চাৰধাম যাত্ৰাৰ পিচত উত্তৰাখণ্ডত আৰম্ভ হ’ব শীতকালীন তীৰ্থযাত্ৰা
উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰে বছৰটোৰ সকলো সময়তে পৰ্যটনৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে যাতে ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনীতি বৃদ্ধি কৰিব পৰা যায় ।
Published : October 19, 2025 at 2:59 PM IST
ডেৰাডুনঃ উত্তৰাখণ্ডৰ চাৰধাম যাত্ৰা সকলো তীৰ্থযাত্ৰীৰ বাবে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু । এই চাৰধাম যাত্ৰা বছৰৰ অন্তিম পৰ্যায়ত উপনীত হৈছে । অহা ২৩ অক্টোবৰৰ ভিতৰত এইবাৰৰ বাবে গংগোত্ৰী,যমুনোত্ৰী আৰু কেদাৰনাথ মন্দিৰৰ দুৱাৰ বন্ধ হ’ব । প্ৰায় এমাহৰ পিছতো বন্ধ হ’ব বদ্ৰীনাথ মন্দিৰৰ দুৱাৰ । চাৰধাম যাত্ৰাৰ পাছতে ৰাজ্য চৰকাৰে এতিয়া শীতকালীন চাৰধাম যাত্ৰাৰ প্রস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে ৷
চলিত বৰ্ষৰ বাবে চাৰধাম যাত্ৰা চূড়ান্ত পৰ্যায়ত প্ৰৱেশ কৰাত গংগোত্ৰী, যমুনোত্ৰী আৰু কেদাৰনাথ মন্দিৰত ক্ৰমে ২২ আৰু ২৩ অক্টোবৰত ভক্তৰ বাবে প্ৰৱেশ বন্ধ কৰা হ’ব । তাৰ পিছত ২৫ নৱেম্বৰত বদ্ৰীনাথৰ প্ৰৱেশ বন্ধ কৰা হ’ব । এতিয়া উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰে শীতকালীন চাৰধাম যাত্ৰাৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে । উল্লেখ্য় যে এই শীতকালীন চাৰধাম যাত্ৰাত ভক্তসকলে বৰষুণ আৰু বৰফৰ মাজেৰে পাহাৰীয়া পথত প্ৰচণ্ড শীত সহ্য কৰি যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হয় ।
উত্তৰাখণ্ডৰ শীতকালীন ভ্ৰমণ দুঃসাহসিকতাৰে ভৰা । বৰষুণ আৰু বৰফৰ মাজত তীৰ্থযাত্ৰীসকলে যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হয় । পাহাৰৰ ঠাণ্ডাও যেন এই তীৰ্থযাত্ৰীসকলৰ পৰীক্ষা লয় । শীতকালীন চাৰধাম যাত্ৰা কি ? শীতকালীন চাৰধাম যাত্ৰাৰ বাবে ৰুট মেপ ? শীতকালীন চৰ্ধম যাত্ৰাৰ গন্তব্যস্থানসমূহ ? এইবাৰ কি প্ৰস্তুতি ?
