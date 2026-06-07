মধ্যপ্ৰদেশৰ কুনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আঘাতপ্ৰাপ্ত চিতা কেজিপি-১১ৰ মৃত্যু
কুনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত চিকিৎসাৰ সময়ত মৃত্যু হয় মাইকী চিতা কেজিপি-১১ৰ । ১ জুনত মৰেনা বনাঞ্চলত আঘাতপ্ৰাপ্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল চিতা জনীক ।
Published : June 7, 2026 at 2:53 PM IST
শ্বেওপুৰ: মধ্যপ্ৰদেশৰ শ্বেওপুৰৰ কুনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা পুনৰ আহিল এক দুঃখবৰ । কুনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হয় মহিলা চিতা কেজিপি-১১ । যোৱা ১ জুনত মৰেনা বনাঞ্চলত বন বিভাগে আহত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা মাইকী চিতাজনীক বিগত পাঁচ দিন ধৰি নিৰন্তৰ চিকিৎসা প্ৰদান কৰি অহা আছিল ।
গামিনীৰ পোৱালি আছিল কেজিপি-১১
ভাৰতৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ চিতা প্ৰকল্পৰ অংশ আফ্ৰিকান চিতা গামিনীৰ ভাৰতত জন্মগ্ৰহণ কৰা ২৭ মহীয়া মাইকী চিতা কেজিপি ১১ৰ মৃত্যু হৈছে । শনিবাৰে সন্ধিয়া কুনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পালপুৰৰ পশু চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হয় । কুনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ উপ-সঞ্চালক আৰ থিৰুক্কুৰালে এক প্ৰেছ বিবৃতিত এই তথ্য প্ৰকাশ কৰে ।
পাহাৰগড়ত আহত মহিলা চিতা কেজিপি-১১
কুনো মেনেজমেণ্টে প্ৰদান কৰা তথ্য অনুসৰি ২০২৬ চনৰ ১ জুনত মৰেনাৰ পাহাৰগড় অঞ্চলত মহিলা চিতা কেজিপি-১১ক আঘাতপ্ৰাপ্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় । ততালিকে উদ্ধাৰ কৰি কুনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পালপুৰ পশু চিকিৎসা কেন্দ্ৰলৈ অনা হয় ।
পালপুৰ চিকিৎসা কেন্দ্ৰত চিকিৎসাৰ সময়ত মৃত্যু
অহৰহ নিৰীক্ষণ আৰু চিকিৎসাৰ পিছতো মাইকী চিতা কেজিপি-১১ৰ অৱস্থা সংকটজনক হৈ আছিল । নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টা চলোৱাৰ পিছতো পশু চিকিৎসা বিশেষজ্ঞই চিতাজনীক বচাব নোৱাৰিলে আৰু অৱশেষত শনিবাৰে চিকিৎসাৰ সময়ত মৃত্যু হয় ।
১ জুনৰ পৰা কুনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বিশেষজ্ঞৰ এটা দল আৰু ক্ষেত্ৰৰ দলটোৱে চিতাজনীক অবিৰতভাৱে চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰি আহিছে । ভৰি, পিঠি, পেটত গুৰুতৰভাৱে আঘাত পোৱাৰ বাবে চিতাৰ মৃত্যু হয় । বিষয়াসকলৰ মতে, ৭ জুনত চিতাটোৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰা হ’ব । মৃত্যুৰ প্ৰকৃত কাৰণ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন পোৱাৰ পিছতহে প্ৰকাশ পাব ।
এমাহ পূৰ্বে চাৰিটা পোৱালিৰো মৃত্যু হৈছিল
২০২৬ চনত এইটো প্ৰথম চিতাৰ মৃত্যু নহয় । ইয়াৰ পূৰ্বে ১২ মে’ত এমাহ আগতে মাইকী চিতা কেজিপি-১২ৰ পৰা জন্ম হোৱা চাৰিটা চিতা পোৱালিৰ মৃত্যু হৈছিল । নিৰীক্ষণ কৰ্মচাৰীয়ে পোৱালিকেইটাৰ মৃতদেহ বিকাৰগ্ৰস্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে । কোনো জন্তুৱে তেওঁলোকক চিকাৰ কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছিল । মাইকী চিতা কেজিপি-১১ৰ ক্ষেত্ৰতো আন এটা জন্তুৰ সৈতে হোৱা কাজিয়াত আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় আৰু শেষত আজীৱন যুঁজত পৰাস্ত হয় ।
চিতাৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাইছে ৫২টা লৈ, এই পৰ্যন্ত মৃত্যু হৈছে ২৩ টা
কেজিপি-১১ৰ মৃত্যুৰ পিছত ভাৰতত চিতাৰ সংখ্যা এতিয়া ৫২টালৈ হ্ৰাস পাইছে । ইয়াৰে ৪৯টা চিতা আৰু পোৱালি কুনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আছে আৰু ৩টা চিতা গান্ধীসাগৰ অভয়াৰণ্যত আছে । কিন্তু ২০২২ চনৰ পৰা ২০২৬ চনৰ ৬ জুনলৈকে কুনোত ২৩টা চিতা মৃত্যুমুখত পৰিছে ।