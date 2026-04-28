ছিকিম ভাৰতৰ অষ্টলক্ষ্মী, ‘এক্ট ইষ্ট, এক্ট ফাষ্ট’ৰ বাবে কেন্দ্ৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ: প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী

পৰ্যটকৰ সংখ্যাই সকলো অভিলেখ ভংগ কৰিব বুলি আস্থা প্ৰকাশ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জনসাধাৰণক হিমালয়ান ৰাজ্যখন ভ্ৰমণ কৰি ইয়াৰ প্ৰকৃতি আৰু পৰিৱেশ উপভোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।

PM Modi Sikkim visit
গেংটকত কিশোৰ-কিশোৰীসকলৰ সৈতে ফুটবল খেলত অংশগ্ৰহণ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ (IANS)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 28, 2026 at 4:12 PM IST

গেংটক : ৰাজ্য হিচাপে ছিকিমৰ স্বৰ্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে ৰাজ্যখনৰ জনসাধাৰণক অভিনন্দন জনাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কয় যে ছিকিমকে ধৰি সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল ভাৰতৰ ‘অষ্টলক্ষ্মী’ আৰু চৰকাৰে 'এক্ট ইষ্ট, এক্ট ফাষ্ট'ৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছে ।

গেংটকৰ পালজোৰ ষ্টেডিয়ামত মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত ৰাজ্য দিৱস উদযাপনৰ সামৰণী অনুষ্ঠানত তেওঁ কয়, "পশ্চিমবংগৰ বাগডোগ্ৰাৰ পৰা এক্সপ্ৰেছৱে’ নিৰ্মাণকে ধৰি ছিকিমৰ আন্তঃগাঁথনি বৃদ্ধিৰ বাবে চৰকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ আৰু পৰ্যটকৰ আগমন বৃদ্ধিৰ বাবে গেংটকত ৰিং ৰোড নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ।"

তেওঁ লগতে কয় যে ৰাজ্যখনৰ বাবে ৰোপৱে আৰু স্কাইৱে প্ৰকল্পৰ কাম চলি আছে । আনহাতে, নাথু-লাত অধিক পৰ্যটকৰ আগমন নিশ্চিত কৰিবলৈ এক্সপ্ৰেছৱে নিৰ্মাণ কৰা হ’ব । মোদীয়ে লগতে কয়, "ছিকিমকে ধৰি উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল ভাৰতৰ 'অষ্টলক্ষ্মী' । চৰকাৰে এক্ট ইষ্ট, এক্ট ফাষ্টৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছে ।"

আনহাতে, ছিকিমৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ তেওঁ কয় যে ইয়াত মানুহে লাভ কৰা প্ৰশান্তি, অনুভূতি আৰু আধ্যাত্মিক আনন্দৰ গুৰুত্ব অপৰিসীম । তেওঁ লগতে কয়, "মই পুৱা অৰ্কিড বাগিচাত আছিলোঁ আৰু সেইবোৰৰ ফালে ৰ লাগি চাই থাকোঁ । তাত প্ৰকৃতিৰ প্ৰাচুৰ্য্যতা আছে ।"

হিমালয়ান ৰাজ্যখনলৈ অহা পৰ্যটকৰ সংখ্যাই সকলো অভিলেখ ভংগ কৰিব বুলি আস্থা প্ৰকাশ কৰি তেওঁ বিশ্ববাসীক ৰাজ্যখনলৈ আহি অনাবিল পৰিৱেশ উপভোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।

ইফালে এই অনুষ্ঠানটো যিমান পাৰি সিমান সম্প্ৰচাৰ কৰিবলৈ সংবাদ মাধ্যমৰ লোকসকলক অনুৰোধ জনাই মোদীয়ে কয় যে জাতি, ভাষা আৰু আঞ্চলিকতাবাদক লৈ মানুহ বিভাজিত হৈ থকা বৰ্তমানৰ পৃথিৱীখনত ছিকিমে ‘এক ভাৰত, শ্ৰেষ্ঠ ভাৰত’ৰ বাস্তৱ উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে ।

যোৱাবাৰ বেয়া বতৰৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ছিকিমলৈ যাব নোৱৰাৰ বাবে আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰি মোদীয়ে কয় যে এইবাৰ তেওঁ অধিক সুখী । কাৰণ অৱশেষত তেওঁ এই শুভ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে নিজৰ মনৰ ইচ্ছা পূৰণ হ’ল ।

তেওঁ কয় যে ছিকিমৰ বিভিন্ন স্তৰৰ বিশিষ্ট লোকসকলৰ সৈতে হোৱা তেওঁৰ মত বিনিময়ৰ পৰা তেওঁ বহু কথা শিকিছে । তেওঁ কয়, "ছিকিমলৈ যাত্ৰা মানে হৈছে পৰম্পৰা আৰু প্ৰগতিৰ সৈতে মানৱীয় মূল্যবোধৰ যাত্ৰা । যিসকলে এইপৰ্যন্ত ছিকিমৰ উন্নতিত সহায় কৰিছে তেওঁলোকক অভিনন্দন জনাইছোঁ ।"

এই সুযোগতে তেওঁ একেৰাহে শাসনত থকা কংগ্ৰেছ চৰকাৰসমূহক আক্ৰমণৰ সুবিধা এৰি নিদিলে । তেওঁ অভিযোগ উত্থাপন কৰে যে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে ছিকিমৰ উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পসমূহ দূৰৈতে বিদূৰ কৰি ৰাখিছিল ।

