ETV Bharat / bharat

ছিকিমত সুৰংগ ভাঙি ২০ জনৰ মৃত্যু, আবদ্ধ কেইবাজনো

মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰেম সিং তামাঙে ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি দুৰ্ঘটনাৰ সঠিক কাৰণ জানিবলৈ এখন উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত সমিতি গঠন কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে ।

Sikkim Tunnel Tragedy
এন​​এইচপিচিৰ সুৰংগ ভাঙি ২০ জনৰ মৃত্যু (PTI)
author img

By ANI

Published : July 22, 2026 at 12:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নামচি (ছিকিম): ছিকিমৰ নামচি জিলাত তিস্তা ষ্টেজ ষষ্ঠ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত নিৰ্মাণৰত এন​​এইচপিচি এটা সুৰংগ ভাঙি বৰ্তমান পৰ্যন্ত ২০ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ৷ সুৰংগৰ ভিতৰত এতিয়াও কেইবাজনো লোক আবদ্ধ হৈ আছে । তেওঁলোকক বিচাৰি বৰ্তমান প্ৰশাসনৰ লোকে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ৷

সোমবাৰে দিনৰ প্ৰায় ১ বজাত নামচি জিলাৰ সমৰডুং অঞ্চলত এনএইচপিচি তিস্তা ষ্টেজ-VI জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত খনন কাম চলি থকা সময়তে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় । সন্দেহযুক্ত মিথেন গেছৰ এক শক্তিশালী বিস্ফোৰণৰ ফলত সুৰংগটোৰ এটা অংশ ভাঙি যায় বুলি ধাৰণা কৰা হয় । ঘটনাৰ সময়ত সুৰংগটোৰ ভিতৰত ২৭ জন শ্ৰমিক আছিল । দুজন শ্ৰমিকে কোনোমতে ওলাই আহিবলৈ সক্ষম যদিও বাকীসকল সুৰংগৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ পৰে ।

নামচিৰ আৰক্ষী অধীক্ষক সোণম ডি ভূটিয়াই মঙলবাৰে কয় যে সুৰংগটোৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থকা ২৫ জন লোকৰ ভিতৰত ২০ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ।

সুৰংগটোৰ যান্ত্ৰিক কৰ্মী মৃদুল মণ্ডলে জানিবলৈ দিয়া মতে, সেই স্থানত থকা সা-সুবিধা দুৰ্বল হোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে কাম কৰিবলৈ ভয় কৰিছিল ।

মণ্ডলে পিটিআইক কয়, "আমি কাম কৰিবলৈ ভয় কৰিছিলোঁ । আমি তেওঁলোকক বিপদৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে জনাইছিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে একো কৰা নাছিল । সুৰংগটো গেছেৰে ভৰি আছে । উদ্ধাৰকাৰী কৰ্মীসকলে এই কাণ্ড সংঘটিত হোৱা অঞ্চলত উপস্থিত হ'ব পৰা নাই । কোনো ভূমিস্খলন হোৱা নাছিল, মাত্ৰ গেছ নিৰ্গত হৈছিল । ইয়াৰ পূৰ্বেও তিনি-চাৰিবাৰ এনে কাণ্ড সংঘটিত হৈছে - তেল আৰু গেছ নিৰ্গত হোৱা ৷ কিন্তু কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাছিল।"

ছিকিমৰ ৰাজ্যপাল ওম প্ৰকাশ মাথুৰ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰেম সিং তামাঙে মঙলবাৰে ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি পৰিস্থিতি আৰু উদ্ধাৰ অভিযানৰ বুজ লয় । তেওঁ এই ঘটনাৰ সঠিক কাৰণ জানিবলৈ এখন উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত সমিতি গঠন কৰাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে । তদন্তত কোম্পানীটোৰ ফালৰ পৰা গাফিলতিৰ কথা পোহৰলৈ আহিলে তেওঁ উপযুক্ত আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা কথা উল্লেখ কৰে । ইয়াৰ উপৰিও ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা মৃতকৰ পৰিয়ালক ৪ লাখ টকা আৰু আহতসকলক ৫০ হাজাৰ টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদানৰ ঘোষণা কৰে ৷

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মঙলবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী তামাঙৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰি পৰিস্থিতি পুনৰীক্ষণ কৰে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাহায্য পুঁজিৰ পৰা প্ৰতিজন মৃতকৰ আত্মীয়ৰ বাবে ২ লাখ টকা আৰু আহতসকলৰ বাবে ৫০ হাজাৰ টকাৰ এককালীন সাহাৰ্য ঘোষণা কৰে ।

লগতে পঢ়ক : ছিকিমত সুৰংগ দুৰ্ঘটনা: ১০ জন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু; আৱদ্ধসকলৰ উদ্ধাৰৰ বাবে অব্যাহত অভিযান

TAGGED:

এন​​এইচপিচি
ছিকিম
জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প
ইটিভি ভাৰত অসম
SIKKIM TUNNEL TRAGEDY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.