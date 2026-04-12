ETV Bharat / bharat

ভাৰতীয় নাগৰিকৰ নাম কৰ্তনৰ বাবে বিজেপিৰ হৈ কাম কৰিছে জ্ঞানেশ কুমাৰে : সাকেট গোখলে

সাকেট গোখলেয়ে অভিযোগ কৰিছে যে মোদী আৰু শ্বাহে তেওঁলোকৰ এজেণ্ডা কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ জ্ঞানেশ কুমাৰক নিৰ্বাচন আয়োগত ৰাখিছে ।

National Spokesperson of Trinamool Congress and Member of Parliament Saket Gokhale
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 12, 2026 at 2:41 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : অহা ২৩ আৰু ২৯ এপ্ৰিলত পশ্চিমবংগত বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব । তাৰ পূৰ্বে এছআইআৰক লৈ ৰাজ্যখনত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে । নিৰ্বাচন আয়োগে পৰিপূৰক ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাসকলে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে । তাৰ মাজতে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰ তথা সাংসদ সাকেট গোখলেই দেওবাৰে অভিযোগ কৰে যে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰে এছআইআৰৰ জৰিয়তে ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা ভাৰতীয় নাগৰিকক নাম কৰ্তন কৰাৰ বাবে বিজেপিৰ সৈতে কাম কৰি আছে ।

তেওঁ এক্সৰ এটা দীঘলীয়া পোষ্টত লিখিছে যে বিজেপি হতাশ হৈ পৰিছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত কুমাৰক তেওঁলোকৰ এজেণ্ডা কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ নিয়োগ কৰিছে ।

গোখলেয়ে এক্সত লিখিছে, "গুৰুত্বপূৰ্ণ (এয়া অলপ দীঘলীয়া কিন্তু এইদৰেই আপুনি আপোনাৰ নাগৰিকত্ব হেৰুৱাব পাৰে)। এতিয়া এই মাহত নিৰ্বাচন আয়োগে বাকী ১৭ খন ৰাজ্যত এছআইআৰ পৰিচালনা কৰিব । ইয়াত জ্ঞানেশ কুমাৰে বিজেপিৰ সৈতে কেনেদৰে ভাৰতীয় নাগৰিকৰ নাম কৰ্তন কৰিবলৈ কাম কৰি আছে তাৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়োৱা হৈছে ।"

তেওঁ দাবী কৰে যে প্ৰথম পদক্ষেপটো হ'ল যেতিয়া এছআইআৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়ত কোনো ব্যক্তিৰ নাম 'কোনো কাৰণ নিদিয়াকৈ বিচাৰৰ অধীনত' বুলি চিহ্নিত কৰা হ'ব ।

গোখলেয়ে লিখিছে যে পশ্চিমবংগত প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ, অৱসৰপ্ৰাপ্ত আইএএছ বিষয়া, সেনা জোৱান আৰু পদক বিজয়ী খেলুৱৈকে ধৰি ৬০ লাখৰো অধিক লোকক 'বিচাৰৰ অধীনত' হিচাপে চিহ্নিত কৰা হৈছিল ।

তেওঁ কয় যে কেতিয়াবা আপোনাৰ/আপোনাৰ পিতৃ-মাতৃৰ নামত টাইপ ভুল হ'ব পাৰে । টিএমচিৰ নেতাগৰাকীয়ে দাবী কৰে যে এইটো এক ৰহস্যময় এআই ছফট্ ৱেৰৰ জৰিয়তে কৰা হৈছে আৰু বিজেপি আৰু অনা বিজেপি ভোটাৰৰ ক্ষেত্ৰতো এনেকুৱা হয় ।

তেওঁ কয়, "এবাৰ আপুনি 'বিচাৰৰ অধীনত' বুলি চিহ্নিত কৰিলে আপুনি এখন জাননী পাব য'ত আপোনাক প্ৰমাণ কৰিবলৈ কোৱা হ'ব যে আপুনি কিয় ভোটাৰ হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগে । মোক এজনে কৈছে যে এইখিনিতে ভয়ংকৰ হৈ পৰে ।"

