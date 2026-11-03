ছিয়াং বহুমুখী প্ৰকল্পক লৈ অস্থিৰতাৰ মাজতে আদি জনগোষ্ঠীলৈ পেমা খাণ্ডুৰ মুকলি আহ্বান
প্ৰস্তাৱিত প্ৰকল্পটোক লৈ সৃষ্টি হোৱা আশংকা, বিভ্ৰান্তি আৰু উদ্বেগ দূৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাইজলৈ এক মুকলি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে ৷
Published : November 3, 2026 at 7:50 PM IST
তেজপুৰ: অৰুণাচল প্ৰদেশৰ প্ৰস্তাৱিত ছিয়াং আপাৰ বহুমুখী প্ৰকল্প (SUMP)ক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন অঞ্চলত প্ৰতিবাদ আৰু অসন্তুষ্টি অব্যাহত থকাৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে আদি জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজলৈ বিশেষ আহ্বান জনাইছে । প্ৰস্তাৱিত প্ৰকল্পটোক লৈ সৃষ্টি হোৱা আশংকা, বিভ্ৰান্তি আৰু উদ্বেগ দূৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এক মুকলি পত্ৰযোগে ৰাইজক আশ্বস্ত কৰি কয় যে জনসাধাৰণৰ পৰামৰ্শ আৰু সন্মতি অবিহনে ছিয়াং প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা নহয় ।
বিশেষকৈ ছিয়াং আৰু আপাৰ ছিয়াং জিলাৰ বাসিন্দাসকলৰ লগতে সমগ্ৰ আদি জনগোষ্ঠীলৈ প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰখনত খাণ্ডুৱে কয় যে প্ৰকল্পটোক লৈ যোৱা কেইমাহমানৰ পৰা ৰাইজৰ মাজত উদ্বেগ আৰু বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে । মহিলা, জ্যেষ্ঠ নাগৰিক, যুৱ প্ৰজন্ম আৰু পৰিয়ালসমূহে নিজৰ ভূমি, বাসগৃহ, জীৱিকা আৰু ছিয়াঙৰ আদি জনগোষ্ঠীৰ ভৱিষ্যতক লৈ চিন্তিত হোৱাটো খাণ্ডুৱে স্বাভাৱিক বুলি অভিহিত কৰে ।
My beloved Adi brothers and sisters, I deeply understand the concerns and apprehensions surrounding the Siang Upper Multipurpose Project. I want to assure you that your voices, your land, your homes and our beloved Aane Siang remain at the heart of every consideration. Your concerns will be addressed through open dialogue, transparency and meaningful public consultation. We will move forward only with due consideration for the aspirations and interests of our people. I sincerely urge you to read my detailed statement, which seeks to clarify the facts and address your concerns.— Pema Khandu པདྨ་མཁའ་འགྲོ་། (@PemaKhanduBJP) November 2, 2026
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়ে, ‘‘বৰ্তমান চৰকাৰৰ বিবেচনাধীন বিষয়টো হৈছে কেৱল প্ৰকল্পটোৰ প্ৰাক্-সম্ভাৱনীয়তা প্ৰতিবেদন (Pre-Feasibility Report-PFR) প্ৰস্তুত কৰা । এই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰাটো প্ৰকল্পটোৰ সম্ভাৱনীয়তা, প্ৰভাৱ আৰু আন বিকল্পসমূহৰ প্ৰাথমিক মূল্যায়নৰ এক পৰ্যায়হে । ইয়াৰ অৰ্থ প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ চূড়ান্ত অনুমোদন নহয় ।’’
তেওঁ কয় যে ভাৰত চৰকাৰে ২০০৮ চনৰ ৭ ফেব্ৰুৱাৰীত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তৰ পাছত ছিয়াং আপাৰ বহুমুখী প্ৰকল্পক ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰকল্প হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল । বৰ্তমান দেশৰ মুঠ ১৬ টা ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰকল্পৰ ভিতৰত এই প্ৰকল্প অন্যতম ।
পত্ৰখনত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চীনৰ শেহতীয়া জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ প্ৰসংগও উল্লেখ কৰে । তেওঁৰ মতে, ভাৰত-চীন সীমান্তৰ পৰা প্ৰায় ৪০ কিলোমিটাৰ নিলগত মেদগ কাউণ্টিত য়াৰলুং ছাংপো নদীৰ ওপৰত চীনে ২০২৫ চনৰ ১৯ জুলাইৰ পৰা বান্ধ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে । খাণ্ডুৱে উল্লেখ কৰে যে আদি ছিয়াঙৰ প্ৰায় ৬৫ শতাংশ পানীৰ উৎস চীনত অৱস্থিত । সেয়েহে উজনিৰ পৰা হঠাতে অধিক পানী নামি অহা অথবা শীতকালত পানীৰ নাটনিৰ দৰে সম্ভাৱ্য সমস্যাৰে মোকাবিলা কৰিবলৈ আগতীয়াকৈ প্ৰস্তুতি আৰু পৰিকল্পনাৰ প্ৰয়োজন আছে ।