এইবাৰ এই চাৰিটা পবিত্ৰ মন্দিৰৰ ভিতৰত কেদাৰনাথ সৰ্বাধিক তীৰ্থযাত্ৰীয়ে দৰ্শন কৰিছে । এইবাৰ ২৩ অক্টোবৰৰ পুৱা ৮:৩০ বজাত শীতকালৰ বাবে কেদাৰনাথৰ দুৱাৰ বন্ধ হ'ব । এই সময়ছোৱাত বাবা কেদাৰে উখীমঠত বাস কৰিব । ২৩ অক্টোবৰতো বন্ধ হ’ব যমুনোত্ৰী ধামৰ দুৱাৰ । ২২ অক্টোবৰত বন্ধ হ’ব গংগোত্ৰী ধামৰ দুৱাৰ । ২৫ নৱেম্বৰৰ দুপৰীয়া ২:৫৬ বজাত বন্ধ হ’ব ভগৱান বদ্ৰীনাথ ধামৰ দুৱাৰ ।
এই সন্দৰ্ভত পৰ্যটন সচিব ধীৰাজ গৰ্বিয়ালে কয়, "বাৰিষাই এইবাৰৰ তীৰ্থযাত্ৰাত বিধ্বংসী ৰূপ ধাৰণ কৰিলেও চাৰধাম যাত্ৰাৰ প্ৰতি থকা উৎসাহ হ্ৰাস পোৱা নাই ।" পৰ্যটন সচিবগৰাকীয়ে লগতে কয়, "এই সময়ছোৱাত প্ৰায় ৫৯ লাখ লোকে তীৰ্থযাত্ৰাৰ বাবে পঞ্জীয়ন কৰিছিল । দুৰ্যোগৰ সময়ত গংগোত্ৰী ধামৰ সেই দুমাহ যদি আমি এৰি দিওঁ তেন্তে যোৱা বছৰৰ তুলনাত সকলো ধৰ্মৰ তীৰ্থযাত্ৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে । এতিয়াও বৃদ্ধি পাব তীৰ্থযাত্ৰীৰ সংখ্যা ।" তেওঁ কয় যে বছৰৰ শেষ পৰ্যায়তো তীৰ্থযাত্ৰাৰ বাকী থকা দিনবোৰত দৈনিক প্ৰায় ৪ৰ পৰা ৫ হাজাৰ লোকে তীৰ্থযাত্ৰা কৰিছে ।
পৰ্যটন সচিবগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে যে এই সমগ্ৰ ছিজনতে কেদাৰনাথৰ বাবে সৰ্বাধিক তীৰ্থযাত্ৰী পঞ্জীয়ন হৈছে ২০ লাখ । তাৰ পিছতে বদ্ৰিনাথে প্ৰায় ১৮ লাখ তীৰ্থযাত্ৰী পঞ্জীয়ন কৰিছে । ইয়াৰ উপৰি যমুনোত্ৰীৰ বাবে ৯ লাখ তীৰ্থযাত্ৰী আৰু গংগোত্ৰীৰ বাবে প্ৰায় ১০ লাখ তীৰ্থযাত্ৰী পঞ্জীয়ন কৰে । প্ৰায় ২ লাখ তীৰ্থযাত্ৰীও হেমকুণ্ড চাহাবত প্ৰণাম কৰে । এই তথ্যৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে এই বছৰ তীৰ্থযাত্ৰাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে ।
চাৰধাম শীতকালীন যাত্ৰাৰ প্ৰস্তুতি:
উত্তৰাখণ্ডৰ পৰ্যটন সচিবগৰাকীয়ে পুনৰ উল্লেখ কৰে যে চৰকাৰে এতিয়া শীতকালীন তীৰ্থযাত্ৰাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে । চাৰিওটা ধামৰ দুৱাৰ বন্ধ হ’ব । তাৰ লগে লগে উত্তৰাখণ্ডৰ বহু অঞ্চলত বৰফ পৰে, য’ত শীতকালীন পৰ্যটনৰ প্ৰসাৰ ঘটে । ইয়াৰ সৈতে চাৰধাম শীতকালীন পৰ্যটনস্থলী সংযোগ কৰি চাৰধাম শীতকালীন যাত্ৰা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে শীতকালীন তীৰ্থযাত্ৰাৰ সময়ত আদি কৈলাশৰ প্ৰতি মানুহৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধি পাইছে । শেহতীয়াকৈ আদি কৈলাশক লৈ উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে দক্ষিণ ভাৰতৰ লোকসকল ।
শংকৰাচাৰ্য স্বামী অবিমুখেশ্বৰানন্দৰ উদ্যোগত তীৰ্থযাত্ৰা:
