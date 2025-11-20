মুখী পাঁচটাকৈ সন্তানৰ মাতৃ হ'ল
ভাৰতত চিতাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে যদিও এই সময়ছোৱাত বহু চিতা আৰু পোৱালি মৃত্যুমুখতো পৰিছে ।
Published : November 20, 2025 at 8:23 PM IST
ভূপাল/শ্বেওপুৰ : মধ্যপ্ৰদেশৰ কুনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানে বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰই এক ঐতিহাসিক মাইলৰ খুঁটি অৰ্জন কৰিছে । ভাৰতৰ মাটিত জন্ম হোৱা 'মুখী' নামৰ প্ৰথম মাইকী চিতাবাঘজনীয়ে জন্ম দিছে পাঁচটাকৈ পোৱালি । মাক আৰু পোৱালি সকলো বৰ্তমান সুস্থ । পাঁচোটাকৈ চিতা পোৱালিৰ আগমনে কুনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ লগতে সমগ্ৰ দেশলৈ পুনৰবাৰ আনন্দ কঢ়িয়াই আনিছে । মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মোহন যাদৱে তেওঁৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম এক্সত এই তথ্য প্ৰকাশ কৰে ।
মোহন যাদৱে এক্সত অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰি কয়, "ভাৰতৰ চিতা পুনৰ প্ৰৱৰ্তনৰ পদক্ষেপৰ বাবে এইটো এক বৃহৎ সফলতা । ভাৰতত জন্মগ্ৰহণ কৰা প্ৰথম মাইকী চিতা মুখী এতিয়া ৩৩ মাহ বয়সত মাতৃ হোৱা প্ৰথম চিতা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে, যিটো 'প্ৰজেক্ট চিতা'ৰ বাবে এক বৃহৎ সফলতা ।"
A historic milestone has been achieved as Indian-born cheetah Mukhi has given birth to five cubs in Kuno National Park, Madhya Pradesh. The mother and cubs are doing well.— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) November 20, 2025
This is an unprecedented breakthrough for India’s cheetah reintroduction initiative. Mukhi, the first… pic.twitter.com/uSxZpVqnV4
মোহন যাদৱে আৰু কয়, "ভাৰতত জন্মগ্ৰহণ কৰা চিতাৰ সফল প্ৰজনন ভাৰতীয় বাসস্থানত এই প্ৰজাতিটোৰ অভিযোজন, স্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘম্যাদী সম্ভাৱনাৰ এক শক্তিশালী ইংগিত ।" এই বৃহৎ পদক্ষেপে ভাৰতত আত্মনিৰ্ভৰশীল আৰু জিনীয়ভাৱে বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ চিতাৰ সংখ্যা সৃষ্টিৰ আশাক শক্তিশালী কৰি তোলে, দেশৰ সংৰক্ষণৰ লক্ষ্যক আৰু অধিক আগুৱাই লৈ যায় ।
২০২২ চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জন্মদিন উপলক্ষে প্ৰজেক্ট ইণ্ডিয়াৰ অধীনত নামিবিয়া আৰু তাৰ পিছত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পৰা ২০টা চিতাবাঘ ভাৰতলৈ অনা হৈছিল । প্ৰথমে কুনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ আঠটা চিতা আহিছিল, তাৰ পিছতে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পৰা ১২টা চিতা অনা হৈছিল । কুনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ আশে-পাশে থকা বনাঞ্চলত চিতাৰ বাবে এক উপযুক্ত পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা হৈছিল । তেতিয়াৰ পৰাই ভাৰতত চিতাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে যদিও এই সময়ছোৱাত বহু চিতা আৰু পোৱালি মৃত্যুমুখতো পৰিছে ।
লগতে পঢ়ক : ভাৰতত বাঢ়িছে চিতাবাঘৰ সংখ্যা: কুনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত জন্ম পাঁচটাকৈ পোৱালি