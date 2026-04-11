একপক্ষীয় প্ৰেমৰ বলি কিশোৰী; প্ৰেমিকে ডিঙি কাটি কৰিলে হত্যা

একপক্ষীয় প্ৰেমৰ বলি কিশোৰী; প্ৰেমিকে ডিঙি কাটি কৰিলে হত্যা
প্ৰেম আৰু বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ অস্বীকাৰ কৰাৰ বাবেই কিশোৰীক নৃশংসভাৱে হত্যা । আৰক্ষীৰ জালত অভিযুক্ত ।
Published : April 11, 2026 at 2:29 PM IST
কদাপ্পা (অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ) : অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ কদাপ্পা জিলাত এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে । এগৰাকী ১৭ বছৰীয়া কিশোৰীক ডিঙি কাটি হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । অভিযুক্ত যুৱকজনক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে । ইফালে পলায়নৰ চেষ্টা কৰা অভিযুক্ত যুৱকক লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰে । আৰক্ষীৰ গুলীত আহত অভিযুক্ত যুৱকজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ।
অভিযুক্ত যুৱকজন ভেংকটেশ বুলি জানিব পৰা গৈছে । অভিযোগ অনুসৰি বিগত কেইবামাহ ধৰি যুৱকজনে কিশোৰীগৰাকীক প্ৰেমৰ নামত হাৰাশাস্তি কৰি আহিছিল । প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে বিয়াৰ বাবেও জোৰ দি আছিল যুৱকজনে । কিন্তু এই প্ৰস্তাৱ বাৰে বাৰে কিশোৰীগৰাকীয়ে নাকচ কৰিছিল ।
অৱশেষত শুকুৰবাৰে বিয়লি ঘৰত অকলে থকাৰ সুযোগ লৈ যুৱকজনে কিশোৰীগৰাকীৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰে আৰু পুনৰ বিবাহৰ বাবে জোৰ দিয়ে । যেতিয়া কিশোৰীগৰাকীয়ে নাকচ কৰে তেতিয়া তেওঁলোকৰ মাজত তীব্ৰ তৰ্ক-বিতৰ্ক হয় । এই কাজিয়াই পৰৱৰ্তী সময়ত ভয়ংকৰ ৰূপ লয় আৰু যুৱকজনে চোকা অস্ত্ৰৰে কিশোৰীগৰাকীক আক্ৰমণ কৰে । তাৰ পিছত যুৱকজন ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে ।
ইফালে ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে কিশোৰীগৰাকীৰ পিতৃ লৰালৰিকৈ ঘৰত উপস্থিত হয় । তাৰ পিছত তেজেৰে লুতুৰি-পুতুৰি কন্যাক এখন বাহনেৰে চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায় । ঘটনা সন্দৰ্ভত পৰিয়ালৰ এজন সদস্যই কয়, "তেওঁ (কিশোৰী) তেতিয়াও উশাহ লৈ আছিল আৰু কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছিল । তেওঁ আমাক ভেংকটেশ আৰু প্ৰবীণৰ নাম কৈছিল কিন্তু আৰু একো ক'ব পৰা নাছিল ।"
কিন্তু দুখৰ বিষয় যে হাস্পতাল পোৱাৰ পূৰ্বেই কিশোৰীগৰাকীৰ মৃত্যু হয় । এই ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলতে শোকৰ ছাঁ পেলাইছে । লগতে তীব্ৰ উত্তেজনাৰো সৃষ্টি হৈছে । অঞ্চলটোৰ লোকসকলে অভিযুক্তক কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী জনাইছে ।
ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । কিন্তু শনিবাৰে পুৱা অভিযুক্তক মাইডুকুৰুৰ পৰা লৈ গৈ থকাৰ সময়তে আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰে । দুই কনিষ্টবলকো আক্ৰমণ কৰে যুৱকজনে ।
এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই এই সন্দৰ্ভত কয়, "যুৱকজন আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰিছিল আৰু বাৰে বাৰে সকীয়াই দিয়াৰ পিছতো পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল । বাধা দিবলৈ আমাৰ হাতত গুলীচালনা কৰাৰ বাহিৰে আন কোনো বিকল্প নাছিল । প্ৰথম অৱস্থাত বিষয়াসকলে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰিছিল যদিও যুৱকজন ৰোৱা নাছিল । যাৰ বাবে ভৰিত গুলীয়াবলৈ বাধ্য হয় ।"
আৰক্ষীৰ গুলীত আহত যুৱকজনক ততাতৈয়াকৈ কদাপ্পাৰ ৰিমছ হাস্পতাললৈ লৈ যোৱা হয় য'ত কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত অভিযুক্ত যুৱকজন চিকিৎসাধীন হৈ আছে ।
