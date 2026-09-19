দিল্লীৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল, তেওঁৰ পৰিয়াললৈ নিৰ্বাচন আয়োগৰ জাননী

দিল্লীৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল, তেওঁৰ পৰিয়াললৈ নিৰ্বাচন আয়োগৰ জাননী
আপ নেতা অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আৰু তেওঁৰ পৰিয়াললৈ দিল্লীৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ জাননী ৷ ২৯ অক্টোবৰৰ ভিতৰত উত্তৰ দিব লাগিব আপৰ নেতাগৰাকীয়ে ৷
Published : September 19, 2026 at 10:17 PM IST
হায়দৰাবাদ :এছআইআৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ অধীনত দিল্লীৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা আপ নেতা অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আৰু তেওঁৰ পৰিয়াললৈ দিল্লীৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ে জাননী জাৰি কৰিছে ৷
নিৰ্বাচন আয়োগে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল, তেওঁৰ পত্নী সুনীতা কেজৰিৱাল, পুত্ৰ পুলকিত কেজৰিৱাল, পিতৃ-মাতৃ গোবিন্দ ৰাম কেজৰিৱাল আৰু গীতা দেৱীলৈ জাননী জাৰি কৰিছে ৷ নিৰ্বাচন আয়োগৰ জাননী ২৯ অক্টোবৰৰ ভিতৰত উত্তৰ দিব লাগিব আপৰ নেতা অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালে ৷
The office of Delhi’s Chief Electoral Officer has issued notices under the SIR process to AAP convenor and former Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal and his family.— ANI (@ANI) September 19, 2026
Notices have been issued to Arvind Kejriwal, his wife Sunita Kejriwal, his son Pulkit Kejriwal, and his parents,… pic.twitter.com/yLqjhgqosa
শনিবাৰে দিল্লী নিৰ্বাচন আয়োগে জাৰি কৰা জাননী অনুসৰি, নতুন দিল্লী বিধানসভা সমষ্টিৰ ‘পাৰ্ট-৫১, কেজি মাৰ্গ’ৰ ১১০ জন ভোটাৰৰ ভিতৰত অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ নাম আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ পাঁচজন সদস্যৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । কিন্তু এছআইআৰ দাখিল কৰা প্ৰ-পত্ৰসমূহ তেওঁলোকে সবিশেষ তথ্য প্ৰদান কৰা নাছিল ৷"
নিৰ্বাচন আয়োগে জাননীখনত উল্লেখ কৰা অনুসৰি, দিল্লীত এছআইআৰৰ পুনৰীক্ষণৰ পাছতে পোহৰলৈ আহিছে যে, নিৰ্বাচনী তালিকাৰ সৈতে, যিবোৰ তেওঁলোকৰ দাখিল কৰা গণনা প্ৰ-পত্ৰত সঠিকৈ প্ৰদান কৰা নাছিল ।”
In case of SIR notice served to Former Delhi CM Arvind Kejriwal and his family members, the Electoral Registration Officer, New Delhi, says, “the submitted Enumeration Forms were not complete in terms of details which would have enabled linkage of themselves with the electoral… https://t.co/wQOyxDHyqV pic.twitter.com/Bk1jK4n2pC— ANI (@ANI) September 19, 2026
নতুন দিল্লীৰ নিৰ্বাচনী পঞ্জীয়ন বিষয়াই এক প্ৰেছ বিবৃতিত কয়, “ইচিআইয়ে স্থাপন কৰা আৰু যোগাযোগ কৰা পদ্ধতি অনুসৰি যোৱা পুনৰীক্ষণৰ নিৰ্বাচনী তালিকাৰ সৈতে সংযোগ কৰিব নোৱাৰা আৰু পুনৰীক্ষণৰ নিৰ্বাচনী তালিকাৰ সৈতে সংযোগ স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত যুক্তিসংগত অমিল থকাৰ বাবে জাননী জাৰি কৰা হৈছে ।"
তেওঁলোকে লগত কয়,"নিৰ্বাচকসকলে জাননী লাভ কৰাৰ লগে লগে সংশ্লিষ্ট ইআৰঅ’ক উত্তৰ বা প্ৰয়োজনীয় নথিপত্ৰ দাখিল কৰিব লাগিব ।"
Is everything happening in this country just to keep the Supreme Lord happy?@ECISVEEP, how is it possible that the names of three-time Delhi Chief Minister @ArvindKejriwal Ji and his family members are missing from the Delhi voter list? https://t.co/J3oC8TQiC7— AAP (@AamAadmiParty) September 19, 2026
নিৰ্বাচন আয়োগৰ জাননীৰ পাছতে আপ (AAP) দলে এক্স যোগে কয়,"কেৱল পৰম ভগৱানক সুখী কৰি ৰাখিবলৈ এই দেশত সকলো ঘটি আছে নেকি ? কেনেকৈ সম্ভৱ যে তিনিবাৰৰ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ নাম দিল্লীৰ ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা নোহোৱা হ'ল ?"
লগতে পঢ়ক:দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভা এবিভিপিৰ দখলত, নিৰ্বাচনত মাৰিলে শেষ হাঁহি