৭ টকা বেছিকৈ লৈ ৭ লাখ জৰিমনা ভৰিলে দোকানীয়ে: ডাঙৰকৈ মুখ মেলোতে কোৱাৰি ফাটিল

৭ টকা বেছিকৈ লৈ ৭ লাখ জৰিমনা ভৰিলে দোকানীয়ে: ডাঙৰকৈ মুখ মেলোতে কোৱাৰি ফাটিল
অধিক দামত পানীৰ বটল বিক্ৰী কৰাৰ বাবে কাকিনাড়া জিলা উপভোক্তা বিবাদ নিৰাময় আয়োগে দোকানীজনক এই অভাৱনীয় শাস্তি প্ৰদান কৰে ।
Published : September 9, 2026 at 11:35 AM IST
অন্নাৱৰাম (অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ) : অসমীয়াত এষাৰ কথা আছে- বেছিকৈ খাবলৈ মুখ মেলিলে কোৱাৰি ফাটে । অৰ্থাৎ অতিপাত লোভে কেতিয়াবা বিপদক আমন্ত্ৰণ জনাই আনে । তেনে এক ঘটনায়ে সংঘটিত হৈছে এজন দোকানীৰ ক্ষেত্ৰত । দোকানৰ সামগ্ৰী অতিৰিক্ত মূল্যত বিক্ৰী কৰোঁতে বৃহৎ পৰিমাণৰ জৰিমনাৰ সন্মুখীন হয় দোকানীজন ।
কেতিয়াবা বহু অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে অধিক লাভৰ আশাত সামগ্ৰী ভেজাল কৰে বা সৰ্বোচ্চ খুচুৰা মূল্যতকৈ অধিক দৰত সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰে । ভাৰত চৰকাৰৰ উপভোক্তা আইন আৰু সামগ্ৰী বিক্ৰী অধিনিয়ম অনুসৰি সামগ্ৰী এটাত লিপিবদ্ধ থকা সৰ্বোচ্চ খুচুৰা মূল্যতকৈ অধিক দৰত কোনো সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে ।
অৱশ্যে এমআৰপিতকৈ কম দৰত সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰাত কোনো সমস্যা নাই । কিন্তু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ এজন দোকানীয়ে সামান্য অতিৰিক্ত লাভ কৰিবলৈ যাওঁতে যি বৃহৎ পৰিমাণৰ জৰিমনাৰ সন্মুখীন হ'ল, সেয়া জানিলে আপুনিও আচৰিত হ'ব ।
এটা সৰু বিষয় বৃহৎ সমস্যালৈ ৰূপান্তৰিত হোৱাৰ এইটো এটা উৎকৃষ্ট উদাহৰণ । মাত্ৰ ৭ টকা অতিৰিক্ত লাভৰ লোভত উপভোক্তা আয়োগে ৭ লাখ টকাৰ জৰিমনা বিহাৰ এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে ।
এক চাঞ্চল্যকৰ ৰায়দানত জিলা উপভোক্তা মঞ্চই অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ কাকিনাড়া জিলাৰ অন্নাৱৰাম মন্দিৰৰ এজন দোকানীক পানীৰ বটলৰ মূল্যতকৈ অতিৰিক্ত ৭ টকা লোৱাৰ বাবে ৭ লাখ টকাৰ জৰিমনা বিহা হয় । ফলত লোভত পকেটত ভৰোৱা অতিৰিক্ত ৭ টকাৰ বাবে এতিয়া দোকানীজনে ৭ লাখ টকাৰ জৰিমনা ভৰিবলগা হৈছে ।
সৰ্বাধিক খুচুৰা মূল্যতকৈ (Maximum Retail Price, MRP) অধিক দামত পানীৰ বটল বিক্ৰী কৰাৰ বাবে কাকিনাড়া জিলা উপভোক্তা বিবাদ নিৰাময় আয়োগে দোকানীজনক এই অভাৱনীয় শাস্তি প্ৰদান কৰে ।
কাকিনাড়া জিলাৰ পিঠাপুৰম অঞ্চলৰ ভক্ত ডি ভেংকটেশ্বৰ ৰাৱে চলিত বৰ্ষৰ ২২ ফেব্ৰুৱাৰীত অন্নাৱৰাম মন্দিৰ দৰ্শন কৰিছিল । সেই সময়তে তেওঁ সত্যগিৰি পাহাৰত অৱস্থিত ‘সত্যদেৱ ফেন্সী, নাৰিকল আৰু শীতল পানীয়’ নামৰ দোকান এখনৰ পৰা পানীৰ বটল এটা ক্ৰয় কৰিছিল । বটলটোৰ সৰ্বোচ্চ খুচুৰা মূল্য (MRP) আছিল মাত্ৰ ১৮ টকা । কিন্তু দোকানীজনে ভক্তগৰাকীৰ পৰা ২৫ টকা লয় ।
অৰ্থাৎ তেওঁ নিৰ্ধাৰিত মূল্যতকৈ ৭ টকা অতিৰিক্তভাৱে গ্ৰাহকজনৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল । যিহেতু মন্দিৰৰ বিষয়াসকলে বিষয়টোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰখা নাছিল, সেয়েহে ভক্তজনে দোকানীজনৰ সৈতে বিবাদত লিপ্ত হোৱাই নহয়, ৱাটছএপৰ জৰিয়তে অন্নাৱৰাম মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল কৰি প্ৰমাণ প্ৰদান কৰে । কিন্তু ইয়াৰ পিছতো মন্দিৰ প্ৰশাসনে ব্যৱসায়ীজনৰ বিৰুদ্ধে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে ।
মন্দিৰৰ বিষয়াসকলৰ পৰা কোনো সঁহাৰি লাভ নকৰাত ভক্তজনে জিলা উপভোক্তা বিবাদ নিৰাময় আয়োগৰ কাষ চাপে । তেওঁৰ অভিযোগৰ সম্যক তদন্তৰ অন্তত উপভোক্তা আয়োগে নিশ্চিত কৰে যে দোকানীজনে অবৈধভাৱে অতিৰিক্ত ধন সংগ্ৰহ কৰিছে । আয়োগৰ সভাপতি ৰঘুপতি বসন্ত কুমাৰ আৰু সদস্য চাক্কা সুশী আৰু চাগন্তী নাগেশ্বৰ ৰাৱে ইয়াৰ পিছত এক কঠোৰ ৰায় প্ৰদান কৰে ।
দোকানীজনৰ ওপৰত আদালতে আৰোপ কৰা জৰিমনা এনেধৰণৰ :
- ৭ টকা – দাবী কৰা অতিৰিক্ত ধনৰাশি (গ্ৰাহকক ঘূৰাই দিয়া হ’ব)
- ১০,০০০ টকা – ভক্তজনৰ মানসিক যন্ত্ৰণাৰ ক্ষতিপূৰণ
- ৫,০০০ টকা – আদালতৰ গোচৰৰ খৰচ
- ৭,০০,০০০ টকা – গ্ৰাহক কল্যাণ পুঁজিলৈ প্ৰদান কৰিবলগীয়া জৰিমনা
আয়োগে নিজৰ আদেশত স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে এই আদেশ জাৰি কৰাৰ ৪৫ দিনৰ ভিতৰত সমগ্ৰ ধন পৰিশোধ কৰিব লাগিব । ইয়াৰ অন্যথাই আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব । এই ৰায়দান ভক্তক শোষণ কৰা ব্যৱসায়ী আৰু অভিযোগক অৱহেলা কৰা বিষয়াসকলৰ বাবে এক কঠোৰ সতৰ্কবাণী হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।