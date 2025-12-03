ETV Bharat / bharat

নিৰ্বাচন আয়োগে সংবিধান আৰু নাগৰিকত্ব আইনৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰিছে, উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দলিল

জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা এ এম সিংভীয়ে কয় যে নাগৰিকত্বৰ বোজা ব্যক্তিৰ ওপৰত নহয়, ৰাষ্ট্ৰৰ ওপৰত ।

SIR INDIRECT NRC
উচ্চতম ন্যায়ালয় (AFP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 3, 2025 at 2:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : বিভিন্ন ৰাজ্যত নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰ্দেশ দিয়া বিশেষ নিবিড় সংশোধনে সংসদীয় অনুমোদন অবিহনে পৰোক্ষ ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী প্ৰক্ৰিয়াৰ উদ্বেগ বৃদ্ধি কৰিছে ৷ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদনকাৰীসকলে এই দাবী কৰাৰ পিছত মঙলবাৰে ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্ত আৰু ন্যায়াধীশ জয়মল্য বাগচীৰে গঠিত বিচাৰপীঠে বিষয়টোৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰে ৷ একাংশ ৰাজনৈতিক দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা এ এম সিংভীয়ে দৃঢ়তাৰে কয় যে নাগৰিকত্ব আইনৰ ৮ আৰু ৯ নং ধাৰাত নাগৰিকত্বৰ মৰ্যাদা নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষমতা কেৱল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বা আদালত আৰু বিদেশী ন্যায়াধিকৰণৰ হাততহে আছে ৷

সিংভীয়ে কয়, "ই আৰ অ’সকলক নাগৰিকত্বৰ নথি-পত্ৰসমূহ তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিবলৈ বাধ্য কৰাই, সন্দেহযুক্ত নাগৰিকক চিহ্নিত কৰিবলৈ বাধ্য কৰাই বা গৃহ বিভাগক প্ৰতিবেদন দিবলৈ বাধ্য কৰাই, যিদৰে প্ৰকৃততে ঘটি আছে, ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে সংবিধান আৰু নাগৰিকত্ব আইনৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰিছে ৷"

সিংভীয়ে জোৰ দি কয়, "নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে নাগৰিকত্ব নিৰ্ধাৰণৰ বাবে সমান্তৰাল ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলাটোৱে কেৱল আইনী সীমা উলংঘা কৰাই নহয়, সংসদৰ অনুমোদন অবিহনে পৰোক্ষ এন আৰ চি আদিৰ প্ৰতিও উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ।"

তেওঁ উল্লেখ কৰে যে নাগৰিকত্ব প্ৰমাণ কৰাৰ দায়িত্ব কোনো ব্যক্তিৰ ওপৰত নহয়, চৰকাৰৰ ওপৰত । সিংভীয়ে কয়, "এজন ব্যক্তি ভাৰতীয় নাগৰিক হয়নে নহয় সেইটো কেৱল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেহে নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰে ৷ আইনৰ অধীনত নিৰ্ধাৰিত পদ্ধতি অনুসৰি, ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে নহয় ।"

তেওঁ যুক্তি দিয়ে যে ইয়াত নিৰ্বাচন আয়োগে দুটা কাম কৰি আছে- ই এজন ব্যক্তিক অস্থায়ী নাগৰিকত্বৰ তালিকাত স্থান দিয়ে আৰু দ্বিতীয় ভুলটো হ’ল সেই ব্যক্তিজনে নিজৰ নাগৰিকত্ব প্ৰমাণ কৰিব লাগিব । সিংভীয়ে কয় যে নিৰ্বাচন আয়োগে নিজকে অস্তিত্বহীন ক্ষমতা দিছে, অস্থায়ী তালিকা সৃষ্টি কৰিছে, ব্যক্তিৰ ওপৰত বোজা জাপি দিছে ।

এজন অধিবক্তাই যুক্তি দিছিল যে এছ আই আৰৰ ফলত প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি গাঁথনিগত ভোটাধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হয় । তেওঁ প্ৰশ্ন কৰে যে সন্দেহৰ ফলত ভোটাধিকাৰ অস্বীকাৰ হ’ব পাৰেনে, আনকি নাগৰিকত্বও হেৰুৱাব পাৰে নেকি ? অধিবক্তাজনে প্ৰশ্ন কৰে, "এই ক্ষমতাৰ ভিত্তি কি ?"

গোচৰৰ এটা পক্ষক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি অধিবক্তা প্ৰশান্ত ভূষণে এছ আই আৰ প্ৰক্ৰিয়াটো স্বচ্ছ কৰি তোলাৰ ওপৰত জোৰ দি ভোটাৰ তালিকাখন মেচিনেৰে পঢ়িব পৰা ফৰ্মেটত কিয় ৰখা উচিত নহয় বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে । ভূষণে যুক্তি দিয়ে যে যদি নিৰ্বাচন আয়োগক নিৰপেক্ষ ক্ষমতা দিয়া হয় তেন্তে ই স্বৈৰাচাৰী হৈ পৰিব ।

বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত যুক্তি দিয়া হৈছিল যে এছ আই আৰৰ অনুশীলনত ভোটাৰৰ তালিকা পুনৰ অংকন কৰাটো জড়িত হৈ আছে, যিটো আগতে কেতিয়াও কৰা হোৱা নাছিল আৰু কিয় এনে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় যে বি এল অ’ই নিজৰ প্ৰাণ দিবলগীয়া হয় ? উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৪ ডিচেম্বৰত অধিক শুনানিৰ বাবে দিন ধাৰ্য কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক : SIRৰ মাজতে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ BLOৰ মৃত্যুৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিবেদন বিচাৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে

অসমত SIR নহয়, SRহে আৰম্ভ: মুখ্য নিৰ্বাচন বিষয়াৰ ঘোষণা

অসমত ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ পুনৰীক্ষণৰ নিৰ্দেশ নিৰ্বাচন আয়োগৰ

TAGGED:

PARLIAMENTARY SANCTION
SUPREME COURT
NRC
ইটিভি ভাৰত
SIR INDIRECT NRC

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.