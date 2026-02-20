মেঘালয়ৰ সাংসদৰ আকস্মিক মৃত্য়ু, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শোকপ্ৰকাশ : সাংসদৰ মৃত্যুত হতবাক মেঘালয়বাসী

মেঘালয়ৰ সাংসদৰ আকস্মিক মৃত্য়ু, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শোকপ্ৰকাশ : সাংসদৰ মৃত্যুত হতবাক মেঘালয়বাসী
ফুটবল খেলি থকাৰ সময়তে অসুস্থ হৈ পৰা সাংসদ ৰিকি এ জে ছিংকনৰ বৃহস্পতিবাৰে নিশা মৃত্যু হয় ।
নতুন দিল্লী : শ্বিলং লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ ৰিকি এ জে ছিংকনৰ কৰুণ মৃত্যু । ফুটবল খেলি থকা সময়তে হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰে সাংসদগৰাকী । ততাতৈয়াকৈ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও নিশা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে সাংসদগৰাকীয়ে । এই খবৰে কেৱল অসমৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়তে নহয় দেশজুৰি শোকৰ ছাঁ পেলাইছে । ভইচ অৱ দ্য পিপল পাৰ্টীৰ সাংসদগৰাকীৰ মৃত্যুক সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই শ্বিলঙৰ ৰাইজে ।
জানিব পৰা মতে বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া মাওলাই মাউইঙৰ এখন খেলপথাৰত বন্ধুৰ সৈতে ফুটবল খেলিবলৈ গৈছিল সাংসদ ছিংকনে । মেচখনৰ সময়ত তেওঁ খেলপথাৰত বাগৰি পৰে । তাৎক্ষণিকভাৱে তেওঁ জৰুৰীকালীন চিকিৎসাৰ বাবে ওচৰৰ মাউইয়ং কমিউনিটি হেল্থ চেণ্টাৰলৈ (চি এইচ চি)লৈ যোৱা হয় ।
সেই সময়ত চেণ্টাৰত চিকিৎসকৰ অনুপস্থিতিৰ বাবে তেওঁক আন এখন চিকিৎসা কেন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে জয়াওৰ ডাঃ এইচ গৰ্ডন ৰবাৰ্টছ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । চিকিৎসালয়ৰ সূত্ৰই জনোৱা মতে চিকিৎসা দলে অশেষ চেষ্টা কৰিছিল যদিও কিছু সময়ৰ পিছতে তেওঁৰ মৃত্যু হয় । প্ৰায় ৮:৪২ বজাত তেওঁক মৃত ঘোষণা কৰা হয় । ইয়াৰ ফলত তেওঁৰ সমৰ্থক, সহকৰ্মী আৰু ৰাজ্যবাসী শোকত ভাগি পৰিছে ।
তেওঁৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতে উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰেষ্টন টাইনছং, ভিপিপিৰ সভাপতি আৰ্ডেণ্ট মিলাৰ বাছাইয়াৱম'ইটৰ লগতে কেইবাজনো বিধায়ক, জ্যেষ্ঠ নেতা, দলৰ কৰ্মীসকল হাস্পতালত উপস্থিত হয় । মৰমৰ সাংসদগৰাকীক তেওঁলোকে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।
শোক প্ৰকাশ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কয় যে মেঘালয়ৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি কৰা নিষ্ঠাবান সেৱাৰ বাবে ছিংকন স্মৰণীয় হৈ থাকিব । তেওঁ লগতে লিখিছে, "শ্বিলঙৰ লোকসভা সাংসদ ড৹ ৰিকি এ জে ছিংকনৰ বিয়োগত মৰ্মাহত হৈছোঁ । মেঘালয়বাসীৰ প্ৰতি তেওঁৰ নিষ্ঠাবান সেৱাৰ বাবে তেওঁক স্মৰণ কৰা হ'ব । এই কঠিন সময়ত তেওঁৰ পৰিয়াল, বন্ধু-বান্ধৱী আৰু সমৰ্থকসকলৰ প্ৰতি মোৰ গভীৰ সমবেদনা । তেওঁৰ আত্মাই শান্তি লাভ কৰক ।"
২০২৪ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বৃহৎ জয় সাব্যস্ত কৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে সংসদ সদস্য হোৱা ছিংকনে ৰাজনৈতিক পথাৰত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল । ভিপিপিৰ টিকটত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি তেওঁ ৩ বাৰৰ কংগ্ৰেছ সাংসদ ভিনচেণ্ট এইচ পালাক ৩৭ লাখৰো অধিক ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰিছিল । তৃণমূল পৰ্যায়ৰে সংযোগ আৰু খিলঞ্জীয়াৰ অধিকাৰ, শাসন আৰু স্বচ্ছতাৰ পোষকতাৰ বাবে পৰিচিত ছিংকনৰ এনে আকস্মিক বিয়োগে ৰাজ্য আৰু দেশৰ ৰাজনীতিত বিশেষকৈ ভিপিপিৰ ভিতৰচ'ৰাত শোকৰ ছাঁ পেলাইছে । আন আন দলৰ নেতাসকলেও ছিংকনৰ মৃত্যুত শোকপ্ৰকাশ কৰিছে ।
