ডিঙিৰ সংক্ৰমণ : চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি এন চি পি নেতা শাৰদ পাৱাৰ
মহাৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কাহৰ কাৰণে শ্বাস-প্ৰশ্বাসৰ সমস্যাত ভোগা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
By PTI
Published : February 9, 2026 at 5:28 PM IST
পুনে : নেচনেলিষ্ট কংগ্ৰেছ পাৰ্টী চমুকৈ এন চি পিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক শাৰদ পাৱাৰক হাস্পতালত ভৰ্তি । সোমবাৰে বিয়লি ৰাজ্যসভাৰ সাংসদগৰাকীক তেওঁৰ বাৰামতীস্থিত বাসভৱনৰ পৰা পুনেৰ ৰুবী হল ক্লিনিকলৈ লৈ যোৱা হয় আৰু তাত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ।
ৰুবী হল ক্লিনিকৰ ট্ৰাষ্টী তথা প্ৰশাসনিক বিভাগে প্ৰদান কৰা তথ্য অনুসৰি, "শাৰদ পাৱাৰক প্ৰথমে তেওঁৰ কাহৰ বাবে পৰীক্ষা কৰা হ'ব আৰু তাৰ পিছত সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব যে তেওঁক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হ'ব (দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে) নে তেওঁক যাবলৈ দিয়া হ'ব ।"
উল্লেখ্য যে শাৰদ পাৱাৰে কাহৰ সমস্যাত ভোগাৰ বাবে শ্বাস-প্ৰশ্বাসত সমস্যা হোৱাৰ বিষয়ে অৱগত কৰে । ফলত কোনো ধৰণৰ সময়ৰ অপচয় নকৰাকৈ মহাৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক তেওঁৰ কন্যা তথা বাৰামতীৰ সংসদ সদস্য সুপ্ৰিয়া চুলেয়ে ততাতৈয়াকৈ পুণেৰ ৰুবী হল চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায় ।
উল্লেখ্য যে সোমবাৰে পুৱা শীঘ্ৰে ঘোষণা হ’বলগীয়া স্থানীয় নিগম-নিকায়সমূহৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল চাই থকাৰ সময়তে শাৰদ পাৱাৰ কাহত আক্ৰান্ত হয় । আনহাতে, ২৮ জানুৱাৰীত বাৰামতীত অৱতৰণ কৰাৰ ঠিক পূৰ্বে মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত থকা তেওঁৰ ভতিজাক অজিত পাৱাৰৰ অনাকাংক্ষিত বিমান দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱাৰ কেইদিনমান পিছতে এই খবৰটো আহিছে । যাৰ বাবে পাৱাৰ পৰিয়ালত পুনৰ এবাৰ উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি পাইছে ।
অজিত পাৱাৰৰ বিমান দুৰ্ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে ইতিমধ্যে ৰাজ্যিক বিশেষ অপৰাধ তদন্তৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । উক্ত দুৰ্ঘটনাটোত বিমানখনৰ পাইলট, বিমান পৰিচাৰিকা আৰু অজিত পাৱাৰৰ দুয়োজন দেহৰক্ষীয়েই মৃত্যুমুখত পৰে ।
উল্লেখ্য যে মাৰাঠা ৰাজনীতিত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি অহা মহাৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী, ৮৩ বছৰীয়া ৰাজনীতিবিদ শাৰদ পাৱাৰে কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা আৰু কেন্দ্ৰীয় কৃষি মন্ত্ৰী হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ।