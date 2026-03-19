মধ্যপ্ৰাচ্য়ৰ সংঘাত : প্ৰায় ২,৮০,০০০ হাজাৰ ভাৰতীয়ৰ প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ দাবী বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ৰ

মধ্যপ্ৰাচ্য়ৰ সংঘাত : প্ৰায় ২,৮০,০০০ হাজাৰ ভাৰতীয়ৰ প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ দাবী বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ৰ
একাংশ দেশত ব্যাঘাত জন্মালেও সামগ্রিকভাৱে বিমান পৰিবহণৰ পৰিস্থিতি ক্ৰমান্বয়ে উন্নত হৈছে ৷
By ANI
Published : March 19, 2026 at 7:49 PM IST
নতুন দিল্লী: মধ্যপ্ৰাচ্যৰ পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত ধাৰাবাহিকভাৱে তথ্য প্ৰকাশ কৰি আহিছে ভাৰতৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ে ৷ বৃহস্পতিবাৰে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি অঞ্চলটোত বৃদ্ধি পোৱা সংঘাত, আকাশমাৰ্গৰ নিষেধাজ্ঞাৰ শিথিলতা আৰু বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজতো ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীৰে পৰা পশ্চিম এছিয়াৰ পৰা প্ৰায় ২ লাখ ৮০ হাজাৰ লোক ভাৰতলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন ঘটাইছে ৷
পশ্চিম এছিয়াৰ শেহতীয়া পৰিঘটনা সন্দৰ্ভত আন্তঃমন্ত্ৰালয়ৰ সংবাদমেলত ভাষণ প্ৰদান কৰি বৈদেশিক পৰিক্রমা মন্ত্রালয়ৰ যুটীয়া সচিব(গালফ) অসীম মহাজনে কয় যে একাংশ দেশত ব্যাঘাত জন্মালেও সামগ্রিকভাৱে বিমান পৰিবহণৰ পৰিস্থিতি ক্ৰমান্বয়ে উন্নত হৈছে ৷
মহাজনে কয়, ‘‘যদিও একাংশ দেশত বিমান সেৱা বন্ধ হৈ আছে, সামগ্ৰিকভাৱে বিমানসেৱাৰ অৱস্থা উন্নত হৈছে আৰু অতিৰিক্তভাৱেও বিমান চলাচল অব্যাহত আছে । ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা এই অঞ্চলৰ পৰা প্ৰায় ২ লাখ ৮০ হাজাৰ যাত্ৰী ভাৰতলৈ উভতি আহিছে ।’’
তেওঁ লগতে কয় যে কাৰ্যকৰী সম্ভাৱনীয়তা আৰু সুৰক্ষাৰ বিবেচনাৰ ভিত্তিত বিমান সংস্থাসমূহে সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহী আৰু ভাৰতৰ মাজত সীমিত বিমান সেৱা অব্যাহত ৰাখিছে ।
মহাজনে পুনৰ কয় যে ১৮ মাৰ্চত দুয়োখন দেশৰ মাজত প্ৰায় ৭৫ খন বিমানে চলাচল কৰাৰ বিপৰীতে বৃহস্পতিবাৰে প্ৰায় ৯০ খন বিমান চলাচল কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ যিয়ে সংঘাতৰ মাজতো ইতিবাচক কথাৰ ইংগিত প্ৰদান কৰিছে ।
‘‘ওমান আৰু চৌদি আৰৱৰ পৰা ভাৰতলৈ বিমান সেৱা অব্যাহত আছে । কাটাৰৰ আকাশমাৰ্গ আংশিকভাৱে মুকলি কৰা হৈছে ৷ কাটাৰ এয়াৰৱেজে ভাৰতলৈ বাণিজ্যিক বিমানৰ চলাচল অব্যাহত ৰাখিছে ৷ কাটাৰ এয়াৰৱেজে আজি ভাৰতৰ বিভিন্ন গন্তব্যস্থানলৈ ৯ খনকৈ বিমানৰ চলাচল অব্যাহত ৰাখিছে’’ বুলি সচিবগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰে ৷