তেওঁৰ মতে যোৱা ২-৩ বছৰত বিজেপিয়ে "বুথ পৰ্যায়ৰ তথ্য, মিছড-কলৰ প্ৰচাৰ আৰু সামাজিক মাধ্যমৰ বিশ্লেষণ ব্যৱহাৰ কৰি সকলো ৰাজ্যতে তেওঁলোকক ভোট দিয়া ভোটাৰক বিচাৰিবলৈ জৰীপ সংস্থা নিযুক্তি দিছিল ।

তেওঁ দাবী কৰে যে বিজেপিয়ে তাৰ পিছত নিৰ্বাচন আয়োগত তেওঁলোকৰ ভোটাৰৰ এই বুথ-ৱাই তালিকাখন তেওঁলোকৰ মানুহৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰে আৰু তাৰ পিছত বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়ত বিজেপিৰ ভোটাৰক যোগ কৰা হয় আনহাতে আনক কৰ্তন কৰা হয় ।

তেওঁ লগতে লিখিছে, "যদি আপোনাক নাকচ কৰা হয়, তেন্তে আপোনাৰ নাম ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা কৰ্তন হয় । এতিয়া কি হ'ব ? ভাৰতত ভোট দিবলৈ মাত্ৰ ৩ টা চৰ্ত প্ৰয়োজন: ১. আপুনি নাগৰিক হ'ব লাগে, ২. আপুনি ১৮ বছৰৰ ওপৰৰ হ'ব লাগে, ৩. আপুনি সাধাৰণতে নিজৰ অঞ্চলত বাস কৰা উচিত । গতিকে যদি আপুনি কোনো বিশেষ অঞ্চলত বাস কৰে আৰু ১৮ বছৰৰ ওপৰৰ হয়, তেন্তে ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা বাদ পৰাৰ অৰ্থ এটাই যে আপুনি ভাৰতৰ নাগৰিক নহয় ।"

তৃণমূলৰ সাংসদগৰাকীয়ে লগতে কয় যে ভাৰতীয় আইন অনন্য, কাৰণ ইয়াত কোনো এক নথি নাই যিয়ে নাগৰিকত্বৰ প্ৰমাণ হিচাপে যোগ্যতা অৰ্জন কৰে । গতিকে ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা এবাৰ বাদ পৰাৰ পিছত নাগৰিকত্ব হেৰুৱাৰ সম্ভাৱনা অতি বেছি ।

তেওঁ পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ উদ্ধৃতি দি এছআইআৰক এনআৰচিৰ এখন পিছফালৰ দুৱাৰ বুলি অভিহিত কৰি । তেওঁ দাবী কৰে যে কেৱল সংখ্যালঘু লোকেই বিপদত পৰা নাই বংগত এছআইআৰৰ সময়ত ৬৩ শতাংশ হিন্দু লোকৰ নামো কৰ্তন হৈছে ।

তেওঁ পোষ্টটোত দাবী কৰিছে, "আপোনাৰ নাগৰিকত্ব সংকটত পৰিছে । এছআইআৰৰ সময়ত আপুনি ভাৰতত থকাৰ অধিকাৰ হেৰুৱাব পাৰে আৰু শৰণাৰ্থী শিবিৰলৈও পঠিওৱা হ'ব পাৰে । ২০২৪ চনৰ লোকসভাত ২৪০ খন আসনলৈ নামি অহাৰ পিছত বিজেপি হতাশ হৈ পৰিছে । মোদী-শ্বাহে তেওঁলোকৰ এজেণ্ডা কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ জ্ঞানেশ কুমাৰক নিৰ্বাচন আয়োগত ৰাখিছে ।"

লগতে পঢ়ক : বংগ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে পাৰ্থ চেটাৰ্জীৰ ঘৰত পুনৰ ইডিৰ অভিযান, নিযুক্তি কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত জেৰা

TAGGED:

সাকেট গোখলে
এছআইআৰ
ভোটাৰ তালিকা
ইটিভি ভাৰত অসম
পশ্চিমবংগ বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.