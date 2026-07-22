ছিকিমত সুৰংগ ভাঙি ২০ জনৰ মৃত্যু, আবদ্ধ কেইবাজনো
মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰেম সিং তামাঙে ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি দুৰ্ঘটনাৰ সঠিক কাৰণ জানিবলৈ এখন উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত সমিতি গঠন কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে ।
By ANI
Published : July 22, 2026 at 12:28 PM IST
নামচি (ছিকিম): ছিকিমৰ নামচি জিলাত তিস্তা ষ্টেজ ষষ্ঠ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত নিৰ্মাণৰত এনএইচপিচি এটা সুৰংগ ভাঙি বৰ্তমান পৰ্যন্ত ২০ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ৷ সুৰংগৰ ভিতৰত এতিয়াও কেইবাজনো লোক আবদ্ধ হৈ আছে । তেওঁলোকক বিচাৰি বৰ্তমান প্ৰশাসনৰ লোকে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ৷
সোমবাৰে দিনৰ প্ৰায় ১ বজাত নামচি জিলাৰ সমৰডুং অঞ্চলত এনএইচপিচি তিস্তা ষ্টেজ-VI জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত খনন কাম চলি থকা সময়তে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় । সন্দেহযুক্ত মিথেন গেছৰ এক শক্তিশালী বিস্ফোৰণৰ ফলত সুৰংগটোৰ এটা অংশ ভাঙি যায় বুলি ধাৰণা কৰা হয় । ঘটনাৰ সময়ত সুৰংগটোৰ ভিতৰত ২৭ জন শ্ৰমিক আছিল । দুজন শ্ৰমিকে কোনোমতে ওলাই আহিবলৈ সক্ষম যদিও বাকীসকল সুৰংগৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ পৰে ।
Conducted a joint inspection with Hon’ble Governor Shri Om Prakash Mathur Ji at the under-construction tunnel of the NHPC Teesta Stage VI Hydroelectric Project at Samardung, Jholungey, in Namchi District.— Prem Singh Tamang (Golay) (@PSTamangGolay) July 21, 2026
We inspected the tunnel where the tragic incident of July 20 claimed the… pic.twitter.com/zjdsxVINQM
নামচিৰ আৰক্ষী অধীক্ষক সোণম ডি ভূটিয়াই মঙলবাৰে কয় যে সুৰংগটোৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থকা ২৫ জন লোকৰ ভিতৰত ২০ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ।
সুৰংগটোৰ যান্ত্ৰিক কৰ্মী মৃদুল মণ্ডলে জানিবলৈ দিয়া মতে, সেই স্থানত থকা সা-সুবিধা দুৰ্বল হোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে কাম কৰিবলৈ ভয় কৰিছিল ।
Following the tragic incident at the under-construction tunnel of the NHPC Teesta Stage VI Hydroelectric Project at Samardung, Jholungey, in Namchi District, Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi Ji spoke with me to enquire about the situation and the ongoing rescue…— Prem Singh Tamang (Golay) (@PSTamangGolay) July 21, 2026
মণ্ডলে পিটিআইক কয়, "আমি কাম কৰিবলৈ ভয় কৰিছিলোঁ । আমি তেওঁলোকক বিপদৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে জনাইছিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে একো কৰা নাছিল । সুৰংগটো গেছেৰে ভৰি আছে । উদ্ধাৰকাৰী কৰ্মীসকলে এই কাণ্ড সংঘটিত হোৱা অঞ্চলত উপস্থিত হ'ব পৰা নাই । কোনো ভূমিস্খলন হোৱা নাছিল, মাত্ৰ গেছ নিৰ্গত হৈছিল । ইয়াৰ পূৰ্বেও তিনি-চাৰিবাৰ এনে কাণ্ড সংঘটিত হৈছে - তেল আৰু গেছ নিৰ্গত হোৱা ৷ কিন্তু কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাছিল।"
ছিকিমৰ ৰাজ্যপাল ওম প্ৰকাশ মাথুৰ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰেম সিং তামাঙে মঙলবাৰে ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি পৰিস্থিতি আৰু উদ্ধাৰ অভিযানৰ বুজ লয় । তেওঁ এই ঘটনাৰ সঠিক কাৰণ জানিবলৈ এখন উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত সমিতি গঠন কৰাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে । তদন্তত কোম্পানীটোৰ ফালৰ পৰা গাফিলতিৰ কথা পোহৰলৈ আহিলে তেওঁ উপযুক্ত আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা কথা উল্লেখ কৰে । ইয়াৰ উপৰিও ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা মৃতকৰ পৰিয়ালক ৪ লাখ টকা আৰু আহতসকলক ৫০ হাজাৰ টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদানৰ ঘোষণা কৰে ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মঙলবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী তামাঙৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰি পৰিস্থিতি পুনৰীক্ষণ কৰে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাহায্য পুঁজিৰ পৰা প্ৰতিজন মৃতকৰ আত্মীয়ৰ বাবে ২ লাখ টকা আৰু আহতসকলৰ বাবে ৫০ হাজাৰ টকাৰ এককালীন সাহাৰ্য ঘোষণা কৰে ।
লগতে পঢ়ক : ছিকিমত সুৰংগ দুৰ্ঘটনা: ১০ জন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু; আৱদ্ধসকলৰ উদ্ধাৰৰ বাবে অব্যাহত অভিযান