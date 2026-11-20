চেৰী ফুলৰ গোলাপী আভাৰে ৰঙীন শ্বিলং, চেৰী ব্ল'জ'ম ফেষ্টিভেলত নেলীৰ যাদু
বিশ্ববিখ্যাত হিপ-হপ শিল্পীৰ সংগীতানুষ্ঠানক লৈ অনুৰাগীৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ । পৰ্যটন আৰু স্থানীয় অৰ্থনীতিলৈও শ্বিলঙত সঞ্চাৰ হৈছে নতুন আশাৰ ।
Published : November 20, 2026 at 9:28 PM IST
তেজপুৰ: হেমন্তৰ শীতল পৰশ আৰু চেৰী ফুলৰ মনোমোহা গোলাপী আভাৰে আকৌ এবাৰ ৰঙীন হৈ পৰিছে মেঘালয়ৰ ৰাজধানী শ্বিলং । শুকুৰবাৰৰ পৰা দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে পাহাৰীয়া নগৰীখনত আৰম্ভ হৈছে বহুল প্ৰত্যাশিত 'শ্বিলং চেৰী ব্ল'জ'ম ফেষ্টিভেল ২০২৬' ।
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আৰু মনোৰঞ্জনৰ অপূৰ্ব সমাহাৰেৰে অনুষ্ঠিত এই উৎসৱৰ এইবাৰৰ বিশেষ আকৰ্ষণ হৈছে বিশ্ববিখ্যাত আমেৰিকান হিপ-হপ শিল্পী নেলী । তেওঁৰ আগমনে ইতিমধ্যে সংগীতপ্ৰেমীৰ মাজত এক অভূতপূৰ্ব উন্মাদনাৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
পৰ্যটন আৰু স্থানীয় অৰ্থনীতিত নতুন আশাৰ সঞ্চাৰ
চেৰী ব্ল'জ'ম উৎসৱ কেৱল সংগীত আৰু মনোৰঞ্জনৰ অনুষ্ঠান নহয়, মেঘালয়ৰ পৰ্যটন, আতিথ্য সেৱা, পৰিবহণ আৰু স্থানীয় ব্যৱসায়-বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰতো এই উৎসৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে ।
পূৰ্বৰ পৰিসংখ্যা: ২০২৫ চনৰ সংগীতানুষ্ঠানৰ বতৰত ব্ৰায়ান এডামছৰ সংগীতানুষ্ঠান আৰু চেৰী ব্ল'জ'ম উৎসৱকে ধৰি কেইবাটাও বৃহৎ অনুষ্ঠানত ১৩ দিনৰ ভিতৰত আনুমানিক ৩.৮৬ লাখ লোকৰ সমাগম ঘটিছিল, যাৰ ভিতৰত প্ৰায় ৭৬ হাজাৰ আছিল পৰ্যটক ।
অৰ্থনৈতিক গুণক প্ৰভাৱ: উক্ত অনুষ্ঠানসমূহৰ ফলত প্ৰায় ৫.৬ গুণ অৰ্থনৈতিক গুণক প্ৰভাৱ সৃষ্টি হোৱাৰ লগতে কেৱল হোটেলসমূহৰ ৰাজহৰ পৰিমাণেই ৩৩ কোটি টকা অতিক্ৰম কৰিছিল । আনহাতে, উৎসৱকেন্দ্ৰিক কাৰ্য-কলাপে দৈনিক ৫,৫০০ৰো অধিক লোকৰ কৰ্মসংস্থাপনৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰিছিল বুলি অনুমান কৰা হৈছে ।
জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰাজীৱ চৌধুৰীৰ মন্তব্য
শ্বিলঙৰ সংগীত আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসমূহ দীৰ্ঘদিন ধৰি পৰ্যবেক্ষণ কৰি অহা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰাজীৱ চৌধুৰীয়ে নেলীৰ আগমনক শ্বিলঙৰ সংগীত জগতৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মুহূৰ্ত বুলি অভিহিত কৰিছে ।
তেওঁৰ মতে, "আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতৰ মঞ্চত শ্বিলঙে বহুদিনৰ পৰাই এক সুকীয়া স্থান লাভ কৰাৰ যোগ্যতা বহন কৰি আহিছে । চেৰী ব্ল'জ'ম উৎসৱত নেলীৰ দৰে বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীৰ অংশগ্ৰহণে শ্বিলঙৰ সংগীত পৰিচয়ৰ প্ৰতি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি বৃদ্ধি পোৱাৰ কথাকে প্ৰতিফলিত কৰিছে । এয়া কেৱল এগৰাকী বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীৰ সংগীতানুষ্ঠান নহয়, বৰঞ্চ নতুন প্ৰজন্মৰ সপোন, আকাংক্ষা আৰু শ্বিলঙৰ পৰিৱৰ্তিত সাংস্কৃতিক পৰিৱেশৰো প্ৰতিচ্ছবি ।"
সাজু হোটেল আৰু ব্যৱসায়ীসকল
উৎসৱ উপলক্ষে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰাও পৰ্যটক আৰু সংগীতপ্ৰেমীৰ আগমন ঘটাৰ সম্ভাৱনা আছে । সেয়েহে হোটেল, পৰিবহণ সেৱা, ৰেস্তোৰাঁ আৰু অন্যান্য স্থানীয় ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহেও অধিক গ্ৰাহকৰ আশাৰে ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলাইছে ।
মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড কে চাংমাৰ নেতৃত্বত মেঘালয় চৰকাৰে পৰ্যটন আৰু সৃষ্টিশীল অৰ্থনীতিৰ বিকাশৰ লক্ষ্যৰে এনে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতানুষ্ঠানসমূহক বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আহিছে । নেলীৰ আগমনে ইতিমধ্যে উৎসৱৰ পৰিৱেশ অধিক উজ্জীৱিত কৰি তুলিছে আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতৰ মঞ্চত পুনৰ এবাৰ নিজৰ সুকীয়া পৰিচয় দাঙি ধৰিবলৈ সাজু হৈছে শ্বিলং ।