উল্লেখ্য যে, ভাৰতৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা কুৱেইটৰ আকাশমাৰ্গ বন্ধ হৈ আছে । তাৰ বিপৰীতে কুৱেইটৰ জাজিৰা এয়াৰৱেজে চৌদি আৰৱৰ আল কাইছুমা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ পৰা ভাৰতলৈ বিশেষ বিমান যাত্ৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ৷ সেই অনুসৰি শুকুৰবাৰে কোচিলৈ প্ৰথমখন বিমানে যাত্ৰা কৰিব ।
একেদৰে বাহৰেইনৰ আকাশমাৰ্গো বন্ধ হৈ আছে আৰু ভাৰত ভ্ৰমণৰ সুবিধাৰ বাবে গালফ এয়াৰে চৌদি আৰৱৰ ডাম্মাম বিমানবন্দৰৰ পৰা বিশেষ বিমান সেৱা আৰম্ভ কৰিছে ৷ অনাগত দিনসমূহত এনেধৰণৰ অন্যান্য বিমান সেৱাসমূহ আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
মহাজনে লগতে কয়, ‘‘কুৱেইট, বাহৰেইন আৰু ইৰাকত অব্যাহত থকা বিমান সেৱাৰ নিষেধাজ্ঞাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি আবদ্ধ ভাৰতীয় নাগৰিক আৰু জৰুৰীকালীন ৰোগীসকলক চৌদি আৰৱৰ মাজেৰে পৰিবহণৰ সুবিধা কৰি দিম ।’’
ইৰাণৰ ৮৬ বছৰীয়া সৰ্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লা আলী খামেইনীৰ মৃত্যু আৰু আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলৰ যৌথ সামৰিক আক্ৰমণৰ পিছত ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা তীব্ৰ সংঘাতৰ মাজতে এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । উপসাগৰীয় কেইবাখনো দেশৰ লগতে ইজৰাইল আৰু আমেৰিকাৰ সম্পত্তিক লক্ষ্য কৰি জলপথত ব্যাঘাত জন্মাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শক্তি বজাৰ আৰু বিশ্ব অৰ্থনৈতিক স্থিতিশীলতাত প্ৰভাৱ পেলাই নিজৰ প্ৰতিশোধ পূৰণ কৰে ।
আঞ্চলিক সংঘাতৰ বাবে ইৰাণে বিশ্ব শক্তি যোগানৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিবহণৰ পথ হৰমুজ জলদ্বীপ কাৰ্যতঃ বন্ধ কৰি দিছে । আলী খামেইনীৰ মৃত্যুৰ পিছত প্ৰাক্তন নেতাগৰাকীৰ পুত্ৰ মোজতাবা খামেইনীক ইছলামিক ৰিপাব্লিকৰ নতুন সৰ্বোচ্চ নেতা হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে ।
ইফালে, ছেফেচিয়া বিষ্ণু কাণ্ডৰ শেহতীয়া তথ্য় প্ৰদান কৰি মহাজনে উল্লেখ কৰে যে উদ্ধাৰ কৰা ১৫ জন ভাৰতীয় ক্ৰু সদস্যই নিৰাপদে ইৰাক এৰি গৈছে আৰু অতি শীঘ্ৰে ভাৰতলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন ঘটোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । তেওঁ লগতে কয় যে ভাৰত চৰকাৰে ইৰাক চৰকাৰৰ সৈতে মিলা-মিছাৰে এই কাণ্ডত প্ৰাণ হেৰুওৱা এজন ভাৰতীয় নাগৰিকৰ মৃতদেহ ঘূৰাই অনাৰ কাম ক্ষীপ্ৰতাৰে সম্পন্ন কৰিছে ।
ইৰাকৰ বাছৰাৰ সমীপৰ খোৰ আল জুবাইৰ বন্দৰৰ সমীপত ভূখণ্ডৰ জলসীমাৰ ভিতৰত যোৱা ৯ মাৰ্চত তেল টেংকাৰ ছেফেচিয়া বিষ্ণুক আক্ৰমণ কৰা হৈছিল ৷ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে পুনৰ কয় যে সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ মাজতে ভাৰতীয় নাগৰিকসকলৰ নিৰাপদ আৰু সময়মতে উভতি অহাৰ বাবে স্থানীয় প্ৰশাসন আৰু বিমান সংস্থাসমূহৰ সৈতে ক্ষীপ্ৰতাৰে কাম কৰি আছে ।
