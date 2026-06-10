তেজপুৰৰ লিচুক সোৱাদযুক্ত বুলিলে ছিংগাপুৰৰ উচ্চায়ুক্তই

তেজপুৰৰ লিচুক সোৱাদযুক্ত বুলিলে ছিংগাপুৰৰ উচ্চায়ুক্তই
তেজপুৰৰ পৰা লিচু ডুবাই, ছিংগাপুৰ গৈছে আৰু অসমীয়া কৃষকৰ প্ৰচেষ্টা বিশ্বমুখী হৈছে ৷ এই সোৱাদযুক্ত লিচুক লৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসকলে সামাজিক মাধ্য়মত প্ৰশংসাসূচক পোষ্ট দিছে ৷
Published : June 10, 2026 at 11:07 AM IST
তেজপুৰঃ অসমৰ লিচুক লৈ এতিয়া বিশ্বজুৰি চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে ৷ তেজপুৰৰ পৰা লিচু ডুবাই, ছিংগাপুৰ গৈছে আৰু অসমীয়া কৃষকৰ প্ৰচেষ্টা বিশ্বমুখী হৈছে ৷ এই সোৱাদযুক্ত লিচুক লৈ ইতিমধ্য়ে একাধিক কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা ৰাজনীতিকে ধনাত্মক মন্তব্য় কৰি সামাজিক মাধ্য়মত পোষ্ট দিছে ৷
একদৰে, এইবাৰ ভাৰতত থকা ছিংগাপুৰৰ উচ্চায়ুক্তই অসমৰ লিচুৰ প্ৰশংসা কৰি সামাজিক মাধ্য়মত পোষ্ট কৰি কৈছে, "এই লিচু বৰ সোৱাদযুক্ত আৰু এয়া ছিংগাপুৰত এতিয়া সকলোৰে প্ৰিয় ৷ ছিংগাপুৰবাসীৰ মাজত চাহিদা বৃদ্ধি পাইছে, গতিকে এই লিচু আৰু লাগে ৷"
Enjoying very much my #Assam #tezpur #litchi. Many thanks to Hon CM @himantabiswa for introducing Singapore to this variety of sweet litchi. It is selling fast in Singapore. Export more please 🙏 HC Wong pic.twitter.com/fdg9Jz00wG— Singapore in India (@SGinIndia) June 9, 2026
ভাৰতত থকা ছিংগাপুৰৰ উচ্চায়ুক্ত চাইমন ৱঙে সামাজিক মাধ্য়মক এক্স কৰি অসমৰ লিচুৰ চাহিদা ছিংগাপুৰত বৃদ্ধি পাব বুলি মন্তব্য় কৰাৰ পাছতে অসমৰ মুখ্য়মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ছিংগাপুৰৰ উচ্চায়ুক্তক ধন্য়বাদ জনাই সামাজিক মাধ্য়মত পোষ্ট দিছে ৷
Thank you, HC Wong😊— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) June 9, 2026
I am delighted to know that Tezpur litchis are finding so many admirers in Singapore.
We will make sure the next shipment arrives before they disappear from the shelves!😁 https://t.co/zKKWknQIla
অসমৰ জিআই টেগ মানে ভৌগলিক সূচাংকৰে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত তেজপুৰৰ লিচুক লৈ ইতিমধ্য়ে ইটিভি ভাৰতত একাধিক বাতৰি পৰিৱেশন কৰা হৈছে ৷
তেজপুৰৰ প্ৰখ্যাত লিচুক বিশ্ববজাৰত অধিক পৰিচিত কৰি তোলাৰ লক্ষ্যৰে বিগত ৬ জুনৰ (শনিবাৰ) পৰা দুদিনীয়াকৈ "তেজপুৰ লিচু উৎসৱ–২০২৬" অনুষ্ঠিত হৈছিল । তেজপুৰ জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰাংগণ আৰু আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালা উদ্যানত অনুষ্ঠিত হোৱা এই উৎসৱক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ চহৰখনতে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ আছিল ।
এইবাৰৰ উৎসৱৰ এক উল্লেখযোগ্য দিশ তেজপুৰৰ লিচুৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰলৈ অধিক বিস্তাৰ কৰাৰ কথাটো আছিল । কৃষিজাত সামগ্ৰী ৰপ্তানিৰ সৈতে জড়িত সংস্থা Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA)ৰ সহযোগত এইবাৰ ডুবাইলৈ প্ৰায় এক টন লিচু প্ৰেৰণৰ ব্যৱস্থাৰ অন্তৰ্গত ইতিমধ্য়ে লিচু প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । ইয়াৰ লগতে ছিংগাপুৰলৈও বৃহৎ পৰিমাণৰ লিচু ৰপ্তানি কৰা হৈছে বুলি আয়োজক পক্ষই জানিবলৈ দিছিল।
লগতে পঢ়কঃ
আজিৰে পৰা তেজপুৰত লিচু উৎসৱ ২০২৬ আৰম্ভ: বিশ্ববজাৰলৈ নতুন যাত্ৰা