চিয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ বিৰোধিতা : আৰক্ষীৰ কন্দুৱা গেছ, ৫ মহিলা প্ৰতিবাদকাৰী আহত
অৰুণাচলৰ চিয়াং, আপাৰ চিয়াং আৰু পূব চিয়াং জিলাত ১২ ঘণ্টীয়া বন্ধ অব্যাহত আছে ।
Published : October 23, 2026 at 4:52 PM IST|
Updated : October 23, 2026 at 5:08 PM IST
তেজপুৰ: অৰুণাচলৰ বন্ধৰ সৰ্বাত্মক প্ৰভাৱ ৷ আপাৰ চিয়াং বহুমুখী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ বিৰোধিতাৰে শুকুৰবাৰে কেইবাটাও দল-সংগঠনে ৰাজ্যখনৰ তিনিখন জিলা বন্ধৰ আহ্বান জনাইছিল ৷
এই আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই অৰুণাচলৰ চিয়াং, আপাৰ চিয়াং আৰু পূব চিয়াং জিলাত ১২ ঘণ্টীয়া বন্ধ অব্যাহত আছে । ৰাজ্যখনৰ দল-সংগঠন নিৰ্বিশেষে সাধাৰণ লোকসকলেও এই বন্ধৰ প্ৰতি সমৰ্থন আগবঢ়াইছে ৷
ৰাজ্যখনৰ আন কেইবাটাও ছাত্ৰ সংগঠনৰ সহযোগত আদি বানে কেবাং-য়ু(ABKU-U) নামৰ আন এটা ছাত্ৰ সংগঠনে এই বন্ধৰ আহ্বান জনাইছিল । ৰাজ্যখনৰ স্থানীয় লোকসকলৰ লগতে দল-সংগঠন নিৰ্বিশেষে সকলোৱে প্ৰস্তাৱিত জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ বিৰোধিতা কৰিছে ।
এই প্ৰকল্পটোৱে খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীৰ অস্তিত্ব, ভূমি, জীৱিকা আৰু পৰিৱেশৰ ওপৰত পেলাব পৰা প্ৰভাৱ সম্পৰ্কে তেওঁলোকে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে । যাৰ বাবে তেওঁলোকে দীৰ্ঘদিনৰে পৰা এই প্ৰকল্পৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছে ৷
এই প্ৰকল্পৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে ৷ আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদস্থলীত সমবেত লোকসকলক ছত্ৰভংগ দিয়াবলৈ কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷ যাৰ ফলত ৫গৰাকীকৈ প্ৰতিবাদকাৰী মহিলা আহত হোৱা বুলি স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমে বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে ৷
আনহাতে, চিয়াং জিলা প্ৰশাসনৰ তথ্য অনুসৰি, জিলাখনত পুৱা প্ৰায় ৭ বজাৰ পৰা শান্তিপূৰ্ণভাৱে এই বন্ধ অব্যাহত আছিল ৷ কিন্তু তাৰ মাজতে আকস্মিকভাৱে আপাৰ চিয়াং জিলা বিশেষকৈ গেকু আৰু কমকাৰৰ পৰা অহা প্ৰায় ১৫০-২০০ প্ৰতিবাদকাৰী জিলাখনৰ ডাইটে-ডাইমেত উপস্থিত হয় ।
হাতে হাতে চোকা অস্ত্ৰ, লাঠি, গুলী আদিৰ লগতে অন্যান্য কিছু সা-সামগ্ৰী লৈ অহা এইসকল প্ৰতিবাদকাৰীয়ে বলপূৰ্বকভাৱে চিয়াং জিলাত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলায় ৷ আৰক্ষীয়ে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৷
আৰক্ষীৰ অভিযোগ- প্ৰতিবাদকাৰীসকলে বেৰিকেডসমূহৰ ক্ষতিসাধন কৰাৰ লগতে কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীক বাধা প্ৰদান কৰে ৷ আনকি জিলা দণ্ডাধীশে জাৰি কৰা নিষেধাজ্ঞা উলংঘা কৰি একাংশ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে নিৰাপত্তা বাহিনীলৈ শিলগুটিও নিক্ষেপ কৰে বুলি আৰক্ষীয়ে কয় ৷
এই ঘটনাৰ পিছতে কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত প্ৰতিবাদকাৰীসকলক নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিবলৈ প্ৰশাসনে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে আৰু কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ কৰে ৷ আৰক্ষী আৰু চিআৰপিএফ বাহিনীৰ এই কাৰ্যত উত্তেজনা শান্ত হোৱাৰ বিপৰীতে অধিক বৃদ্ধিহে পায় ৷ অৱশ্যে চিয়াং জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক কে ছিকমে পৰিস্থিতি বৰ্তমানে সুস্থিৰ তথা নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ নিয়ন্ত্ৰণত থকা বুলি সংবাদ মাধ্যমক জানিবলৈ দিয়ে ৷
কিন্তু তাৰ মাজতে ডাইটে-ডাইমে, ইংকিঅং, ৰিগা, পাছিঘাটকে ধৰি কেইবাঠাইতো প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে ৷ স্থানীয় সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, এইসমূহ অঞ্চলত কেন্দ্ৰীয় সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনীৰ বৃহৎ সংখ্যক জোৱান মোতায়েন কৰা হৈছে ।
১১ হাজাৰ মেগাৱাট ক্ষমতাসম্পন্ন প্ৰস্তাৱিত আপাৰ চিয়াং বহুমুখী প্ৰকল্পটো সমগ্ৰ অঞ্চলত প্ৰতিবাদৰ মুখ্য কাৰণ হৈ পৰিছে ৷ তিনিওখন জিলাতে বন্ধ আৰু প্ৰতিবাদ অব্যাহত থকাৰ বাবে পৰিস্থিতি স্পৰ্শকাতৰ হৈ পৰিছে ৷ প্ৰশাসনে আইন-শৃংখলা বজাই ৰাখিবলৈ বৃহৎ সংখ্যক নিৰাপত্তা বাহিনী মোতায়েন কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক: গ্ৰেটাৰ নয়দা ভাৰতৰ সৰ্বাধিক প্ৰদূষিত চহৰ, বায়ুৰ গুণগত মান সূচকাংক ৩৫৭ লৈ বৃদ্ধি