আনহাতে, ছিকিমৰ পৰ্যটন অৰ্থনীতিৰ প্ৰশংসা কৰি তেওঁ কয় যে যদিও ৰাজ্যখন দেশৰ মুঠ ভূমিৰ ১% লৈ গঠন হৈছে, তথাপিও ইয়াত ২৫% ফুলৰ বৈচিত্ৰ্য আৰু চৰাইৰ প্ৰজাতি আছে । "বহু লোকৰ জীৱিকা পৰ্যটন অৰ্থনীতিৰ সৈতে জড়িত । সেয়েহে কেন্দ্ৰই পৰ্যটকৰ আগমন বৃদ্ধিৰ বাবে আন্তঃগাঁথনি বৃদ্ধিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ।" মোদীয়ে কয় ।

তেওঁ কয় যে নাথু-লা আৰু নামলিত সীমান্তৰ অভিজ্ঞতা গ্ৰহণৰ বাবে সম্প্ৰসাৰণৰ কাম হাতত লোৱা হৈছে । তেওঁ লগতে কয়, "মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে তেওঁলোকৰ মুঠ পৰ্যটন ব্যয়ৰ ৫% স্থানীয় সামগ্ৰী আৰু খাদ্যৰ বাবে ব্যয় কৰক, যাতে ‘ভ’কেল ফৰ লোকেল’ শ্লোগানে বিকাশ লাভ কৰে ।

মোদীয়ে কয় যে পৰিৱেশ পৰ্যটন বৃদ্ধিৰ বাবে ১০০০ হোমষ্টে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু দুঃসাহসিক পৰ্যটনৰ প্ৰসাৰৰ দিশত কেইবাটাও পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।

ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত ছিকিমৰ অৱদানক প্ৰশংসা কৰি তেওঁ কয় যে ৰাজ্যিক ক্ৰীড়া একাডেমীখন সক্ৰিয় কৰা হৈছে আৰু অধিক ক্ৰীড়া প্ৰতিভাক গঢ় দিবলৈ ছিকিম প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ দৰে অনুষ্ঠানৰ প্ৰচাৰ কৰা হৈছে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, "কংগ্ৰেছে ছিকিমত স্বাস্থ্য সেৱাক অৱহেলা কৰিছিল । বৰ্তমানৰ চৰকাৰখন স্বাস্থ্যৰ আন্তঃগাঁথনি বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে মানুহক মানসম্পন্ন আৰু সুলভ মূল্যৰ সেৱা প্ৰদানৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ।"

স্বাস্থ্য খণ্ড সন্দৰ্ভত তেওঁ কয় যে ছিকিমত জিলা চিকিৎসালয়, ৱেলনেছ কেন্দ্ৰ আৰু টেৰিটৰিয়েল চিকিৎসালয়ৰ বাবে প্ৰায় ২০০ টা কাৰ্যক্ষম আৰোগ্য মন্দিৰ আছে । মোদীয়ে লগতে কয়, "ছোৱা ৰিংপা হাস্পতাল মুকলি হ’লে ছিকিমৰ স্বাস্থ্য খণ্ডৰ আৰু অধিক উত্থান ঘটিব ।"

সুলভ মূল্যৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈ আহিছে । "আমি দৰিদ্ৰ লোকক বিনামূলীয়া চিকিৎসাৰ বাবে আয়ুষ্মান কাৰ্ড আগবঢ়াইছিলোঁ । এতিয়া এই সুবিধা ৭০ বছৰৰ ওপৰৰ লোকলৈ সম্প্ৰসাৰিত কৰা হৈছে । জন ঔষধি কেন্দ্ৰত কম মূল্যত ঔষধ উপলব্ধ কৰোৱা হৈছে ।" তেওঁ কয় ।

মোদীয়ে কয় যে বৰ্তমান বিশ্বই স্বচ্ছ শক্তিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি জৈৱিক খাদ্যক অগ্ৰাধিকাৰ দি বহনক্ষম জীৱনশৈলীৰ কথা কৈ আহিছে । তেওঁ লগতে কয়, "মই সুখী যে উত্তৰ-পূব আৰু ছিকিম হৈছে এই সকলোবোৰ ভৱিষ্যদৰ্শী প্ৰচেষ্টাৰ এক ডাঙৰ হাব । ছিকিমে ২০১৬ চনতে নিজক জৈৱিক ৰাজ্য হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল । ইয়াত বিকশিত হোৱা ঔষধি উদ্ভিদবোৰে স্থানীয় লোকসকলৰ জীৱন নিৰ্বাহত সহায়ক ভূমিকা পালন কৰি আহিছে ।"

তেওঁ কয় যে স্বচ্ছ শক্তিৰ ক্ষেত্ৰত ছিকিমৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে । ইয়াৰ ব্যৱহাৰ অধিক ৰূপত হ’ব লাগিব । তেওঁ লগতে কয়, "প্ৰকৃতি সংৰক্ষণ কৰাটো ছিকিমৰ জনসাধাৰণৰ অভ্যাস । যেতিয়া 'এজোপা গছ এগৰাকী মাতৃৰ দৰে' অভিযান আৰম্ভ হৈছিল, তেতিয়া ছিকিমে ইয়াক পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ লৈ গৈছিল । মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰেম সিং তামাঙে মানুহক অনুপ্ৰাণিত কৰি 'মেৰো ৰুখ মেৰা সন্ততি' অভিযানক আগবঢ়াই লৈ গৈছে । এই প্ৰচেষ্টাত এটা সন্তান জন্ম হোৱাৰ পিছত ১০৮টা পুলি ৰোপণ কৰা হয় । এয়া সমগ্ৰ বিশ্বৰ বাবে এক প্ৰেৰণা ।"

