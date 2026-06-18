দলীয় বৈঠকত অনুপস্থিত শিৱসেনাৰ ছয় সাংসদলৈ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী

দলীয় বৈঠকত অনুপস্থিত শিৱসেনাৰ ছয় সাংসদলৈ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী
দলীয় বৈঠকত উপস্থিত নথকা সাংসদৰ বিৰুদ্ধে যথোচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ হুংকাৰ ৷
Published : June 18, 2026 at 7:36 PM IST
নতুন দিল্লী: শেহতীয়াকৈ যথেষ্ট চৰ্চা লাভ কৰিছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতিয়ে ৷ সাম্প্ৰতিক সময়ত ৰাজ্যখনৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট বহু পৰিমাণে উত্তাল হৈ পৰা দেখা গৈছে ৷
বৃহস্পতিবাৰে শিৱসেনাই পুৰণি সংসদ ভৱনত দলীয় সাংসদসকলৰ এখন বৈঠক আহ্বান কৰিছিল ৷ কিন্তু এই বৈঠকত দলটোৰ মাত্ৰ তিনিগৰাকীহে সাংসদ উপস্থিত আছিল ৷ পুৱা ১১ বজাত অনুষ্ঠিত হোৱা বৈঠকখনত শিৱসেনাৰ বাকী ছয়গৰাকী সাংসদ অনুপস্থিত আছিল ৷
#WATCH | Delhi: Shiv Sena MPs Sanjay Raut, Arvind Sawant and Rajabhau Parag Prakash Waje arrive at the Parliament for party's meeting here.— ANI (@ANI) June 18, 2026
Sanjay Raut says, " jo aayenge wo hamare, nahi aayenge wo beimaan-gaddar."
arvind sawant shows a thumbs up when asked if he think all mps… pic.twitter.com/UnwK0bXtg3
ইতিমধ্যে বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰা সাংসদসকল এই বৈঠকত উপস্থিত নথকাটোৱে পুনৰবাৰ দলটোৰ আভ্যন্তৰীণ কন্দলৰ কথাকে প্ৰমাণিত কৰে ৷ আনহাতে, বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰা সাংসদসকলৰ ভিতৰত আছে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ সঞ্জয় ৰাউতৰ লগতে লোকসভাৰ সাংসদ অৰবিন্দ সাৱন্ত, অনিল দেশাই আৰু ৰাজভাউ ৱাজে ।
এই বিষয়ত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি সাংসদ সঞ্জয় ৰাউতে কয় যে আমাৰ দলটোৰ যি কেইগৰাকী সাংসদত বৈঠকত অনুপস্থিত আছিল, তেওঁলোক অসৎ আৰু বিশ্বাসঘাতক ৷ শিৱসেনাই দলটোৰ প্ৰতিগৰাকী সাংসদক তিনি শাৰীৰ হুইপ জাৰি কৰি দিল্লীস্থিত দলটোৰ সংসদীয় কাৰ্যালয়ত এখন জৰুৰী বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল ।
#WATCH | Delhi: After Shiv Sena (UBT) parliamentary party meeting, party's Rajya Sabha MP Sanjay Raut says, " ...three lok sabha mps attended the meeting - arvind sawant, rajabhau waje and anil desai. i am from rajya sabha. the mps who did not attend it are found to be in… pic.twitter.com/OPHUF5t33i— ANI (@ANI) June 18, 2026
দলৰ প্ৰতিগৰাকী সাংসদ বৈঠকত উপস্থিত থকাটো বাধ্যতামূলক নেকি বুলি সোধা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত অৰবিন্দ সাৱন্তই বুঢ়া আঙুলিৰে ইংগিত দি সমৰ্থন জনায় ৷ দলীয় সাংসদ অৰবিন্দ সাৱন্তৰ সৈতে দিল্লীত এক যুটীয়া সংবাদমেলত ৰাউতে সিন্দেৰ শিৱসেনা কেতিয়াৰে পৰা প্ৰকৃত শিৱসেনা হৈ পৰিল বুলি এক প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ৷ তেওঁ কয় যে প্ৰকৃত শিৱসেনা ঠিক ইয়াতেই আছে ৷ থাকৰে য’তেই আছে, তাতেই শিৱসেনা আছে ।
#WATCH | Delhi: After Shiv Sena (UBT) parliamentary party meeting, party MP Arvind Sawant says, " absent mps have betrayed the party...we are going to issue showcause notice to them. they will get the notice by the evening. if they do not respond within 7 days of receiving the… pic.twitter.com/Ic7yHsnDi3— ANI (@ANI) June 18, 2026
