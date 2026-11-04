যৌন নিৰ্যাতনৰ বাবেই তেলেংগানাত সুধাকৰ স্বামীক হত্যা দুই যুৱকৰ
পূজা-অৰ্চনা সম্পন্ন কৰাৰ বিনিময়ত প্ৰতিটো সেৱাত ১ লাখৰ পৰা ৩ লাখ টকা পৰ্যন্ত লৈছিল সুধাকৰ স্বামীয়ে...
Published : November 4, 2026 at 4:55 PM IST
চৌতুপ্পল (তেলেংগানা): তেলেংগানাৰ চৌতুপ্পলত সংঘটিত লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডই নতুন মোৰ লৈছে ৷ য়াদাদ্ৰি ভুৱনগিৰি জিলাৰ চৌতুপ্পল চহৰত থকা নিজা বাসগৃহত প্ৰায় ৫০ বছৰীয়া ৰাল্লাবান্দি সুধাকৰ স্বামীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিচত আৰক্ষীয়ে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত নতুন তথ্য লাভ কৰিছে ।
যাদাদাফ্ৰি ভুৱনগিৰি জিলাৰ চৌতুপ্পলত সংঘটিত হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক অক্ষনশ যাদৱে কয় যে হত্যাৰ বলি হোৱা লোকজনে মধ্যপ্ৰদেশৰ এজন যুৱকক যৌন নিৰ্যাতন চলাই আছিল । অৱশেষত এই নিৰ্যাতন সহ্য কৰিব নোৱাৰি ভুক্তভোগীজনে এজন সহযোগীৰ সহায়ত এই হত্যাকাণ্ডটো সংঘটিত কৰে ।
চৌতুপ্পল আৰক্ষী থানাত সোমবাৰে আয়োজিত এখন সংবাদমেলত এই গোচৰৰ সবিশেষ তথ্য প্ৰকাশ কৰে । এই সংবাদমেলখনত উপ-আৰক্ষী অধীক্ষক মধুসূদন ৰেড্ডী আৰু পৰিদৰ্শক সতীশ ৰেড্ডী আৰু প্ৰবীণ কুমাৰো উপস্থিত থাকে ।
আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰা মতে, মৃত ৰাল্লাবান্দি সুধাকৰ স্বামী শিৱ সাথু নামেৰে জনাজাত আছিল । তেওঁ চৌতুপ্পল বাসিন্দা । তেওঁ উৎসৱ-পাৰ্বনৰ বাবে ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতি আৰু পূজা-অৰ্চনা সম্পন্ন কৰাৰ বিনিময়ত প্ৰতিটো সেৱাত ১ লাখৰ পৰা ৩ লাখ টকা পৰ্যন্ত মাচুল আদায় কৰিছিল । স্বামী অবিবাহিত আছিল যদিও তেওঁৰ তোলনীয়া পুত্ৰজনে হায়দৰাবাদত বিটেক ডিগ্ৰীত অধ্যয়ন কৰি আছে । আনহাতে মৃতলোকজনৰ ভতিজাক সুৰেশে তেওঁৰ ধনৰ লেন-দেন কৰিছিল ।
অসমৰ সৈতে কি সম্পৰ্ক
এই হত্যাকাণ্ডটো সংঘটিত হোৱাৰ পিচতেই অসমৰ নামো উচ্চাৰিত হৈছে । এই ঘটনাত অসমৰ নামটো কেনেকৈ সাঙোৰ খালে । উক্ত ঘটনাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰাৰ সময়ত আৰক্ষীৰ শীৰ্ষবিষয়াগৰাকীয়ে কয়,"সুধাকৰ স্বামীয়ে প্ৰায়েই অসমৰ কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ আহিছিল । দুবছৰ পূৰ্বে কৰা ভ্ৰমণৰ সময়ত তেওঁ মধ্য প্ৰদেশৰ ছোলাং গাঁৱৰ স্থানীয় বাসিন্দা পৱন কুমাৰ (২১)ক লগ পাইছিল । প্ৰথম দৰ্শনৰ পিচত লাহে লাহে তেওঁলোকৰ মাজত শাৰীৰিক সম্পৰ্কই গঢ় লৈ উঠে ।
