬ অনুচ্ছেদৰ অধীনত ভোটাধিকাৰৰ গুৰুত্বৰ কথাও তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল ।
ইয়াৰ পূৰ্বে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ ৰোহিণ্টন ফালি নৰিমানে নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাম-কাজক লৈ গুৰুতৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছিল । তেওঁ কয় যে মানুহৰ ভোটাধিকাৰ 'বহুত বিপদত পৰিছে' আৰু 'আজি আমাৰ দেশত অতি বিৰক্তিকৰ ঘটনা ঘটি আছে' । মুঠতে এছআইআৰক লৈ কেৱল ৰাজনৈতিক দলেই নহয় আইনী পেছাদাৰীৰ মাজতো বিতৰ্ক অব্যাহত আছে ।
লগতে পঢ়ক :
‘ন্যায়ৰ কাঠগড়াত থিয় কৰাম’: মোদী-শ্বাহ-জ্ঞানেশ কুমাৰক কঠোৰ সকীয়নি ৰাহুল গান্ধীৰ