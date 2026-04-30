তীৰ্থযাত্ৰা সামৰি নাপালেগৈ ঘৰ, আদবাটতে জুই লাগি নিঃশেষ এটা পৰিয়াল

তীৰ্থযাত্ৰা সামৰি নাপালেগৈ ঘৰ, আদবাটতে জুই লাগি নিঃশেষ এটা পৰিয়াল
মনোকামনা পূৰণ হোৱাৰ পিছত বৈষ্ণো দেৱীৰ দৰ্শনৰ বাবে গৈছিল এটা পৰিয়াল ৷ মন্দিৰ দৰ্শনৰ পিছত ঘৰলৈ আহি থকা অৱস্থাত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ হেৰুৱালে প্ৰাণ ৷
Published : April 30, 2026 at 7:16 PM IST
শ্বেওপুৰ(মধ্যপ্ৰদেশ): এক শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনাৰ ফলত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডই প্ৰাণ কাঢ়িলে একেটা পৰিয়ালৰ পাঁচগৰাকীকৈ লোকৰ ৷ এই ঘটনাত মুঠ ছগৰাকীকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱায় ৷ বৃহস্পতিবাৰে আলৱাৰ জিলাৰ মৌজপুৰ থানাৰ অন্তৰ্গত দিল্লী-মুম্বাই এক্সপ্ৰেছৱেত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ৷ নিহত আটাইকেইগৰাকী লোক মধ্য়প্ৰদেশৰ বাসিন্দা আছিল বুলি আৰক্ষীয়ে চিনাক্ত কৰিছে ৷
এই শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনাটোৰ ফলত মধ্যপ্ৰদেশৰ শ্বেওপুৰৰ চৈনপুৰা গাঁৱত শোকৰ ছাঁ পৰে ৷ জানিব পৰা মতে, দিল্লী-মুম্বাই এক্সপ্ৰেছৱে’ৰে আহি থকা এখন বাহনত সংঘটিত কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবেই এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় । নিমিষতে জুই এনেকৈ বিয়পি পৰে যে বাহনখনত থকা এজনো ব্যক্তিয়ে প্ৰাণৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে আৰু প্ৰতিগৰাকীয়েই মৃত্যুমুখত পৰে ৷
আৰক্ষীয়ে সদৰী কৰা অনুসৰি, দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত বাহনখনৰ চালকে গাড়ীৰ পৰা জপিয়াই প্ৰাণৰক্ষাৰ চেষ্টা চলাইছিল যদিও তেওঁ ব্যৰ্থ হয় ৷ এই ঘটনাই শ্বেওপুৰৰ সকলোকে স্তব্ধ কৰি তুলিছে ৷ এনেকৈয়ে যে তীৰ্থভ্ৰমণ কৰিবলৈ যোৱা এটা পৰিয়াল নিঃশেষ হৈ যাব, সেয়া কোনেও কল্পনাই কৰা নাছিল ৷
চালকসহ ৬ গৰাকী লোক জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ
আদবাটতে জুইত জ্বলি প্ৰাণ হেৰুওৱা পৰিয়ালটোৱে জম্মুৰ বৈষ্ণো দেৱী মন্দিৰ দৰ্শন কৰি ঘৰলৈ উভতি আহি আছিল ৷ চৈনপুৰা গাঁৱৰ বাসিন্দা পাৰ্বতীয়ে দীৰ্ঘদিনীয়া অসুস্থতাৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰাৰ পিছত পূৰ্বে কৰা ব্ৰত অনুসৰি বৈষ্ণো দেৱী মন্দিৰ দৰ্শনৰ বাবে গৈছিল ৷
আৰক্ষীয়ে নিহত লোকসকলৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ কৰিছে ৷ তেওঁলোক হৈছে ক্ৰমে - সন্তোষ আদিবাসীৰ পুত্ৰ ৰংগা আদিবাসী, সন্তোষৰ পত্নী সুশীলা ওৰফে শশী আদিবাসী, তোলনীয়া কন্যা সন্তোষ আদিবাসী, শাহু পাৰ্বতী আদিবাসী, মনোহৰ আদিবাসীৰ পত্নী আৰু ছোটী বাইৰ পত্নী কড়ু আদিবাসী ৷
ঘটনাৰ সময়ত নাগদাৰ বাসিন্দা বিনোদ মেহৰা নামৰ চালকজনে বাহনখনৰ খিৰিকীৰে জপিয়াই প্ৰাণৰক্ষাৰ চেষ্টা চলাই যদিও চিকিৎসাধীন অৱস্থাত তেওঁৰো মৃত্যু ঘটে ।
চিএনজি চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ সম্ভাৱনা
আলৱাৰ আৰক্ষীৰ এএছপি প্ৰিয়ংকা ৰঘুবংশীয়ে অগ্নিকাণ্ডটো সন্দৰ্ভত এনেদৰে কয়, ‘‘লক্ষ্মণগড় আৰক্ষীয়ে নিশা প্ৰায় ১১.১৫ বজাত পথ দুৰ্ঘটনাত পতিত এখন বাহনত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডৰ খবৰ লাভ কৰে ৷ ইয়াৰ পিছতে প্ৰায় ১১.৩০ বজাত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় । জুই নিৰ্বাপণ কৰিবলৈ প্ৰায় ১৫ মিনিট সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছিল । চিএনজি চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ বাবে জুই লগাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে ৷’’
নিহতসকলৰ বাসগৃহত প্ৰশাসনৰ লোক উপস্থিত
নিহত পৰিয়ালটোৰ আত্মীয়সকলে মৃতদেহ চমজি লোৱাৰ উদ্দেশ্যৰে শ্বেওপুৰৰ পৰা আলৱাৰলৈ ইতিমধ্যে ৰাওনা হৈছে । ইফালে, শ্বেওপুৰৰ নিহত লোকসকলৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈছে প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ এটা দল । তহচিলদাৰ মনিষা মিশ্ৰই মৃতকৰ আত্মীয়সকলক সাক্ষাৎ কৰি সান্ত্বনা জনায় ।
পৰিয়ালটোৰ এজন সদস্য সন্তোষে জনোৱা মতে, শাহুৱেক পাৰ্বতীৰ দীৰ্ঘদিনীয়া অসুস্থতাৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰাৰ পিছত পৰিয়ালটোৱে পূৰ্বে কৰা প্ৰতিজ্ঞা অনুসৰি বৈষ্ণো দেৱীৰ দৰ্শনৰ বাবে জম্মুলৈ গৈছিল । আনহাতে, পৰিয়ালটোৰ প্ৰতিৱেশী সুৰজে কয়, ‘‘সকলোৱে বৈষ্ণো দেৱী দৰ্শনৰ বাবে গৈছিল । পুৱা আমি এই শোকাৱহ দুৰ্ঘটনাটোৰ কথা জানিব পাৰিলো, য’ত সকলোৰে মৃত্যু হৈছিল ।’’
শ্বেওপুৰৰ তহচিলদাৰ মনিষা মিশ্ৰই কয়, ‘‘দুৰ্ঘটনাটোৰ পিছত জিলা প্ৰশাসনৰ এটা দল মৃতকৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছিল ৷ তাতেই জানিব পাৰো যে সন্তোষ আদিবাসীৰ সমগ্ৰ পৰিয়ালটোৱে দুৰ্ঘটনাটোত মৃত্যুবৰণ কৰিছে । সকলোৱে এই ঘটনাত মৰ্মাহত ৷’’
