প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কনভয় হ্ৰাসৰ বিৰোধিতা চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ প্ৰাক্তন সচিবৰ

চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ প্ৰাক্তন সচিব সামন্ত গোৱেলে শুকুৰবাৰে পৰামৰ্শ আগবঢ়াই যে মিতব্যয়ী পদক্ষেপ হিচাপে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কনভয় আৰু সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা সীমিত কৰা উচিত নহয় ৷

চোৰাংচোৱা সংস্থা ৰ প্ৰাক্তন সচিব সামন্ত গোৱেল (ANI)
By ANI

Published : May 15, 2026 at 3:48 PM IST

নতুন দিল্লী: দেশবাসীক ইন্ধনৰ ব্যৱহাৰ হ্ৰাসৰ পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰি নিজৰেই কনভয়ৰ আকাৰ সীমিত কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৷ তেওঁৰ এই আহ্বানৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনাই কেবাজনো কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, বহু কেইখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, বিজেপি নেতাই নিজৰ নিজৰ কনভয়ৰ আকাৰ সীমিত কৰা দেখা গৈছে ৷ কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী এগৰাকীৰ কনভয়ৰ আকাৰ সীমিত কৰা বা নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ পৰিমাণ হ্ৰাস কৰাটো কিমান যুক্তিসংগত ? সুৰক্ষাৰ বিষয়ৰ পৰা যদি চোৱা যায়, তেন্তে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সিদ্ধান্তক উচিত বুলি ক’ব পাৰিনে ? এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী বিশেষজ্ঞই আগবঢ়াইছে নিজৰ মতামত ৷

চোৰাংচোৱা সংস্থা R&AW ৰ প্ৰাক্তন সচিব সামন্ত গোৱেলে শুকুৰবাৰে পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় যে মিতব্যয়ী পদক্ষেপ হিচাপে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কনভয় আৰু সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা সীমিত কৰা উচিত নহয়, ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাৰ্থত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সুৰক্ষাক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া উচিত ৷ সংবাদ সংস্থা এএনআইৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত বিশ্ব শক্তি সংকটৰ বাবে ইন্ধন ৰাহি কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ মাজতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কনভয় হ্ৰাস কৰাৰ পদক্ষেপৰ বিৰোধিতা কৰে সামন্ত গোৱেলে । তেওঁ কয় যে নিৰাপত্তাৰ ভাবুকিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তা অধিক শক্তিশালী কৰা উচিত ।

বিশ্বৰ নিৰাপত্তা পৰিস্থিতিৰ অস্থিৰতাক লক্ষ্য কৰি গোৱেলে কয়, ‘‘আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা পৰিস্থিতি অস্থিৰ । আমেৰিকা নিৰাপদ বুলি বিবেচিত হোৱাৰ পাছতো ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পৰ ওপৰত আক্ৰমণ সংঘটিত হয় । বিশেষকৈ আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে, সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ চলাই থকা উপাদান আছে । এনে পৰিস্থিতিত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে আমি বিশেষ ব্যৱস্থা ৰখা উচিত বুলি মোৰ বিশ্বাস । এনে কঠোৰ ব্যৱস্থা ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাৰ্থৰ বাবে নহয় । ড্ৰ’ন আৰু স্নাইপাৰ গানৰ নতুন ভাবুকিৰ মাজতে আমি নিৰাপত্তা হ্ৰাস কৰাতকৈ শক্তিশালী কৰাটোৱেই ভাল যেন লাগে ।’’

তেওঁ আলোকপাত কৰে যে গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ পৰাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে নিৰাপত্তাৰ ভাবুকি লাভ কৰিছে । ‘‘নিৰাপত্তা কোনো আভিজাত্যৰ চিন নহয়, কিন্তু ভাবুকিৰ মূল্যায়ন অনুসৰি এয়া প্ৰদান কৰা হয় । কিছুমান নেতাই ইয়াক আভিজাত্যৰ চিন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ গাড়ী সন্দৰ্ভত নামহীনতা বজাই ৰাখিব লাগে । কনভয়ত যদি মাত্ৰ দুখন গাড়ী থাকে তেন্তে শত্ৰুৰ আক্ৰমণত সহজ হয় । গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ পৰাই তেওঁক ভাবুকি লাভ কৰি আহিছে । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গেং আৰু জেহাদী উপাদানে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক লক্ষ্য কৰি ল’ব বিচাৰিছে । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তা প্ৰথম অগ্ৰাধিকাৰ, আৰু কোনো আপোচ হ’ব নালাগে ৷’’ R&AW ৰ প্ৰাক্তন সচিব সামন্ত গোৱেলে কয় ।

পশ্চিম এছিয়াৰ সংকটৰ মাজতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নাগৰিকসকলক ইন্ধন সংৰক্ষণৰ বাবে আহ্বান জনাইছিল । কেইবাজনো কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে তেওঁলোকৰ কনভয়ৰ আকাৰ হ্ৰাস কৰিছে । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ চৰকাৰী কনভয়ৰ আকাৰ যথেষ্ট হ্ৰাস কৰাৰ বিপৰীতে বিশেষ সুৰক্ষা গোট (এছ পি জি) প্ৰট’কলৰ অধীনত নিৰ্ধাৰিত সকলো অত্যাৱশ্যকীয় সুৰক্ষা উপাদান অক্ষত অৱস্থাত থকাটো নিশ্চিত কৰা হৈছিল ।

