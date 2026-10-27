'অৰ্ণৱ'ৰ তাণ্ডৱ ২৪ ঘণ্টা অব্যাহত থাকিব, বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা

'অৰ্ণৱ'ৰ তাণ্ডৱ ২৪ ঘণ্টা অব্যাহত থাকিব, বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা
প্ৰতি ঘণ্টাত ১৫ কিলোমিটাৰ বেগত গতি কৰিছে অৰ্ণৱে । এই গতিবেগ ঘণ্টাত ১১৫ কিলোমিটাৰৰ পৰা ১২৫ কিলোমিটাৰ হ’ব পাৰে ।
Published : October 27, 2026 at 11:14 AM IST|
Updated : October 27, 2026 at 11:26 AM IST
বিশাখাপট্টনম/অমৰাৱতী: দক্ষিণ-পূব বংগোপসাগৰত সৃষ্টি হোৱা ঘূৰ্ণীবতাহ 'অৰ্ণৱ' শক্তিশালী হৈছে । দক্ষিণ ভাৰতৰ বহু ঠাইত বৰষুণ হোৱাৰ লগতে ক্ষয়-ক্ষতিৰ পৰিমাণ প্ৰচুৰ হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে । এই পৰিস্থিতি সম্পূৰ্ণ এটা দিন ধৰি অব্যাহত থাকিব বুলি বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে সকীয়াই দিছে ।
সোমবাৰে নিশা এই বতাহ প্ৰতি ঘণ্টাত ১৫ কিলোমিটাৰ বেগত গতি কৰাৰ অধিক শক্তিশালী হৈ পৰে । ফলত পশ্চিম-মধ্য বংগোপসাগৰত এক ভয়ংকৰ ঘূৰ্ণীবতাহৰ সৃষ্টি কৰিছে । বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে জনোৱা মতে, মঙলবাৰে পুৱা একেটা অঞ্চলতে ই অধিক শক্তিশালী হৈ ভয়াৱহ ঘূৰ্ণীবতাহৰ ৰূপ লৈছে ।
বুধবাৰৰ ভিতৰত এই বতাহজাকে উত্তৰ-পশ্চিম দিশলৈ গতি কৰাৰ লগতে বাপাটলা আৰু বিশাখাপট্টনমৰ মাজৰ য়ানামৰ ওচৰৰে উপকূল অতিক্ৰম কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । সেই সময়ত বতাহৰ গতিবেগ প্ৰতি ঘণ্টাত ১১৫ কিলোমিটাৰৰ পৰা ১২৫ কিলোমিটাৰ হ’ব পাৰে । কোনো কোনো সময়ত বতাহৰ গতিবেগ প্ৰতি ঘণ্টাত ১৪০ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থকা বুলিও বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে আগজাননী দিছে ।
এই সময়ছোৱাত সাগৰৰ ঢৌ ১ ৰ পৰা ১.৫ মিটাৰ পৰ্যন্ত ওপৰলৈ উঠাৰ সম্ভাৱনা আছে । যদিহে সাগৰৰ ঢৌ ইমান ওপৰলৈ উঠে তেন্তে পূব গোদাবৰী, কাক্কিনাড়া আৰু য়ানামৰ উপকূলীয় অঞ্চলসমূহ প্লাবিত হোৱাৰ সম্ভাৱনাও নুই কৰিব নোৱাৰি ।
বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ মতে, মঙলবাৰে পুৱা ১১:৩০ বজাৰ পৰা বুধবাৰে পুৱা ১১:৩০ বজালৈ অৰ্ণৱৰ তাণ্ডৱ অব্যাহত থাকিব । অৱেশ্যে বুধবাৰে পুৱা ১১:৩০ বজাত এই বতাহজাক কিছু পৰিমাণে দুৰ্বল হৈ এটা সাধাৰণ ঘূৰ্ণীবতাহলৈ ৰূপান্তৰিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । আনহাতে অহা ২৯ অক্টোবৰৰ ভিতৰত ই আৰু অধিক দুৰ্বল হৈ তীব্ৰ ঘূৰ্ণীবতাহ আৰু ৩০ তাৰিখৰ ভিতৰত এক নিম্নচাপৰ অঞ্চললৈ পৰিণত হ’ব পাৰে বুলিও বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে উল্লেখ কৰিছে ।
এই ঘূৰ্ণী বতাহ গোপালপুৰৰ পৰা ৪৯০ কিলোমিটাৰ দক্ষিণ-পূবে, বিশাখাপট্টনমৰ পৰা ৫৪০ কিলোমিটাৰ পূব-দক্ষিণ-পূবে, শ্ৰী বিজয়পুৰমৰ পৰা ৬৫০ কিলোমিটাৰ উত্তৰ-পশ্চিমে, কাক্কিনাড়াৰ পৰা ৬২০ কিলোমিটাৰ, মচলীপট্টনমৰ পৰা ৭২০ কিলোমিটাৰ আৰু বাপাটলাৰ পৰা ৭৯০ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত ।
মঙলবাৰ আৰু বুধবাৰে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু দক্ষিণ ওড়িশাৰ উপকূলত সাগৰ উত্তাল হৈ থাকিব । মঙলবাৰে কাক্কিনাড়া, ডাঃ বি আৰ আম্বেদকাৰ কোনাসীমা, পূব আৰু পশ্চিম গোদাবৰী আৰু এলেৰু জিলাসমূহত আটাইতকৈ বেছিকৈ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
ইপিনে, ৰাজ্যখনৰ শ্ৰীকাকুলাম, পাৰ্বতীপুৰম মন্যম, বিজয়নগৰম, বিশাখাপট্টনম, আল্লুৰী সীতাৰামা ৰাজু, পোলাৱৰম, আনাকাপল্লী, এনটিআৰ, কৃষ্ণা, গুন্টুৰ আৰু বাপতলা জিলাত অতিপাত বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । পাড়নডু, প্ৰকাশম, মাৰ্কাপুৰম আৰু নেল্লোৰ জিলাত প্ৰচণ্ড বৰষুণ হ’ব ।
চাদালাৱাড়া নাগৰাণীয়ে সমগ্ৰ পশ্চিম গোদাবৰী জিলাৰ চৰকাৰী আৰু ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ লগতে অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰসমূহ উপায়ুক্তই বন্ধ ঘোষণা কৰিছে । বিশাখাপট্টনম জিলা শিক্ষা বিষয়া প্ৰেম কুমাৰে জিলা সংগ্ৰহকাৰীৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে মঙলবাৰ আৰু বুধবাৰে জিলাখনৰ সকলো বিদ্যালয়তে ছুটী ঘোষণা কৰিছে । জিলা শিক্ষা বিষয়াগৰাকীয়ে কৃষ্ণা জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ বাবে দুদিনীয়া ছুটী ঘোষণা কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক:'অৰ্ণৱ' আহি আছে ! ত্ৰস্তমান দেশৰ উত্তৰৰ পৰা দক্ষিণলৈ কেবাখনো ৰাজ্য
আহি আছে সাগৰীয় ঘূৰ্ণীবতাহ : ওড়িশা-অন্ধ্ৰপ্ৰদেশক সতৰ্ক হৈ থকাৰ সকীয়নি