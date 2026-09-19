ETV Bharat / bharat

দিল্লীৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল, তেওঁৰ পৰিয়াললৈ নিৰ্বাচন আয়োগৰ জাননী

আপ নেতা অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আৰু তেওঁৰ পৰিয়াললৈ দিল্লীৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ জাননী ৷ ২৯ অক্টোবৰৰ ভিতৰত উত্তৰ দিব লাগিব আপৰ নেতাগৰাকীয়ে ৷

SIR notice served to Former Delhi CM Arvind Kejriwal
দিল্লীৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাললৈ জাননী নিৰ্বাচন আয়োগৰ (Arvind Kejriwal X)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 19, 2026 at 10:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ :এছআইআৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ অধীনত দিল্লীৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা আপ নেতা অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আৰু তেওঁৰ পৰিয়াললৈ দিল্লীৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ে জাননী জাৰি কৰিছে ৷

নিৰ্বাচন আয়োগে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল, তেওঁৰ পত্নী সুনীতা কেজৰিৱাল, পুত্ৰ পুলকিত কেজৰিৱাল, পিতৃ-মাতৃ গোবিন্দ ৰাম কেজৰিৱাল আৰু গীতা দেৱীলৈ জাননী জাৰি কৰিছে ৷ নিৰ্বাচন আয়োগৰ জাননী ২৯ অক্টোবৰৰ ভিতৰত উত্তৰ দিব লাগিব আপৰ নেতা অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালে ৷

শনিবাৰে দিল্লী নিৰ্বাচন আয়োগে জাৰি কৰা জাননী অনুসৰি, নতুন দিল্লী বিধানসভা সমষ্টিৰ ‘পাৰ্ট-৫১, কেজি মাৰ্গ’ৰ ১১০ জন ভোটাৰৰ ভিতৰত অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ নাম আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ পাঁচজন সদস্যৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । কিন্তু এছআইআৰ দাখিল কৰা প্ৰ-পত্ৰসমূহ তেওঁলোকে সবিশেষ তথ্য প্ৰদান কৰা নাছিল ৷"

নিৰ্বাচন আয়োগে জাননীখনত উল্লেখ কৰা অনুসৰি, দিল্লীত এছআইআৰৰ পুনৰীক্ষণৰ পাছতে পোহৰলৈ আহিছে যে, নিৰ্বাচনী তালিকাৰ সৈতে, যিবোৰ তেওঁলোকৰ দাখিল কৰা গণনা প্ৰ-পত্ৰত সঠিকৈ প্ৰদান কৰা নাছিল ।”

নতুন দিল্লীৰ নিৰ্বাচনী পঞ্জীয়ন বিষয়াই এক প্ৰেছ বিবৃতিত কয়, “ইচিআইয়ে স্থাপন কৰা আৰু যোগাযোগ কৰা পদ্ধতি অনুসৰি যোৱা পুনৰীক্ষণৰ নিৰ্বাচনী তালিকাৰ সৈতে সংযোগ কৰিব নোৱাৰা আৰু পুনৰীক্ষণৰ নিৰ্বাচনী তালিকাৰ সৈতে সংযোগ স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত যুক্তিসংগত অমিল থকাৰ বাবে জাননী জাৰি কৰা হৈছে ।"

তেওঁলোকে লগত কয়,"নিৰ্বাচকসকলে জাননী লাভ কৰাৰ লগে লগে সংশ্লিষ্ট ইআৰঅ’ক উত্তৰ বা প্ৰয়োজনীয় নথিপত্ৰ দাখিল কৰিব লাগিব ।"

নিৰ্বাচন আয়োগৰ জাননীৰ পাছতে আপ (AAP) দলে এক্স যোগে কয়,"কেৱল পৰম ভগৱানক সুখী কৰি ৰাখিবলৈ এই দেশত সকলো ঘটি আছে নেকি ? কেনেকৈ সম্ভৱ যে তিনিবাৰৰ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ নাম দিল্লীৰ ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা নোহোৱা হ'ল ?"

লগতে পঢ়ক:দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভা এবিভিপিৰ দখলত, নিৰ্বাচনত মাৰিলে শেষ হাঁহি

TAGGED:

অৰবিন্দ কেজৰিৱাল
সুনীতা কেজৰিৱাল
এছআইআৰ প্ৰক্ৰিয়া
দিল্লী
AAP ARVIND KEJRIWAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.