কমেডিয়ান পুলকিত মণিৰ সৈতে মোদীৰ অভিনয় ৰাহুল গান্ধীৰ, বিজেপিৰ তীক্ষ্ণ সমালোচনা

কমেডিয়ান পুলকিত মণিৰ সৈতে মোদীৰ অভিনয় ৰাহুল গান্ধীৰ, বিজেপিৰ তীক্ষ্ণ সমালোচনা
বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰ চিআৰ কেশৱনে ৰাহুল অভিযোগ উত্থাপন কৰে যে ৰাহুল গান্ধীয়ে পদমৰ্যাদা ৰক্ষা কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে আৰু দেশলৈ বদনাম কঢ়িয়াই আনিছে ।
Published : September 20, 2026 at 9:12 PM IST
হায়দৰাবাদ: শনিবাৰে ইন্দোৰত কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীৰ ‘ছাত্ৰ কী গুঞ্জ’ অনুষ্ঠানত ষ্টেণ্ড আপ কমেডিয়ান পুলকিত মণিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অনুকৰণ কৰা কাৰ্যই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক ক্ষুব্ধ কৰি তুলিছে ৷ দলৰ নেতাসকলে ৰাহুল গান্ধীয়ে বিগত ৰেলীৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আসনৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া এগৰাকী বৃদ্ধাক উপহাস কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।
ইন্দোৰৰ অনুষ্ঠানত ৰাহুল গান্ধীয়ে বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘই প্ৰতিষ্ঠানসমূহ দখল কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আচাৰ-ব্যৱহাৰ, বিশেষকৈ ‘মেৰে দোস্তো’ বাক্যাংশ ব্যৱহাৰ কৰি বিদেশী নেতাৰ সৈতে কূটনৈতিক আলিংগনৰ ভংগী অনুকৰণ কৰি কমেডিয়ান মণিৰ সৈতে বিৰোধী নেতাগৰাকীয়ে চমুকৈ মঞ্চত অংশ লয় ।
बस 19-20 का फर्क है 😁 pic.twitter.com/w3yL0ytWpl— Congress (@INCIndia) September 20, 2026
"মোৰ বন্ধু, কেনে আছা ?” মণিয়ে ৰাহুল গান্ধীক ক’লে, গান্ধীয়ে উত্তৰ দিলে, “মই ভালেই আছো, কেনে আছে মোদী জী ?” মণিয়ে ‘মেৰে দোস্তো’ বাক্যাংশটো ব্যৱহাৰ কৰি উত্তৰ দিলে “গ্ৰেট হাৰাছমেণ্ট”।
एक तरफ़ पीएम मोदी ने एक बुज़ुर्ग माँ को सम्मान और अपनापन दिया, दूसरी तरफ़ राहुल गांधी ने अपने कार्यक्रम में उनका मज़ाक उड़ाया।— BJP (@BJP4India) September 19, 2026
यही फर्क है संस्कार और दिखावे की राजनीति में। जिस उम्र में सम्मान मिलना चाहिए, वहाँ राहुल गांधी का यह शर्मनाक रवैया उनकी सोच के बारे में क्या कहता है?… pic.twitter.com/wLMXVReASY
বিদেশ ভ্ৰমণৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আলিংগনক উপহাস কৰা এই ইনষ্টাগ্ৰাম ৰিল ভাইৰেল হোৱাৰ পিছত মণি লাইমলাইটলৈ আহে । ৰাহুল গান্ধীয়ে মণিক "আৰু কিবা এটা কওকচোন" বুলি সোধাৰ লগে লগে মণিয়ে কয়, “মা কে লিয়ে কুৰ্ছি লাও”, যিটো ২০২৪ চনত পশ্চিম বংগৰ হাওৰাত অনুষ্ঠিত হোৱা এক সমাৱেশৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এগৰাকী বৃদ্ধাৰ বাবে কৈছিল ।
VIDEO | On Lok Sabha LoP Rahul Gandhi's remark during the Chhatron Ki Goonj programme in Indore, BJP National Spokesperson CR Kesavan says, " rahul gandhi was seen sharing the stage with a person who deliberately insulted our nari shakti and mocked an elderly woman, labelling her… pic.twitter.com/lLVYqxkhAl— Press Trust of India (@PTI_News) September 20, 2026
সেই সমাৱেশত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ ভাষণ কিছু সময়ৰ বাবে বন্ধ কৰি নিৰাপত্তাৰক্ষীক এগৰাকী বৃদ্ধা মহিলাৰ বাবে চকী এখন আনিবলৈ কৈছিল । কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেৰাই এক্সত গান্ধীৰ অনুষ্ঠানত মণিৰ এই প্ৰদৰ্শনৰ বিষয়ে শ্বেয়াৰ কৰি লিখিছে, "ইন্দোৰত হাস্যৰসিকজনে আহি কপালত এটা মুদ্ৰা লগাই ল’লে আৰু বহুতকে অস্বস্তি দিব পৰা এক শ্ব' কৰিলে ।’’
কিন্তু এই অনুষ্ঠানক লৈ বিজেপি ক্ষুব্ধ হৈ পৰে আৰু কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে বৃদ্ধাগৰাকীক অপমান কৰাৰ অভিযোগ তোলে ৷ ‘‘এফালে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এগৰাকী বৃদ্ধা মাতৃক সন্মান আৰু মৰম দিছিল, আনফালে ৰাহুল গান্ধীয়ে তেওঁৰ অনুষ্ঠানত তেওঁক উপহাস কৰিছিল । মূল্যবোধৰ ৰাজনীতি আৰু শ্ব’মেনশ্বিপৰ ৰাজনীতিৰ মাজত এইটোৱেই পাৰ্থক্য । যি বয়সত সন্মান লাভ কৰিব লাগে, সেই বয়সত ৰাহুল গান্ধীৰ লজ্জাজনক আচৰণে তেওঁৰ মানসিকতাৰ বিষয়ে কি পৰিচয় দিলে ?”
