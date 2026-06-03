খান ছাৰৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানৰ বাহিৰত গুলীচালনা: আহত নিৰাপত্তাৰক্ষী
আৰক্ষীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে গুলীচালনাৰ কথা নিশ্চিত কৰা নাই যদিও খান ছাৰে ৮-১০ ৰাউণ্ড বন্দুকৰ গুলীৰ শব্দ শুনাৰ দাবী কৰে ৷
Published : June 3, 2026 at 1:05 PM IST
পাটনা: ‘খান ছাৰ’ নামেৰে পৰিচিত শিক্ষাবিদ ফৈছাল খানৰ বিহাৰৰ পাটনাৰ মুছাল্লাহপুৰ হাটৰ সমীপৰ প্ৰশিক্ষক প্ৰতিষ্ঠানৰ বাহিৰত মঙলবাৰে নিশা অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই গুলীচালনা কৰে আৰু তেওঁৰ কাৰ্যালয় লণ্ড-ভণ্ড কৰে ৷ এই আক্ৰমণত কোচিং চেণ্টাৰৰ এজন নিৰাপত্তাৰক্ষী আহত হয় ৷ অৱশ্যে তেওঁক লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰা হোৱা নাছিল ৷ দুস্কৃতিকাৰীৰ আক্ৰমণত তেওঁ মূৰত আঘাত পায় আৰু চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ৷
আৰক্ষীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে গুলীচালনাৰ কথা নিশ্চিত কৰা নাই যদিও খান ছাৰে ৮-১০ ৰাউণ্ড বন্দুকৰ গুলীৰ শব্দ শুনাৰ দাবী কৰে ৷ এই আক্ৰমণত প্ৰতিদ্বন্দ্বী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ জড়িত হ’ব পাৰে বুলি তেওঁ অভিযোগ কৰে ৷
दिनांक 02.06.2026 की रात्रि में करीब 10:10 बजे #कदमकुंआ थानांतर्गत खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग संस्थान पर कुछ लोगों द्वारा ईंटा-पथराव एवं तोड़फोड़ किए जाने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई।— Patna Police (@PatnaPolice24x7) June 2, 2026
प्राप्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित घटनास्थल पर पहुंचा गया।
घटनास्थल पर आसपास के लोगों… pic.twitter.com/RQFuyjY0rW
খানে দাবী কৰে যে শেহতীয়াকৈ তেওঁৰ কোচিং ইনষ্টিটিউটৰ কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক বিহাৰ আৰক্ষীৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাত নিৰ্বাচিত হৈছে ৷ যাৰ বাবে একাংশ প্ৰতিদ্বন্দ্বী কোচিং ইনষ্টিটিউট ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে ৷ তেওঁক অহৰহ ভাবুকি লাভ কৰাৰ দাবী কৰি ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততেই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ ব্যক্ত কৰে ৷
#WATCH | Patna, Bihar | Following the firing incident outside his institute last night, Educator Khan Sir says, " we are satisfied with the police action, so far. 50-60 police personnel were present here all night for our security. i thank the administration for providing security… pic.twitter.com/z4jSZV2PSP— ANI (@ANI) June 3, 2026
পাটনাৰ শিক্ষাবিদগৰাকীয়ে মাজনিশা সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "কাষতে আন এটা কোচিং চেণ্টাৰ আছে ৷ মাজনিশা একাংশ লোকে কোচিং চেণ্টাৰৰ চৌহদলৈ আহি দুদিনৰ ভিতৰত বোমাৰে উৰুৱাই দিয়াৰ ভাবুকি দিয়ে ৷ যেতিয়া গাৰ্ডে প্ৰতিহত কৰে তেতিয়া তেওঁক প্ৰহাৰ কৰা হয় আৰু তেওঁ গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ৷"
প্ৰশাসনৰ পৰা নিৰাপত্তাৰ দাবী কৰি খানে কয়, "তেওঁলোকে আমাক দমন কৰিব পাৰে বুলি ভাবে ৷ আক্ৰমণকাৰীয়ে কাৰ্যালয়টো সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি গুলীচালনা কৰে ৷ মই ১০ ৰাউণ্ড বন্দুকৰ গুলীচালনা কৰা দেখিছিলোঁ ৷ চিচি টিভি ফুটেজ কৰ্তৃপক্ষক চমজাই দিয়া হৈছে ৷ আমাৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীয়েও আক্ৰমণকাৰীক চিনাক্ত কৰিছে ৷ তেওঁলোক ওচৰৰ কোচিং চেণ্টাৰৰ । আমাক সুৰক্ষাৰ প্ৰয়োজন ৷"
তেওঁ দাবী কৰে যে তেওঁৰ প্ৰশিক্ষক কেন্দ্ৰটোক লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছে কাৰণ ইয়াত ‘কম মাচুল’ত শিক্ষা দিয়া হয় ৷
তেওঁ কয়, "মূল বিষয়টো হৈছে আমি ইমান কম মাচুলত কিয় পাঠদান কৰিছো ? আমি কিয় ইমান উৎকৃষ্ট ফলাফল পাইছো ? আমি প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছো যে নিৰাপত্তাৰ দিশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগে আৰু বুজিব লাগে যে দুখীয়াৰো শিক্ষাৰ অধিকাৰ আছে ৷ যেতিয়া ফলাফল হাজাৰ হাজাৰত প্ৰকাশ পায়, তেতিয়া কিছুমান অসামাজিক উপাদানে ভাবুকি অনুভৱ কৰে ৷ তেওঁলোকে ভাবে যে তেওঁলোকে আমাক দমন কৰিব পাৰে ৷"
পাটনাৰ এছ এছ পি কাৰ্তিকেয়া কে শৰ্মাই কয় যে আৰক্ষীয়ে চিচিটিভিৰ ফুটেজ পৰীক্ষা কৰি ওচৰৰ লোকসকলক সোধা-পোছা কৰি আছে ৷ তেওঁ কয় যে এই কাণ্ডৰ সৈতে জড়িত লোকৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব ৷
ইফালে পাটনা আৰক্ষীয়ে জাৰি কৰা আনুষ্ঠানিক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিত কোনো গুলীচালনাৰ কথা নিশ্চিত কৰা হোৱা নাই । আৰক্ষীয়ে মাথোঁ কয় যে কিছুমান অসামাজিক উপাদানে শিলগুটি নিক্ষেপ কৰিছিল, হুলস্থুলৰ সৃষ্টি কৰিছিল, সম্পত্তিৰ ক্ষতিসাধন কৰিছিল ৷ বিবৃতিটোত আৰু কোৱা হৈছে, “বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনাৰ পুংখানুপুংখ তদন্ত কৰি আছে আৰু চিচিটিভি ফুটেজ আৰু ঘটনাস্থলীৰ পৰা উদ্ধাৰ হোৱা অন্যান্য প্ৰমাণৰ ভিত্তিত অভিযুক্তক চিনাক্ত কৰাৰ কাম কৰি আছে ৷”