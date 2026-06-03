ETV Bharat / bharat

খান ছাৰৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানৰ বাহিৰত গুলীচালনা: আহত নিৰাপত্তাৰক্ষী

আৰক্ষীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে গুলীচালনাৰ কথা নিশ্চিত কৰা নাই যদিও খান ছাৰে ৮-১০ ৰাউণ্ড বন্দুকৰ গুলীৰ শব্দ শুনাৰ দাবী কৰে ৷

FIRING OUTSIDE COACHING CENTRE
জনপ্ৰিয় খান ছাৰ (Screengrab/ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 3, 2026 at 1:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

পাটনা: ‘খান ছাৰ’ নামেৰে পৰিচিত শিক্ষাবিদ ফৈছাল খানৰ বিহাৰৰ পাটনাৰ মুছাল্লাহপুৰ হাটৰ সমীপৰ প্ৰশিক্ষক প্ৰতিষ্ঠানৰ বাহিৰত মঙলবাৰে নিশা অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই গুলীচালনা কৰে আৰু তেওঁৰ কাৰ্যালয় লণ্ড-ভণ্ড কৰে ৷ এই আক্ৰমণত কোচিং চেণ্টাৰৰ এজন নিৰাপত্তাৰক্ষী আহত হয় ৷ অৱশ্যে তেওঁক লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰা হোৱা নাছিল ৷ দুস্কৃতিকাৰীৰ আক্ৰমণত তেওঁ মূৰত আঘাত পায় আৰু চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ৷

আৰক্ষীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে গুলীচালনাৰ কথা নিশ্চিত কৰা নাই যদিও খান ছাৰে ৮-১০ ৰাউণ্ড বন্দুকৰ গুলীৰ শব্দ শুনাৰ দাবী কৰে ৷ এই আক্ৰমণত প্ৰতিদ্বন্দ্বী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ জড়িত হ’ব পাৰে বুলি তেওঁ অভিযোগ কৰে ৷

খানে দাবী কৰে যে শেহতীয়াকৈ তেওঁৰ কোচিং ইনষ্টিটিউটৰ কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক বিহাৰ আৰক্ষীৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাত নিৰ্বাচিত হৈছে ৷ যাৰ বাবে একাংশ প্ৰতিদ্বন্দ্বী কোচিং ইনষ্টিটিউট ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে ৷ তেওঁক অহৰহ ভাবুকি লাভ কৰাৰ দাবী কৰি ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততেই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ ব্যক্ত কৰে ৷

পাটনাৰ শিক্ষাবিদগৰাকীয়ে মাজনিশা সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "কাষতে আন এটা কোচিং চেণ্টাৰ আছে ৷ মাজনিশা একাংশ লোকে কোচিং চেণ্টাৰৰ চৌহদলৈ আহি দুদিনৰ ভিতৰত বোমাৰে উৰুৱাই দিয়াৰ ভাবুকি দিয়ে ৷ যেতিয়া গাৰ্ডে প্ৰতিহত কৰে তেতিয়া তেওঁক প্ৰহাৰ কৰা হয় আৰু তেওঁ গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ৷"

FIRING OUTSIDE COACHING CENTRE
খান ছাৰৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানৰ বাহিৰত গুলীচালনা (ETV Bharat)

প্ৰশাসনৰ পৰা নিৰাপত্তাৰ দাবী কৰি খানে কয়, "তেওঁলোকে আমাক দমন কৰিব পাৰে বুলি ভাবে ৷ আক্ৰমণকাৰীয়ে কাৰ্যালয়টো সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি গুলীচালনা কৰে ৷ মই ১০ ৰাউণ্ড বন্দুকৰ গুলীচালনা কৰা দেখিছিলোঁ ৷ চিচি টিভি ফুটেজ কৰ্তৃপক্ষক চমজাই দিয়া হৈছে ৷ আমাৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীয়েও আক্ৰমণকাৰীক চিনাক্ত কৰিছে ৷ তেওঁলোক ওচৰৰ কোচিং চেণ্টাৰৰ । আমাক সুৰক্ষাৰ প্ৰয়োজন ৷"

FIRING OUTSIDE COACHING CENTRE
খান ছাৰৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানৰ বাহিৰত গুলীচালনা (ETV Bharat)

তেওঁ দাবী কৰে যে তেওঁৰ প্ৰশিক্ষক কেন্দ্ৰটোক লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছে কাৰণ ইয়াত ‘কম মাচুল’ত শিক্ষা দিয়া হয় ৷

তেওঁ কয়, "মূল বিষয়টো হৈছে আমি ইমান কম মাচুলত কিয় পাঠদান কৰিছো ? আমি কিয় ইমান উৎকৃষ্ট ফলাফল পাইছো ? আমি প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছো যে নিৰাপত্তাৰ দিশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগে আৰু বুজিব লাগে যে দুখীয়াৰো শিক্ষাৰ অধিকাৰ আছে ৷ যেতিয়া ফলাফল হাজাৰ হাজাৰত প্ৰকাশ পায়, তেতিয়া কিছুমান অসামাজিক উপাদানে ভাবুকি অনুভৱ কৰে ৷ তেওঁলোকে ভাবে যে তেওঁলোকে আমাক দমন কৰিব পাৰে ৷"

FIRING OUTSIDE COACHING CENTRE
খান ছাৰৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানৰ বাহিৰত গুলীচালনা (ETV Bharat)

পাটনাৰ এছ এছ পি কাৰ্তিকেয়া কে শৰ্মাই কয় যে আৰক্ষীয়ে চিচিটিভিৰ ফুটেজ পৰীক্ষা কৰি ওচৰৰ লোকসকলক সোধা-পোছা কৰি আছে ৷ তেওঁ কয় যে এই কাণ্ডৰ সৈতে জড়িত লোকৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব ৷

ইফালে পাটনা আৰক্ষীয়ে জাৰি কৰা আনুষ্ঠানিক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিত কোনো গুলীচালনাৰ কথা নিশ্চিত কৰা হোৱা নাই । আৰক্ষীয়ে মাথোঁ কয় যে কিছুমান অসামাজিক উপাদানে শিলগুটি নিক্ষেপ কৰিছিল, হুলস্থুলৰ সৃষ্টি কৰিছিল, সম্পত্তিৰ ক্ষতিসাধন কৰিছিল ৷ বিবৃতিটোত আৰু কোৱা হৈছে, “বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনাৰ পুংখানুপুংখ তদন্ত কৰি আছে আৰু চিচিটিভি ফুটেজ আৰু ঘটনাস্থলীৰ পৰা উদ্ধাৰ হোৱা অন্যান্য প্ৰমাণৰ ভিত্তিত অভিযুক্তক চিনাক্ত কৰাৰ কাম কৰি আছে ৷”

লগতে পঢ়ক : অভিষেকৰ পাছত এইবাৰ কল্যাণ, থানাৰ সমুখতে শিলগুটি নিক্ষেপ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাংসদক

উখৰুলত সুৰক্ষা বাহিনীৰ সামগ্ৰীৰ কনভয়ত উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণ, ট্ৰাকচালক নিহত

৪০-৫০ জনীয়া উদণ্ড যুৱকৰ দলে প্ৰহাৰ কৰিলে হোটেলৰ মালিকসহ মহিলাক

TAGGED:

খান ছাৰ
গুলীচালনা
কোচিং ইনষ্টিটিউ
ইটিভি ভাৰত অসম
FIRING OUTSIDE COACHING CENTRE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.