এই পদক্ষেপৰ আৰম্ভণি কৰে জ্যোতিৰমঠৰ শংকৰাচাৰ্য স্বামী অবিমুখেশ্বৰানন্দ সৰস্বতীয়ে ৷ তেওঁ শীতকালীন চাৰধাম যাত্ৰাৰ বিষয়টো বিশেষভাৱে উত্থাপন কৰে । ফলত বদ্ৰীনাথ কেদাৰনাথ মন্দিৰ সমিতি আৰু চৰকাৰেও শীতকালীন তীৰ্থযাত্ৰাক লৈ গুৰুতৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰে । শংকৰাচাৰ্য অবিমুখেশ্বৰানন্দই ২০২৩ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে শীতকালীন চাৰধাম যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে । তাৰ পিছত ২০২৪ চনৰ ৮ ডিচেম্বৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে শীতকালীন চাৰধাম যাত্ৰা আৰম্ভ হয় আৰু ওমকাৰেশ্বৰ মন্দিৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ধামীয়ে উদ্বোধন কৰে ।
চাৰধাম শীতকালীন যাত্ৰাৰ বাবে গন্তব্যস্থান:
শীতকালত উত্তৰকাশীৰ খাৰছালি গাঁৱত (খুচিমঠ) মাতৃ যমুনাক পূজা কৰা হয় । উত্তৰকাশী জিলাৰ ভাগীৰথী নদীৰ পাৰত অৱস্থিত মুখবা গাঁৱত (মুখীমঠ) মাতৃ গংগাক পূজা কৰা হয় । একেদৰে ৰুদ্ৰপ্ৰয়াগ জিলাৰ উখিমঠৰ ওমকাৰেশ্বৰ মন্দিৰত বাবা কেদাৰৰ শীতকালীন পূজা অনুষ্ঠিত হয় । চামোলীৰ জ্যোতিৰমঠৰ নৃসিংহ মন্দিৰত আদিগুৰু শংকৰাচাৰ্যৰ সিংহাসন পূজা কৰা হয় । উদ্ধৱ আৰু কুবেৰক পাণ্ডুকেশ্বৰত পূজা কৰা হয় । এই সকলোবোৰ শীতকালীন প্ৰৱাসস্থল তীৰ্থযাত্ৰাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
শীতকালত চাৰধাম যাত্ৰাৰ উপকাৰিতা :
শীতকালত চাৰধাম যাত্ৰাই ভক্তসকলৰ বাবে কম প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰে । ভিৰ বা যান-বাহনৰ সমস্যা নাই । তদুপৰি এই সময়ছোৱাত শীতকালীন গন্তব্য়স্থানৰ ওচৰৰ চাৰিওফালৰ স্থানসমূহ অন্বেষণ কৰিব পাৰি । উখীমঠৰ ওচৰত টুংগনাথ, দেৱৰিয়াতল, ত্ৰিযুগিনাৰায়ণ আদি গন্তব্যস্থান আছে । যোশীমঠ এটা পাহাৰীয়া ষ্টেচন আৰু ওচৰতে আউলি শীতকালীন গন্তব্যস্থান । শীতকালত আউলিত শীতকালীন খেল অনুষ্ঠিত হয়। তদুপৰি ইয়াত বৰফ পৰাৰ আনন্দ ল’ব পাৰি ।
শীতকালীন যাত্ৰাত ৭৭,০৯৩ জন তীৰ্থযাত্ৰী :
উত্তৰাখণ্ড পৰ্যটন বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি ২০২৪-২৫ বৰ্ষৰ শীতকালীন যাত্ৰাত ৭৭,০৯৩ গৰাকী তীৰ্থযাত্ৰী উপস্থিত হৈছিল । শীতকালীন যাত্ৰাৰ সময়ত মাত্ৰ চাৰি মাহত জিএমভিএনে ১২.৮২ কোটি টকাৰ বুকিং লাভ কৰে । শীতকালীন ভ্ৰমণ আৰু দুঃসাহসিক পৰ্যটনক সংযোগ কৰা এটা চাৰ্কিট গঢ়ি তোলাৰ পৰিকল্পনা পৰ্যটন বিভাগে প্ৰস্তুত কৰিছে, যাৰ ফলত শীতকালত পৰ্যটকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব বুলি আশা কৰা হৈছে ।