এই ঘটনাৰ কৰিছিল ভিডিঅ'
সুধাকৰ স্বামীয়ে দুমাহ পূৰ্বে এনে এক শাৰীৰিক সম্পৰ্কৰ দৃশ্য ৰেকৰ্ডিং কৰে । তেওঁ এই দৃশ্যটো কেমেৰাত বন্দী কৰি সেই যুৱকজনক হাৰাশাস্তি কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিল । আনকি ভয় দেখুৱাইছিল তেওঁক সঘনাই লগ কৰিবলৈ আহিবলৈ বাধ্য কৰিছিল । আনকি তেওঁৰ ওচৰলৈ নাহিলে ভিডিঅ'টো ৰাজহুৱা কৰি দিয়াৰো ভাবুকি দিছিল । ইয়াৰ মাজতেই এই যুৱকজনৰ যোৱা মাহত বিয়াও হৈছিল ।
বিয়াৰ সময়ত সুধাকৰ স্বামীয়ে এক কিলোগ্ৰামতকৈও অধিক ওজনৰ সোণৰ গহনা পিন্ধিছিল । সেয়াই তেওঁৰ বাবে কাল হৈ পৰিল । যুৱকজনৰ তেওঁৰ গহনাৰ ওপৰত চকু পৰিল । সেয়েহে এই যুৱকজনে যৌন নিৰ্যাতনৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ লগতে সুধাকৰৰ সোণখিনিও লাভ কৰিবলৈ হত্যাকাণ্ডৰ পৰিকল্পনা কৰে ।
এই পৰিকল্পনাটো কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ যুৱকজনে তেওঁৰ বন্ধু হৰ্ষ সন্তোষ পাণ্ডে (২৪)ৰ সৈতে ৰে'লেৰে ভ্ৰমণ কৰে । শনিবাৰে নিশা তেওঁলোকে সুধাকৰ স্বামীক ঘৰত অকলে পোৱাত তেওঁক হাত-ভৰি বান্ধি ছুৰীৰে আঘাত কৰি হত্যা কৰিছিল ।
আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰা মতে, এই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পিছতেই অভিযুক্তই ভুক্তভোগীৰ গাড়ীখনেৰে পলায়ন কৰে । দুয়োজনে ১.৩১৯ কিলোগ্ৰাম সোণ, ৩.৬ কিলোগ্ৰাম ৰূপ, ৯.০৩ লাখ টকা নগদ আৰু এটা আইফোন লৈ যায় ।
ইয়াৰ পিচতেই সন্দেহযুক্ত লোককেইজনে নাগপুৰ ঘাইপথেৰে যাত্ৰা কৰাৰ সময়ত সুৰেশৰ ফোনলৈ ফাষ্টটেগৰ জাননী যোৱাত আৰক্ষী সজাগ হৈ লগে লগে টোল প্লাজাৰ বিষয়া তথা স্থানীয় আইন প্ৰয়োগকাৰী সংস্থাক অৱগত কৰে ।
গাড়ীখন নিৰ্মল জিলাৰ গাঞ্জাল টোল প্লাজাত উপস্থিত হোৱাত আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক গাড়ীখন ৰখাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে যদিও পলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰাত গাড়ীৰ খিৰিকিৰে অভিযুক্তক আঘাত কৰে।
আৰক্ষীয়ে অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে সোণ, ৰূপ আৰু ধনখিনি উদ্ধাৰ কৰে । পিছত অভিযুক্তসকলক নিৰ্মল জিলা আদালতত হাজিৰ কৰোৱাত আদালতে চৌতুপ্পাল আৰক্ষীক গতাই দিয়ে ।
লগতে পঢ়ক:বন্ধুৰ বেশত ঘাতক: তেলেংগানাত সুধাকৰ স্বামীক হত্যা কৰি ধন-সোণ লুট, অসমৰ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ
ভূপালত এটা পৰিয়ালৰ ৫ সদস্যৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু; আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত