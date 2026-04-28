ছিকিমত ৪০০০ কোটি টকাৰ উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ আৰু আধাৰশিলা স্থাপন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ

Published : April 28, 2026 at 5:21 PM IST

গেংটক: ছিকিম ৰাজ্য গঠনৰ ৫০ বৰ্ষপূৰ্তি দিৱস উদযাপনৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত মঙলবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ ছিকিমৰ গেংটকৰ পালজোৰ ষ্টেডিয়ামত আয়োজিত উক্ত অনুষ্ঠানৰ পৰাই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰায় ৪ হাজাৰ কোটি টকাৰ কেইবাটাও উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে জাৰি কৰা এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি অনুসৰি এই প্ৰকল্পসমূহে আন্তঃগাঁথনি, সংযোগ, স্বাস্থ্যসেৱা, শিক্ষা, শক্তি, নগৰ উন্নয়ন, পৰিৱেশ, পৰ্যটন, আৰু কৃষিকে ধৰি একাধিক খণ্ডক সামৰি লৈছে, যাৰ লক্ষ্য হৈছে ৰাজ্যখনৰ সামগ্ৰিক আৰু সৰ্বাংগীন উন্নয়ন ত্বৰান্বিত কৰা ৷

স্বাস্থ্যসেৱা খণ্ডত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নামচি জিলাৰ ইয়াংগাঙত ১০০ বিচনাযুক্ত আয়ুৰ্বেদ চিকিৎসালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে ৷ ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ এন আই টি দেওৰালিত ৩০খন বিচনাযুক্ত সংহত সোৱা-ৰিগপা চিকিৎসালয় উদ্বোধন কৰে, যাৰ ফলত ৰাজ্যৰ পৰম্পৰাগত আৰু সংহত চিকিৎসা ব্যৱস্থাৰ সুবিধা শক্তিশালী হ’ব ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে য়াংগাঙৰ ছিকিম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্থায়ী চৌহদ, চাকুঙৰ নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসু ইউনিভাৰ্চিটি অৱ এক্সেলেন্সৰ প্ৰশাসনিক ব্লক, গেটক জিলাৰ ছ’চেগাঙত হেলেন লেপচা মেডিকেল কলেজ, গ্যালশ্বিং জিলাৰ ডেণ্টামত ডেণ্টাম প্ৰফেচনেল কলেজৰ স্থায়ী চৌহদো উদ্বোধন কৰে ৷

ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ জ্ঞানথাঙত আদৰ্শ আৱাসিক বিদ্যালয়, মংগন জিলাৰ মাংশিলাত নতুন আদৰ্শ ডিগ্ৰী মহাবিদ্যালয়, নামচি জিলাৰ বুমতাৰ গুম্পাত মঠৰ হোষ্টেল আৰু শ্ৰেণীকোঠা উদ্বোধন কৰে ৷ ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ ছিকিমত ১৬০খন বিদ্যালয়ত তথ্য-প্ৰযুক্তি সক্ষম শৈক্ষিক আন্তঃগাঁথনি প্ৰকল্প ৰূপায়ণৰ কাম আৰম্ভ কৰে ৷ ছিকিমৰ সংযোগ আৰু অধিক উন্নত কৰাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তিস্তা নদীৰ ওপৰেৰে ছিৰৱানী আৰু লোয়াৰ ছামডংত নামচি আৰু গেংটক জিলাক সংযোগ কৰি দ্বৈতপথৰ এখন দলঙৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে ৷

তেওঁ বৰ্ধমানৰ পৰা কিচুডুমৰা হৈ নামচিলৈ যোৱা পথটো উন্নীতকৰণৰ কামৰো উদ্বোধন কৰে ৷

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে গেংটকত সংবহন আৰু বিতৰণ (টি এণ্ড ডি) নেটৱৰ্কৰ উন্নীতকৰণ আৰু সংস্কাৰৰ শুভাৰম্ভ কৰে, যাৰ ফলত অঞ্চলটোত নিৰ্ভৰযোগ্য বিদ্যুৎ যোগান শক্তিশালী হয় ৷

নগৰ উন্নয়ন আৰু প্ৰশাসনিক আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লামছিত লোকসেৱা সচিবালয় (মিনি সচিবালয়) আৰু গেংটকত অসামৰিক সেৱা বিষয়া প্ৰতিষ্ঠান উদ্বোধন কৰে ৷ লিংডিঙত ‘ছিকিম নগৰীয়া দৰিদ্ৰ আৱাস আঁচনি’, আৰক্ষী জোৱানৰ বাবে ঘৰ, এছ এ পি পাংথাঙত গ্ৰেড ‘চি’ কোৱাৰ্টাৰকে ধৰি গৃহ নিৰ্মাণ প্ৰকল্পও উদ্বোধন কৰে ৷

ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ এম জি মাৰ্গত সদভৱ মণ্ডপ (পাব্লিক ইউটিলিটি চেণ্টাৰ)ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে ৷ নদী প্ৰদূষণ প্ৰশমনৰ পদক্ষেপৰ অংশ হিচাপে চিংটাম চহৰৰ নলা-নৰ্দমা সংস্কাৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে ৷ তেওঁ গেংটকৰ তৃতীয় খণ্ডৰ ৰ’ৰো চু নদীৰ জৰিয়তে ৰাণী চু নদীৰ প্ৰদূষণ হ্ৰাস কৰা প্ৰকল্পও উদ্বোধন কৰে, যিয়ে নগৰীয়া অনাময় ব্যৱস্থা আৰু বহনক্ষম পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ উন্নতিত সহায় কৰিব ৷

পৰ্যটন আৰু তীৰ্থযাত্ৰা খণ্ডত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে গেংটকৰ ৰিজ প্ৰিচিন্ক্টৰ পুনৰ উন্নয়ন, ছ’ৰেঙৰ ডোডাকত ইক’ টুৰিজিম আৰু তীৰ্থযাত্ৰাৰ আন্তঃগাঁথনি, কৈলাশ মনসৰোৱৰ যাত্ৰা সম্পৰ্কীয় আন্তঃগাঁথনি আৰু নামপহাঙৰ কৃষ্ণ প্ৰণামী মংগলধমত তীৰ্থযাত্ৰী থকাৰ ব্যৱস্থা উদ্ধোধন কৰে ৷ ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ গ্যালশ্বিং জিলাৰ ছিলননত ইক’-পিলগ্ৰিমেজ কমপ্লেক্সৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে ৷

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ছিকিম ইফ্ফকো প্ৰচেছিং প্লাণ্ট উদ্বোধন কৰে, যিয়ে কৃষি প্ৰক্ৰিয়াকৰণক যথেষ্ট উত্থান ঘটাব আৰু ৰাজ্যখনৰ কৃষকৰ জীৱিকা আৰু মূল্য শৃংখল শক্তিশালী কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ৷ যুৱক-যুৱতীসকলৰ অংশগ্ৰহণ আৰু ক্ৰীড়া বিকাশৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে পাকয়ং জিলাৰ ৰংপোৰ মাইনিংত ইনড’ৰ ক্ৰিকেটৰ সুবিধাসমূহ উদ্বোধন কৰে ৷