তেওঁ কয়, ‘‘উজনিত যি ঘটে, সেয়া আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ । কিন্তু আমাৰ ফালে আমি কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰোঁ, সেয়া আমাৰ হাতত আছে ।’’ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মতে, ‘‘ছিয়াং আপাৰ বহুমুখী প্ৰকল্প বৈজ্ঞানিক আৰু কাৰিকৰী দৃষ্টিকোণৰ পৰা পৰীক্ষা কৰিবলগীয়া সম্ভাৱ্য বিকল্পসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম । ইয়াৰ জৰিয়তে ছিয়াং আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পৰিৱেশগত পানীৰ প্ৰবাহ (Ecological Flow) বৰ্তাই ৰখাৰ উপায় বিচাৰি উলিওৱাৰ সম্ভাৱনাও পৰীক্ষা কৰিব পৰা যাব ।’’
প্ৰকল্পটোৰ সম্ভাৱ্য প্ৰভাৱ সন্দৰ্ভত চৰকাৰৰ স্থিতি ব্যাখ্যা কৰি তেওঁ কয় যে প্ৰাক্-সম্ভাৱনীয়তা প্ৰতিবেদনে প্ৰকল্পটোৰ মৌলিক সম্ভাৱনীয়তা, ইয়াৰ সম্ভাৱ্য প্ৰভাৱ আৰু আদি ছিয়াঙক সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে আন কি কি বিকল্পৰ সন্ধান কৰিব পাৰি, সেই বিষয়ে তথ্য প্ৰদান কৰিব ।
একেদৰে ভূমি অধিগ্ৰহণ, স্থানচ্যুতি আৰু ক্ষতিপূৰণৰ বিষয়ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ২০১৩ চনৰ ভূমি অধিগ্ৰহণ, পুনৰ্সংস্থাপন আৰু পুনৰ্সংস্থাপনত ন্যায্য ক্ষতিপূৰণ আৰু স্বচ্ছতাৰ অধিকাৰ আইন (Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013) আৰু ১৯৮৬ চনৰ পৰিৱেশ সুৰক্ষা আইনৰ কথা উল্লেখ কৰে । তেওঁ আশ্বাস দিয়ে যে এই আইনসমূহৰ বিধান আৰু জনসাধাৰণৰ সন্মতিৰ বিষয়টো গুৰুত্বসহকাৰে বিবেচনা কৰা হ'ব । ৰাইজক আধাতে এৰি দিয়াৰ কোনো প্ৰশ্নই নুঠে বুলিও তেওঁ স্পষ্ট কৰে ।
ইফালে, প্ৰকল্পটোক লৈ একাংশ ব্যক্তি আৰু সংগঠনে অপপ্ৰচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি খাণ্ডুৱে কয় যে বান্ধ নিৰ্মাণৰ সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰা হৈছে, পৰিয়ালসমূহক বলপূৰ্বকভাৱে স্থানান্তৰ কৰা হ'ব অথবা সন্মতি অবিহনে ভূমি অধিগ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি প্ৰচাৰ কৰা কথাবোৰ সত্য নহয় ।
গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাত প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকৰ মতামতৰ গুৰুত্ব আছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ প্ৰতিবাদ আৰু মতানৈক্য প্ৰকাশ কৰাটো জনসাধাৰণৰ অধিকাৰ বুলি স্বীকাৰ কৰে । অৱশ্যে হিংসা, বন্ধ, পথ অৱৰোধ আৰু আক্ৰমণৰ দৰে কাৰ্যকলাপে কোনো সমাধান সূত্ৰ উলিয়াব নোৱাৰে বুলি মন্তব্য কৰি আইন হাতত তুলি লোৱা লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সকীয়াই দিয়ে ।
ছিয়াং অঞ্চলত শান্তি আৰু আলোচনাৰ পৰিৱেশ গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত অৰুণাচল ইণ্ডিজেনাছ ট্ৰাইবছ ফ'ৰাম (AITF) আৰু বিভিন্ন সামূহিক সংগঠন (CBO)-এ গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপৰো শলাগ লয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । পত্ৰখনৰ শেষত ছিয়াং আৰু আপাৰ ছিয়াং জিলাৰ বাসিন্দা, আদি জনগোষ্ঠীৰ সদস্য, জনপ্ৰতিনিধি আৰু চৰকাৰী বিষয়াসকলক প্ৰকল্পটোৰ সকলো দিশ সন্দৰ্ভত মুকলি আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় পেমা খাণ্ডুৱে ।
উল্লেখযোগ্য যে ছিয়াং আপাৰ বহুমুখী প্ৰকল্পক কেন্দ্ৰ কৰি বিগত কিছুদিন ধৰি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিভিন্ন অঞ্চলত প্ৰতিবাদ, বন্ধ আৰু বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে । ভূমিৰ অধিকাৰ, জনজাতীয় পৰিচয়, পৰিৱেশৰ ওপৰত সম্ভাৱ্য প্ৰভাৱ আৰু পৰম্পৰাগত বাসস্থানৰ ভৱিষ্যতক লৈ প্ৰতিবাদীসকলে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি আহিছে । এনে পৰিস্থিতিত মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৰ এই মুকলি পত্ৰই চৰকাৰ আৰু প্ৰতিবাদী জনগোষ্ঠীৰ মাজত চলি থকা মতানৈক্য দূৰ কৰি আলোচনাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাত কিমানদূৰ সহায় কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব ।
লগতে পঢ়ক:
চিয়াং আপাৰ মাল্টিপাৰপাজ প্ৰকল্পৰ বিৰোধিতাৰে দিল্লীত প্ৰতিবাদ
চিয়াং প্ৰকল্প বিৰোধী আন্দোলনত কংগ্ৰেছৰ হস্তক্ষেপ ! মন্ত্ৰী ওজিং টাছিঙৰ অভিযোগ