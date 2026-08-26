যাত্ৰীবাহী বাছ আৰু কণ্টেইনাৰ ট্ৰাকৰ সংঘৰ্ষত ৬ জন মৃত্যু, ২০ জন আহত
পুৱা প্ৰায় ৪:৩০ বজাৰ পৰা ৫ বজাৰ ভিতৰত এই দুঘটনাটো সংঘটিত হয় । দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত বাছখনত প্ৰায় ৪২ জন যাত্ৰী আছিল ৷
Published : August 26, 2026 at 8:04 AM IST
সূৰ্যপেট (তেলেংগানা) : তেলেংগানাৰ সূৰ্যপেট জিলাৰ কোদাদ মণ্ডলৰ ডোৰাকুন্টাৰ সমীপত বুধবাৰে পুৱা এখন ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বাছে এখন কণ্টেইনাৰ ট্ৰাকৰ পিছফালে খুন্দা মৰাত প্ৰায় ছয়জন যাত্ৰী নিহত হোৱাৰ লগতে প্ৰায় ২০জন যাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ।
বাছখন তেলেংগানাৰ পৰা অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ এলুৰুলৈ গৈ থকা অৱস্থাত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় । দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত বাছখনত প্ৰায় ৪২ জন যাত্ৰী আছিল বুলি জানিব পৰা হৈছে ।
প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ মতে পুৱা প্ৰায় ৪:৩০ বজাৰ পৰা ৫ বজাৰ ভিতৰত এই দুঘটনাটো সংঘটিত হয় । দুৰ্ঘটনাৰ তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে আৰক্ষী আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোকৰ এটা দলে সেই স্থানত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে ।
অধিক তথ্যৰ বাবে অপক্ষা কৰক...