আনহাতে, শিৱসেনাৰ ভিতৰচ’ৰাত দলীয় সালসলনি ঘটোৱাৰ সন্দৰ্ভত সাংবাদিকো সোধা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ৰাউতে কয় যে দলটোক দুৰ্বল কৰিবলৈকে এনেধৰণৰ উৰাবাতৰিৰ সম্প্ৰচাৰ হৈ আছে ৷ তদুপৰি তেওঁ এনেধৰণৰ প্ৰচাৰত ভাগ লোৱা প্ৰতিজন ব্যক্তিক একপ্ৰকাৰে প্ৰত্যাহ্বান জনায় ৷
ৰাউতে কয়, ‘‘তেওঁলোকে ভাবিছে যে তেওঁলোকে এবাৰেই এনে কাম কৰিছে । কিন্তু মই তেওঁলোকক ক’ম, আপোনালোকে এনেকুৱা কৰি কথাটো প্ৰমাণ কৰক । যদি মই আপোনালোকৰ এই ষড়যন্ত্ৰ ওফৰাই পেলাব নোৱাৰো, তেন্তে মই মোৰ পিতৃৰ নামৰ যোগ্য নহওঁ । মোৰ পিতৃৰ নাম বালাচাহেব থাকৰে । আপোনালোকে গণতন্ত্ৰক উপহাস কৰিছে নেকি ? আপোনালোকৰ হাতত ইমান টকা আছে ? ইডি আৰু চিবিআইক ব্যৱহাৰ কৰি কাক ভাবুকি দিছে ? আমাক ? আমি আগতেও কাৰাগাৰলৈ গৈছো আৰু পুনৰ যাবলৈ সাজু আছো ৷ কিন্তু মই আপোনালোকক দুটা কথা শিকাইহে কাৰগাৰলৈ যাম ।’’
৬ সাংসদলৈ কাৰণ দেখুওৱাৰ জাননী জাৰি
বৃহস্পতিবাৰে শিৱসেনা (উদ্ধৱ বালাচাহেব থাকৰে) দলৰ দলীয় অনুশাসন ভংগৰ অভিযোগত ছয়গৰাকী সাংসদলৈ কাৰণ দেখুওৱাৰ জাননী জাৰি কৰা হ’ব ৷ সাংসদ কেইগৰাকীৰ পৰা দলে কোনোধৰণৰ সঁহাৰি লাভ নকৰিলে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব ৷
উল্লেখ্য যে, উদ্ধৱ থাকৰে গোটৰ আহ্বান কৰা এখন দলীয় বৈঠকত উপস্থিত নথকাৰ অভিযোগত ৬ সাংসদলৈ কাৰণ দেখুওৱাৰ জাননী জাৰি কৰা হ’ব ৷
বিদ্ৰোহী সাংসদসকলৰ নিৰাপত্তা বৃদ্ধি
সঞ্জয় ৰাউতৰ এই ভাবুকিৰে ভৰা প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশৰ পিছতে মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে ততালিকে বিদ্ৰোহী সাংসদসকলৰ নিৰাপত্তা বৃদ্ধি কৰে । দলীয় সূত্ৰ অনুসৰি সঞ্জয় যাদৱৰ পাৰভনীস্থিত বাসগৃহ আৰু কাৰ্যালয়ত অধিক সংখ্যক আৰক্ষী বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে । আন এগৰাকী বিদ্ৰোহী সাংসদ সঞ্জয় দেশমুখৰ যৱতমলস্থিত বাসগৃহতো নিৰাপত্তা কটকটীয়া কৰা হৈছে । লগতে প্ৰতিগৰাকী বিদ্ৰোহী সাংসদৰ ঘৰত অতিৰিক্ত আৰক্ষী বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে ।
মহাৰাষ্ট্ৰৰ গৃহ বিভাগে এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষী সঞ্চালকপ্ৰধানক কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে । এই পদক্ষেপে ২০২২ চনৰ সিন্দে বিদ্ৰোহৰ কথা সোঁৱৰাইছে, সেই সময়ত বিদ্ৰোহী বিধায়কসকলক Y+ নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰা হৈছিল ।
#WATCH | Delhi: Shiv Sena (UBT) MP Anil Desai arrived for parliamentary party meeting. pic.twitter.com/DlAbHTU8KM— ANI (@ANI) June 18, 2026
অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে, বিদ্ৰোহী সাংসদসকলক নতুন দিল্লীৰ পৰা দেশৰ ভিন্ন স্থানলৈ পঠিওৱা হৈছে বুলি সূত্ৰত প্ৰকাশ পাইছে । আনহাতে, সঞ্জয় ৰাউতৰ ভাবুকিক তীব্ৰ গৰিহণা দিছে সিন্দে গোটৰ লগতে বিজেপিয়ে ।
সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে, এগৰাকী সাংসদক পথযোগে অযোধ্যালৈ, আন এগৰাকী কাশী বিশ্বনাথলৈ আৰু আন এগৰাকীক বিমানেৰে তিৰুপতিলৈ পঠিওৱা হৈছে । বাকী থকা সাংসদসকলকো বিভিন্ন স্থানলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক: মমতাৰ দৰেই দশা হ'ব নেকি উদ্ধৱৰ ! 'অপাৰেশ্ব'ন টাইগাৰ'ত বিধ্বস্ত শিৱসেনাৰ থাকৰে গোট