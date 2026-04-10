প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সভাত অথন্তৰ : এটা দুটা নহয়, একেলগে চুৰি ৪০০ৰো অধিক মোবাইল

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সভাত অথন্তৰ : এটা দুটা নহয়, একেলগে চুৰি ৪০০ৰো অধিক মোবাইল
আছানছোলত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰেলীত হাহাকাৰ বিজেপি কৰ্মীৰ । ৪৫০ৰো অধিক কৰ্মীৰ চুৰি হ'ল মোবাইল ।
Published : April 10, 2026 at 3:05 PM IST
আছানছোল (পশ্চিমবংগ) : পশ্চিমবংগ বিধানসভা নিৰ্বাচন সমাগত । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দলবোৰে বিশাল ৰেলীৰ আয়োজন কৰিছে । বৃহস্পতিবাৰে আছানছোলৰ প'ল' খেলপথাৰতো বিজেপিয়ে বিশাল নিৰ্বাচনী সভাৰ আয়োজন কৰে । য'ত প্ৰধানমন্ত্ৰী উপস্থিত থাকি এটাৰ পিছত এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে । শাসকীয় দলকো তীব্ৰ সমালোচনা কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষণে লোকসকলক আকৰ্ষিত কৰিলে । অতি মনোযোগেৰে সকলোৱে শুনি থাকিল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষণ । কিন্তু তাতেই লাগিল অথন্তৰ । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সভালৈ আহি বিপদত পৰিল শ শ কৰ্মী ।
কাৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উন্নয়নৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি থকাৰ সময়তে সমৰ্থকৰ এটা এটাকৈ নোহোৱা হ'ল মোবাইল । আচৰিত কথাটো হ'ল যে সভাখনত প্ৰায় ৪৫০ টা মোবাইল চুৰি হোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে । যিয়ে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে । নিজৰ মোবাইল হেৰুৱাই হাহাকাৰ অৱস্থা বিজেপি কৰ্মী তথা সমৰ্থকসকলৰ ।
মোবাইল হেৰুৱাই লোকসকলে থানাত ভিৰ কৰিলে । পশ্চিম বৰ্ধমান জিলাৰ হীৰাপুৰ থানাৰ বাহিৰত নিশালৈ চলি থাকিল লোকসকলৰ প্ৰতিবাদ । বিজেপি কৰ্মী তথা সমৰ্থকসকলে ঘেৰাও কৰিলে আৰক্ষী থানা । তেওঁলোকৰ গুৰুতৰ অভিযোগ আছিল যে আৰক্ষীয়ে চুৰিৰ অভিযোগ পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰা নাছিল । তেওঁলোকৰ মতে ১০ টা সন্দেহযুক্ত চোৰক হাতে-লোটে ধৰি আৰক্ষীক গতাই দিয়াৰ পিছতো কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহ'ল ।
আছানছোল দক্ষিণ সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী অগ্নিমিত্ৰ পল থানাত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে প্ৰতিবাদ আৰু তীব্ৰতৰ হৈ পৰে ।
উল্লেখ্য যে এই সভাত পশ্চিম বৰ্ধমান, পুৰুলিয়া আৰু বাংকুৰা জিলাৰ পৰাই শ শ লোকৰ আগমন হৈছিল । দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে সেই সভাক টাৰ্গেট কৰি লৈছিল চোৰৰ দলে । অভিযোগ অনুসৰি চোৰৰ দলটোৱে মোবাইল, মানিবেগ, সোণৰ চেইন আৰু অন্যান্য মূল্যৱান সামগ্ৰীও লৈ গ'ল । বিজেপি কৰ্মীয়ে দাবী কৰা মতে তেওঁলোকে হাতে-লোটে ধৰি চোৰ ধৰি আৰক্ষীক গতাই দিয়াৰ পিছতো কোনো পদক্ষেপ নল'লে । ইফালে আৰক্ষীয়ে একাধিক অভিযোগ লাভ কৰিছে আৰু কেইবাজনো লোকক আটক কৰিছে । তাৰ মাজতে কেইবাটাও ফোন উদ্ধাৰ কৰাৰ কথাও নিশ্চিত কৰিছে ।
তাৰ পিছতো বিজেপি কৰ্মীসকল অসন্তুষ্ট হৈয়েই আছে । দলৰ অন্যতম কৰ্মকৰ্তা সোমনাথ মণ্ডলে নিজৰ হতাশা ব্যক্ত কৰি কয়, "এয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সমাৱেশ, দেশৰ শীৰ্ষ নেতা আহিছে । ইয়াত যদি আৰক্ষীয়ে নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰিব নোৱাৰে তেন্তে সাধাৰণ নাগৰিকক কেনেকৈ সুৰক্ষা দিব ? কেৱল সেয়াই নহয়, অভিযোগো লোৱা নাই ।"
আন এজন বিজেপি সমৰ্থক ঝুলন মাঝিয়ে কয়, "মই নৰেন্দ্ৰ মোদীক চাবলৈ গৈছিলোঁ । কিন্তু তাত মোৰ ফোনটো চুৰি হৈছিল । মই লগে লগে কৰ্তব্যৰত বিষয়াজনক জনাইছিলোঁ, কিন্তু তেওঁ একো কৰিব নোৱাৰে বুলি কৈছিল । তাৰ পিছত মই চাইবাৰ অপৰাধ শাখালৈ গৈছিলোঁ, য'ত তেওঁলোকে মোক থানাত অভিযোগ দাখিল কৰিবলৈ কৈছিল । মই তালৈ যোৱাৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে প্ৰথমে মোৰ এজাহাৰ ল'বলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল । পিছত মই মোৰ সকলো নথি-পত্ৰ লৈ উভতি আহিছিলোঁ আৰু এজাহাৰ দাখিল কৰিবলৈ সক্ষম হ'লো । অৱশ্যে মোৰ ফোনটো ঘূৰাই পালোঁ ।"
ইফালে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মলয় ঘটকেও এই পৰিস্থিতিক ৰাজনৈতিক বিষয় হিচাপে লয় । তেওঁ ধেমেলীয়া সুৰত কয়, "নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ৰেলীত প্ৰায় ৪৫০ টা মোবাইল চুৰি হৈছে । ইয়াৰ পৰাই বুজা যায় যে কোনে ৰেলীত অংশ লৈছে আৰু এই দলে কেনেধৰণৰ মানুহক লগত লৈ আহিছে ? লগতে শুনিছোঁ যে কেইবাজনো বিজেপি কৰ্মীক আটকো কৰি ৰখা হৈছে ।"
লগতে পঢ়ক :