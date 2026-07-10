ডিচেম্বৰত শ্বেখ হাছিনাৰ আত্মসমৰ্পণ!
‘‘নিজৰ মাটিতে মই মৰিব খোজো ৷’’ দেশ এৰি পলায়ন কৰি থকা শ্বেখ হাছিনাই বাংলাদেশলৈ পুনৰ উভতি যোৱাৰ বাবে যো-জা চলাইছে বুলি ANI-ত প্ৰকাশ পাইছে ৷
By ANI
Published : July 10, 2026 at 5:41 PM IST
নতুন দিল্লী : ‘‘মই নিজৰ মাটিতে মৰিব খোজো" সংবাদ সংস্থা ANIত প্ৰকাশ পোৱা মতে, বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাই শেহতীয়াকৈ এই মন্তব্য় কৰিছে ৷ ANIয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে, ডিচেম্বৰ মাহত বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনা বাংলাদেশলৈ ঘূৰি আহিব পাৰে?
ANI-প্ৰকাশ যে হাছিনাই বাংলাদেশলৈ পুনৰ উভতি অহাৰ যো-জা চলাইছে ৷ তেওঁ বাংলাদেশলৈ উভতাৰ লগে লগে আদালতৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ৷
অৱশ্যে তেওঁ নিজৰ দেশলৈ উভতি অহাৰ পৰিকল্পনা সন্দৰ্ভত ঢাকাৰ বৰ্তমানৰ কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে কোনো আলোচনা হোৱা নাই । শ্বেখ হাছিনাই কয়, "মই উভতি আহিলে তেওঁলোকে মোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰে, আনকি মোক হত্যা কৰিব পাৰে । তথাপিও মই ঘৰৰ মাটিলৈ উভতি যাব লাগিব ।"
বাংলাদেশৰ ৰাজনৈতিক সমৰ্থকসকলৰ বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে প্ৰাক্তন ৷ তেওঁ কয়, "মোৰ দলৰ নেতা-কৰ্মীসকলৰ ওপৰত অত্যধিক হেঁচা পৰিছে । যদি মৃত্যু আহে তেন্তে মই বিচাৰো যে সেয়া মোৰ মাতৃভূমিতেই হওক, য ঠাইত মোৰ পিতৃ-মাতৃক সমাধিস্থ কৰা হৈছিল আৰু যিঠাইত তেওঁলোকৰ তেজ বৈছিল ।"
এইখিনিত উল্লেখ কৰাৰ প্ৰয়োজন যে ছাত্ৰ নেতৃত্বাধীন বিদ্ৰোহৰ পাছত বাংলাদেশত শ্বেখ হাছিনাৰ চৰকাৰ উৎখাত হৈছিল ৷ সেই তেতিয়াৰে পৰাই শ্বেখ হাছিনাই দেশ এৰি পলাই ফুৰিছে ৷ আনকি ৭৮ বছৰীয়া শ্বেখ হাছিনাই ২০২৪ চনৰ আগষ্ট মাহত ভাৰতলৈও পলায়ন কৰিছিল । ইয়াৰ পাছতে শ্বেখ হাছিনাৰ বিৰুদ্ধে বাংলাদেশৰ আদালতে গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা জাৰি কৰিছিল। আনকি ভাৰতলৈ পলায়ন কৰা প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাক দেশলৈ ঘূৰাই পঠিয়াবলৈ শেহতীয়াকৈ ভাৰতক বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিকভাৱে অনুৰোধ জনাইছিল ৷