পৰ্যাপ্ত প্ৰমাণৰ অভাৱত ৰাজা ৰঘুবংশী হত্যাকাণ্ডৰ দুই অভিযুক্তক দোষমুক্ত ঘোষণা

শ্বিলং আদালতে ৰাজা ৰঘুবংশীৰ গোচৰত নাম সাঙোৰ খোৱা ইন্দোৰৰ দুজন অভিযুক্তক দোষমুক্ত ঘোষণা কৰে ৷ এই গোচৰৰ শুনানি অনুষ্ঠিত হৈছিল ইন্দোৰ জিলা আদালতত ।

RAJA RAGHUVANSHI MURDER CASE
সোণম ৰঘুবংশী আৰু মৃত ৰাজা ৰঘুবংশীৰ ফাইল ফটো (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 4, 2026 at 11:59 PM IST

ইন্দোৰ(মধ্যপ্ৰদেশ): পৰিবহণ ব্যৱসায়ী ৰাজা ৰঘুবংশীৰ হত্যাকাণ্ডৰ শেহতীয়া তথ্য় ৷ শ্বিলং আৰক্ষীয়ে এই গোচৰৰ অন্যতম অভিযুক্ত হিচাপে ইন্দোৰৰ এজন ব্যৱসায়ী আৰু তেওঁৰ চকীদাৰৰ নাম উল্লেখ কৰিছিল যদিও আদালতে দুয়োকে দোষমুক্ত ঘোষণা কৰে । এই গোচৰৰ বাবে ইন্দোৰ জিলা আদালতৰ পৰা দুজন লোকে অনলাইনযোগে আদালতত সাক্ষ্য প্ৰদান কৰে ।

ইন্দোৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ, আদালতে কৰিলে দোষমুক্ত

বিগত বৰ্ষত শ্বিলঙলৈ মধুচন্দ্ৰিকা উদযাপনৰ বাবে অহা ইন্দোৰৰ পৰিবহণ ব্যৱসায়ী ৰাজা ৰঘুবংশী হত্যাৰ বলি হৈছিল । এই গোচৰৰ অভিযুক্ত হিচাপে ৰাজাৰ পত্নী সোণম ৰঘুবংশী, প্ৰেমিক ৰাজ আৰু অন্যান্য সহযোগীসকলৰ নাম সাঙোৰ খাইছিল ৷ তদন্তৰ সময়ত ইন্দোৰতো প্ৰমাণ লুকুৱাই ৰখাৰ অভিযোগত কেইবাজনো লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় । এই গোচৰৰ বিচাৰ আজিও শ্বিলং আদালতত চলি আছে ৷

বুধবাৰে আদালতে এই গোচৰত নাম সাঙোৰ খোৱা ইন্দোৰৰ সম্পত্তি ব্যৱসায়ী লোকেন্দ্ৰ সিং টোমৰ আৰু চকীদাৰ বলবীৰক দোষমুক্ত ঘোষণা কৰে ।

কিয় আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক অভিযুক্ত হিচাপে চিহ্নিত কৰিছিল

হত্যাকাণ্ডটো সংঘটিত কৰাৰ পিছত সোণম ৰঘুবংশী ইন্দোৰৰ এটা ফ্লেটত কিছুদিন বাস কৰিছিল ৷ যাৰ বাবে শ্বিলং আৰক্ষীয়ে ফ্লেটটোৰ গৰাকী লোকেন্দ্ৰ সিং টোমৰ আৰু চকীদাৰ বলবীৰক ঘটনাত জড়িত থকা বুলি সন্দেহৰ চকুৰে চায় ৷ দুয়োৰে বিৰুদ্ধে সোণম ৰঘুবংশীক সহায় কৰা আৰু প্ৰমাণ লুকুৱাই ৰখাৰ অভিযোগত গোচৰো ৰুজু কৰা হৈছিল । কিন্তু সকলো তথ্য আদালতত দাখিল কৰাৰ পিছত শ্বিলং আদালতে দুয়োকে দোষমুক্ত ঘোষণা কৰে ।

ভিডিঅ’ কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে সাক্ষ্য

ইন্দোৰৰ বাসিন্দা প্ৰদীপ চাহু আৰু আন এজন ব্যক্তিয়েও ইন্দোৰ জিলা আদালতৰ পৰা ভিডিঅ’ কনফাৰেন্সৰ মাধ্যমৰে আদালতত সাক্ষ্য প্ৰদান কৰে ৷ আদালতে জনোৱা মতে, সোণম ৰঘুবংশী ইন্দোৰত উপস্থিত হোৱাৰ সময়ত তেওঁৰ গাড়ীচালক প্ৰদীপ চাহুৱে তেওঁক গাজীপুৰলৈ ঘূৰাই পঠিয়াইছিল ।

হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে কোনো প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক নাই

শ্বিলং আৰক্ষীয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে যে প্ৰাথমিক তদন্তৰ ভিত্তিত দুয়োজন অভিযুক্তক প্ৰমাণ ধ্বংস কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল যদিও পৰৱৰ্তী তদন্তত ৰাজা ৰঘুবংশীৰ হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে লোকেন্দ্ৰ টোমৰ আৰু বলবীৰ অহিৰৱাৰৰ কোনো প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক পোৱা নগ’ল ৷ যাৰ বাবে তেওঁলোকৰ নাম অভিযোগ পত্ৰৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হয় আৰু আদালতে দুয়োকে পৰ্যাপ্ত প্ৰমাণৰ অভাৱৰ বাবে দোষমুক্ত ঘোষণা কৰে ।

ৰাজাৰ ভায়েকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

শ্বিলং আদালতে দুজন অভিযুক্তক দোষমুক্ত কৰাৰ পিছতে হত্যাকাণ্ডৰ বলি হোৱা ৰাজা ৰঘুবংশীৰ ভাতৃ বিপিনে কয়, ‘‘সোণম আৰু তেওঁৰ আন আন সহযোগীসকল সম্প্ৰতি কাৰাবন্দী হৈ আছে ৷ সমগ্ৰ গোচৰটোৰ বৰ্তমান বিচাৰ চলি আছে । মোৰ অধিবক্তাৰ সৈতে নিয়মীয়া যোগাযোগ আছিল, কিন্তু এতিয়াও কোনো তথ্য পোৱা নাই ।’’