इंदौर में आये खीखीखी स्मार्ट, माथे पर सिक्का चिपकाकर किया ग्रेट हैरेसमेंट का अद्भुत प्रदर्शन।#ChhatronKiiGoonj pic.twitter.com/JHo0R2Wktg— Pawan Khera 🇮🇳 ಪವನ್ ಖೇರಾ (@Pawankhera) September 19, 2026
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ কাৰ্য আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ অনুষ্ঠানৰ ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰি বিজেপিয়ে নিজৰ অফিচিয়েল এক্স হেণ্ডেলত এইদৰে লিখিছে । বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰ চি আৰ কেশৱনে গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰে যে "তেওঁ এজন ব্যক্তিৰ সৈতে মঞ্চ শ্বেয়াৰ কৰিছিল, যিয়ে ইচ্ছাকৃতভাৱে আমাৰ নাৰী শক্তিক অপমান কৰিছিল আৰু এগৰাকী বৃদ্ধাক উপহাস কৰিছিল, তেওঁক 'চেটিং' বুলি অভিহিত কৰিছিল ।"
‘‘কোনো ভদ্ৰ ব্যক্তিয়ে ইয়াক আমোদজনক বুলি নাভাবিলেহেঁতেন, কিন্তু ৰাহুল গান্ধীক জোৰেৰে হাঁহি থকা দেখা গ'ল । এনে অশুভ সংস্কৃতিৰ বাবেই ৰাহুল গান্ধী আৰু কংগ্ৰেছে যুৱক-যুৱতীসকলৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে, যিটো তেওঁলোকৰ নিজৰ সহযোগী শশী থাৰুৰে আঙুলিয়াই দিছে"- কেশৱনে কয় ।
Rahul Gandhi’s politics has reached a point where even an act of respect towards an elderly woman becomes an occasion for mockery.— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) September 20, 2026
Prime Minister Shri @narendramodi Ji saw an elderly woman standing in the crowd, paused his speech and ensured she was given a chair. That is… https://t.co/uqx3t4zwGI pic.twitter.com/vjotaSQhnh
"ৰাহুল গান্ধীৰ তিক্ত ঘৃণাৰ ৰাজনীতিৰ বাবেই দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ আৰু এন এছ ইউ আই পৰাস্ত হৈছিল ৷ আনহাতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এগৰাকী বৃদ্ধাৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিছিল ইয়াৰ বিপৰীতে বয়োজ্যেষ্ঠসকলক অসন্মান কৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে আনন্দ কৰা দেখা গৈছিল ।’’ কেশৱনে কয় ৷
বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ যোশীয়ে পুলকিত মণিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ অনুকৰণক “লজ্জাজনক আৰু ঘৃণনীয়” বুলি অভিহিত কৰাৰ লগতে ৰাহুল গান্ধী আৰু কংগ্ৰেছে “প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ প্ৰয়াত মাতৃক উপহাস আৰু অপমান কৰিবলৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়া-কলাপক অস্ত্ৰৰে সজ্জিত কৰা” বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
যোশীয়ে এক্সত লিখিছে, ‘‘ৰাহুল গান্ধী আৰু কংগ্ৰেছ দলে নৈতিকতা হেৰুওৱাৰ নিম্নস্তৰলৈ গতি কৰিছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীজীৰ প্ৰয়াত মাতৃক উপহাস আৰু অপমান কৰিবলৈ ছাত্ৰৰ পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়া-কলাপক অস্ত্ৰৰে সজ্জিত কৰিলে ৷ এই কাৰ্যই কংগ্ৰেছৰ মৌলিক মানৱীয় সহানুভূতি আৰু ৰাজনৈতিক সংস্কৃতিৰ এক আচৰিত অভাৱ উন্মোচিত হয় ।’’
Shameful and disgusting! Rahul Gandhi and the Congress party have stooped to an absolute nadir of moral bankruptcy. Weaponising a student interaction to mock and insult the late mother of PM Shri @narendramodi ji reveals a shocking lack of basic human empathy and political… https://t.co/hkyliBuYMy— Pralhad Joshi (@JoshiPralhad) September 19, 2026
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘ৰাজনৈতিক বিৰোধিতাক এনে থিয়েটাৰত বা বয়োজ্যেষ্ঠ আৰু অভিভাৱকৰ বিৰুদ্ধে অপমানৰ কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰা উচিত নহয় । সেয়া ভাৰতীয় সংস্কৃতি নহয় । বিৰোধী নেতাৰ স্থিতি থাকিব লাগে, তথাপিও ৰাহুল গান্ধীয়ে পদমৰ্যাদা ৰক্ষা কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা দেশলৈ বদনাম কঢ়িয়াই আনিছে ।’’
লগতে পঢ়ক: এন চন্দ্ৰশেখৰণক পুনৰ নিযুক্তিত আপত্তি টাটা ট্ৰাষ্টৰ;বৈধ নাছিল টাটা ছন্স ব'ৰ্ডৰ সিদ্ধান্ত